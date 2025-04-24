X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
Dark background with blue code overlay

Akamai 获得的赞誉

分析师认可

Forrester 将 Akamai 评为 WAF 领域的领导者

Akamai 获得高于平均水平的客户反馈，并在愿景、路线图以及定价灵活性和透明度等评估标准中取得高分。

下载报告

IDC MarketScape：2025 年公有云 IaaS

Akamai 在《IDC MarketScape：2025 年公有云 IaaS》中被评为“主要参与者”。

了解更多

IDC MarketScape：2024 年全球边缘交付服务

Akamai 因其全球覆盖范围、规模、高性能和可靠性而在《IDC MarketScape：全球边缘交付服务》中被评为领导者。

了解更多
Kuppingercole logo black

2023 欺诈预防情报平台领导力指南

Akamai 被评为整体领导者及市场和产品子类别领导者。

了解更多

KuppingerCole 将 Akamai 评为四个 API 安全与管理类别的领导者

了解为何 Akamai API Security 在最新报告中被评为整体、产品、创新和市场四个类别的领导者。

了解更多

Akamai 的表现超越其他 WAAP：查看数据

SecureIQLab 针对超过 1,360 个威胁，对领先的云 WAAP 解决方案进行了测试。与 AWS、Cloudflare 和 Microsoft 相比，Akamai 最终胜出。

下载报告

媒体奖项

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

2024 年 API 安全领域出版商选择奖

Akamai API Security 赢得了 Cyber Defense Magazine 颁发的出版商选择奖。

了解更多
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

2020 年流媒体读者选择奖

Akamai Broadcast Operations Control Center（分析/体验质量平台）和 Adaptive Media Player（视频播放器解决方案/SDK）赢得流媒体读者选择奖。

了解更多
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

2021 年流媒体读者选择奖

Akamai Broadcast Operations Control Center 因质量控制监控平台而赢得流媒体读者选择奖。

了解更多
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

2022 年流媒体读者选择奖

Akamai Broadcast Operations Control Center 因质量控制监控平台而赢得流媒体读者选择奖。

了解更多
CSO logo

2023 年 RSA 大会“最值得关注产品”

在 RSAC 2023 上，CSO 选出了数款最值得关注解决方案，Akamai Brand Protector 名列其中。

了解更多
CRN logo

2023 年 Black Hat“最热门全新网络安全解决方案 20 强”榜单

在 2023 年 Black Hat 上，Akamai API Security 入选“最热门全新网络安全解决方案 20 强”榜单。

了解更多
CRN logo

RSAC 2023“最热门网络安全解决方案 20 强”榜单

CRN 报道了 RSAC 2023 上的热门产品，包括 Akamai Brand Protector 在内。

了解更多

公司荣誉

JUST capital

Akamai 被 JUST Capital 评为最公正公司 100 强之一

JUST 100 反映了美国最大上市公司在公正方面的表现。

了解更多
Mass Technology Leadership Council

2020 年科技企业文化 50 强获奖者

评选可视为优秀楷模的公司、人员与技术。

了解更多
Washingtonian

Washingtonian Magazine 将 Akamai 评为 50 个最佳工作场所之一

Akamai 获此殊荣不仅是因其丰厚的薪酬和福利、工作有趣且有意义，还做到了兼顾工作/生活。

了解更多
Poland Great Place to Work 2023

2023 年波兰最佳工作场所

Akamai 波兰公司跻身波兰五大最佳工作场所（500 名以上员工）榜单。

了解更多
Spain Great Place to Work 2023

2023 年西班牙最佳工作场所

Akamai 被认证为 2023 年西班牙最佳工作场所。

了解更多
Forbes Best Employers in Poland 2023

福布斯 2023 年波兰最佳雇主

Akamai 跻身福布斯 2023 年波兰最佳雇主榜单，在 IT 雇主中排名第十一位。

了解更多
U.S. News & World Report logo

2023-2024 年 U.S. News 最佳雇主

Akamai 被评为 U.S. News 最佳雇主之一，参选公司为来自 20 个行业的 349 家公司。

了解更多
National Academy of Television Arts & Sciences

科技与工程 Emmy® 奖

在内容交付网络领域的卓越工程创造力。

了解更多

Boston Globe 评选的 2023 年最佳工作场所

在 Boston Globe 评选的 2023 年最佳工作场所中，Akamai 排名第六位。

了解更多

Boston Globe 评选的 2024 年最佳工作场所

在 Boston Globe 评选的 2024 年最佳工作场所中，Akamai 排名第六位。

了解更多

Boston Globe 评选出 2023 年在推动 DEI 方面表现卓越的工作场所

在“23 家最佳工作场所”获得者中，Akamai 被评为 DEI 冠军。

了解更多