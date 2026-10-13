利用 WebAssembly 部署无服务器 MCP 服务器

[00:00–01:01] 简介：Thorsten Hans 介绍了如何构建无服务器模型上下文协议 (MCP) 服务器，并概述了视频的主要内容，包括以决策跟踪 MCP 服务器为例，介绍所用的构建模块、代码实施、部署流程以及客户端配置。



[01:01–02:53] 应用场景上下文：概述决策跟踪 MCP 服务器，支持开发人员直接在编辑器和 IDE 中通过聊天界面跟踪和检索软件架构决策（例如 OAuth 2.0 和 OIDC 身份验证）。



[02:53–05:18] 构建模块概述和 wasmcp：介绍三个主要组件：wasmcp（一套用于使用 WebAssembly 组件构建 MCP 服务器的开源框架/工具集）、Spin 和 Akamai Functions，并展示 wasmcp 的 GitHub 存储库。



[05:18–07:42] 构建 Hello World MCP 服务器：演示如何使用 wasmcp new hello-wasmcp --language rust 创建一个基于 Rust 的新 MCP 服务器，查看 lib.rs 中定义的 add 和 subtract 工具，将代码编译为 Wasm，注册该组件，并将其组合为 mcp_server.wasm。



[07:42–09:58] Spin 框架和本地测试：解析 Spin 这一 CNCF 开发人员工具和运行时，随后运行 spin up -f mcp_server.wasm，在本地地址 [http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000) 上托管 MCP 服务器。



[09:58–11:03] 在 VS Code 中进行本地测试：将本地 MCP 服务器的 URL 连接到 VS Code 中，确认工具（add 和 subtract）已成功启用，然后通过 AI 聊天智能体调用加法工具。



[11:03–12:29] Akamai Functions 概述：概述 Akamai Functions 这一全球分布式、多租户无服务器平台，可自动将请求路由到距离用户最近的区域，以降低延迟，无需手动管理基础架构。



[12:29–14:09] 将 Hello World 部署到 Akamai Functions：配置 spin.toml 使其引用 mcp_server.wasm，通过 spin aka deploy 部署应用，接着通过调用示例计算工具，在 VS Code 中测试已部署的远程服务器 URL。



[14:09–16:56] 决策日志 MCP 服务器实施：逐步解析决策日志 MCP 服务器，查看 spin.toml（启用 key_value_stores = ["default"]）和 decision.rs 中定义的工具（包括 list_decisions、get_decision_by_slug、insert_decision、delete_decision），以及如何使用 serde 和 Spin SDK 与键值存储进行交互。



[16:56–18:07] 部署并测试决策日志服务器：将决策日志 MCP 服务器组合并部署到 Akamai Functions，将其线上端点添加到 VS Code 中，然后通过聊天智能体执行命令，列出并跟踪决策。



[18:07–20:15] 结论：总结在 Akamai Functions 上部署无服务器 Wasm 的优势（亚毫秒级启动时间，无需管理服务器）。