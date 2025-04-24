长期以来，Akamai 一直立足业界前沿，提供解决方案来帮助企业开发和运行应用程序，同时让体验更贴近用户。如今，Akamai 已成为网络安全的佼佼者。我们综合全面的平台运用多层网络安全风险防御方法，为客户提供了应对重大威胁的必要工具。Akamai 有着独树一帜的产品广度，对于希望在与较少供应商合作的前提下获得有效解决方案的客户颇有价值。

Akamai 网络安全框架解决方案拥有很高的差异性，是得到公认的出色技术，可以有效保护企业网站、应用程序、数据、访问和其他关键资产。

我们的解决方案包括：