安全解决方案

全天候、不间断，为推动业务发展的应用程序提供安全防护

最新安全新闻

博客

AI 爬虫程序如何改写出版规则

随着 AI 重塑人们查找信息的方式，Akamai 可助力您保护、控制内容并从中盈利。了解我们如何做到。

博客

AI 和 LLM 爬虫程序管理已成为业务运营的关键问题：正确对策

AI 爬虫程序、代理和 LLM 爬虫都想获取您的内容。下面介绍如何管理这些程序，使其能够助力而非阻碍您的业务发展。

博客

从 VPN 到 Zero Trust：为何需要停用传统 VPN

了解 Akamai Zero Trust 方法如何消除 VPN 漏洞，提供更出色的性能和用户体验，同时简化操作。

Akamai 的表现超越其他 WAAP：查看数据

SecureIQLab 针对超过 1,360 个威胁，对领先的云 WAAP 解决方案进行了测试。与 AWS、Cloudflare 和 Microsoft 相比，Akamai 最终胜出。

你我同心协力，共同保护品牌体验安全

诚邀您与我们合作，利用我们规模庞大的全球平台以及出色的威胁监测能力，在本地和云环境中防范、检测和抵御网络威胁，帮助您建立品牌信任度并实现您的愿景。

加强安全态势

在降低安全风险的同时更快进行创新，因为深知您的保护措施比威胁或竞争对手发展得更快。

为您的安全团队减负，使其专注于业务发展

让网络安全专家专注于关键工作流，因为深知我们的解决方案是您优秀的事件响应合作伙伴。

深入了解新兴威胁

充分利用我们的威胁情报和补救措施，为抵御针对贵企业发起的网络攻击做好准备。

2024 年度 Gartner Peer Insights“客户之选”徽章

Akamai 连续第五年荣膺“客户之选”徽章

“Akamai 成为我们的首选。”——零售行业高级技术总监

网络安全产品

确保应用程序和 API 安全无虞

通过强大的应用程序安全措施保护工作负载

API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

Firewall for AI（AI 防火墙）

借助专为 LLM 设计的自适应、多云就绪的安全防护措施，保护 AI 驱动的应用程序。

Prolexic

保护您的基础架构免遭分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

Client-Side Protection & Compliance

协助您实现 PCI 合规性，保护您的网站免受 JavaScript 攻击。

Edge DNS

Akamai DNS 可为本地、云端和混合 DNS 提供保护，同时确保实现高可用性和高性能。

支持实现 Zero Trust 安全模型

防止数据漏洞、恶意软件和勒索软件的入侵或传播

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

Secure Internet Access Enterprise

主动检测并阻止恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和数据泄露攻击。

Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

Akamai Hunt

通过托管式威胁搜寻服务，发现和补救极为隐蔽的安全风险。

阻止 DDoS 和 DNS 攻击

保护您的网站和资产免受安全威胁

Edge DNS

依靠高度安全的 DNS，保证 Web 应用程序和 API 始终可用。

DNS Posture Management

利用监测能力、风险见解和引导式修复功能，增强 DNS 安全性。

爬虫程序和滥用防范

停止帐户滥用、规避性抓取和品牌仿冒。

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

Brand Protector

检测并抵御品牌仿冒攻击，包括网络钓鱼和虚假网站。

Content Protector

了解如何防范内容抓取爬虫程序窃取您的内容并造成您的转化率下降。

获得全天候主动支持

获得应对网络攻击的主动支持

Managed Security Service

查看产品详情

通过 Akamai 安全研究报告深入了解最新的攻击媒介

利用及时的威胁情报，提供切实可行的指导，帮助您发现安全威胁并加强您的安全态势

了解攻击如何发展变化

访问开源威胁管理工具

阅读研究报告