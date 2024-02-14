安全解决方案
全天候、不间断，为推动业务发展的应用程序提供安全防护
最新安全新闻
Akamai 的表现超越其他 WAAP：查看数据
SecureIQLab 针对超过 1,360 个威胁，对领先的云 WAAP 解决方案进行了测试。与 AWS、Cloudflare 和 Microsoft 相比，Akamai 最终胜出。
你我同心协力，共同保护品牌体验安全
诚邀您与我们合作，利用我们规模庞大的全球平台以及出色的威胁监测能力，在本地和云环境中防范、检测和抵御网络威胁，帮助您建立品牌信任度并实现您的愿景。
加强安全态势
在降低安全风险的同时更快进行创新，因为深知您的保护措施比威胁或竞争对手发展得更快。
为您的安全团队减负，使其专注于业务发展
让网络安全专家专注于关键工作流，因为深知我们的解决方案是您优秀的事件响应合作伙伴。
深入了解新兴威胁
充分利用我们的威胁情报和补救措施，为抵御针对贵企业发起的网络攻击做好准备。
Akamai 连续第五年荣膺“客户之选”徽章
“Akamai 成为我们的首选。”——零售行业高级技术总监
网络安全产品
确保应用程序和 API 安全无虞
通过强大的应用程序安全措施保护工作负载
支持实现 Zero Trust 安全模型
防止数据漏洞、恶意软件和勒索软件的入侵或传播
阻止 DDoS 和 DNS 攻击
保护您的网站和资产免受安全威胁
爬虫程序和滥用防范
停止帐户滥用、规避性抓取和品牌仿冒。
获得全天候主动支持
获得应对网络攻击的主动支持
通过 Akamai 安全研究报告深入了解最新的攻击媒介
利用及时的威胁情报，提供切实可行的指导，帮助您发现安全威胁并加强您的安全态势