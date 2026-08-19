面试流程会根据具体的职位和地区有所不同。通常，实习生会经历 2 到 3 轮面试。对于技术职位，候选人通常需要完成一项技术评估。
Akamai 成就您的初期职业发展
加入 Akamai，发挥您的技能与活力，并在一家全球化科技公司中发挥真正的影响力。在计划结束时，您将建立起由善于鼓励他人的同事构成的人际网络，他们将能够为您的学习以及未来发展提供支持。
初期职业发展和专业发展计划
Akamai 在全球各地为学生与应届毕业生提供各种计划。探索学习、成长并发挥影响力的机会。
全球学生计划
了解各地区为大学生提供的实习及初期职业发展机会。
全球培训计划
我们的全球培训项目专为应届毕业生、寻求职业转型的求职者以及重返职场的专业人士而设，旨在为您的职业发展提供助力。
财务轮岗计划
在 Akamai 打造您的财务职业生涯。Akamai Financial Development Program (AFDP) 旨在将初入职场的人才培养成为公司未来的财务负责人。马萨诸塞州剑桥市 — 混合模式。
暑期实习
- 为期 10 周，5 月下旬到 8 月中旬
- 面向即将升入大四的学生
- 每期四人
- 从第一天起配备一位导师和一位伙伴
- 成为全职轮岗计划的首选途径
全职项目
- 为期 3 年，包含三个为期 1 年的轮岗，7 月启动
- 轮岗范围涵盖整个财务部门：企业财务规划与分析、产品财务、定价分析、销售财务、交易服务台、佣金等
- 每年新招一批三名分析师
- 配备专属协调人、经理和导师定期沟通
- 加入最适合您的财务团队，获得正式职位
我们寻找人才的要求
- 充满好奇心、善于分析思考，能在团队中如鱼得水，勇于担当，并将此视为长期财务职业生涯的起点
- 优先专业：金融、经济、数学、商科等。候选人必须已获得在美国工作的许可；AFDP 不提供签证担保。
参与培训计划的校友已晋升至 Akamai 财务部门的资深分析师、经理和总监等职位。
了解我们的团队
Akamai 拥有众多充满活力的团队，您可以从中找到合适的团队。我们为众多专业提供了机会。无论是从财务到销售，还是从安全研究到软件工程，您皆可在此培养相应的技能。
聆听我们的职场新人的声音
合作伙伴关系
Akamai 与备受推崇的合作伙伴合作，提供倡导多元化人才和视角的初期职业发展机会。
常见问题
常见问题
一般来说，公司可以雇佣在申请和居住国家/地区拥有工作许可的国际学生。然而，也有一些例外情况，具体情况将由招聘人员确认。
是的，我们所有的实习岗位都提供薪酬。我们坚信，应该公平地为实习生的贡献提供报酬，并为他们提供有价值的实际工作经验。
Akamai 为在校学生和应届毕业生提供了多个计划。以下是简要概述：
- 实习：适合那些寻找与其学业相关的首份工作经验的在校学生。
- 合作：最适合那些希望在较长时间内将课堂学习与实践工作经验相结合的学生。
- 学徒：适合希望寻找将在职学习与实际操作相结合的结构化培训计划的应届毕业生和跳槽者。
- 轮岗计划：非常适合那些希望了解公司各个部门或不同职位的应届毕业生或初入职场的专业人士。
如需了解更多信息，请转至“初期职业发展和专业发展计划”部分。
实习生在 Akamai 实习期间会参加许多不同的活动。其中包括与 Akamai 高层领导的问答环节、提升技能的职业发展研讨会，当然还有社交活动，以便他们与其他实习生相互认识！