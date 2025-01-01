X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

企业责任

共同改变世界。

我们的方法

Akamai 致力于以正确的方式实现商业目标，每天处理不计其数的网络事件，为数十亿人创造更美好的生活。这就要求我们在开展运营时，始终以我们的诚信、责任、信任、包容的核心价值观为指导，并且回馈于我们的员工在世界各地生活和工作的社区。

Akamai 2024 年影响报告

作为一家致力于支持并保护网络生活的网络安全和云服务公司，Akamai 承诺对我们的利益相关者保持透明。Akamai 2024 年影响报告重点介绍了我们在重点领域的表现和进展情况：企业可持续发展、人员、社区、治理以及数据隐私和安全。

阅读 2024 年度报告
查看过去的报告

我们带来的影响1

Akamai 带来的可再生能源

我们正在开展的四个可再生能源项目，到目前为止已发电 535,659 兆瓦时。

回馈社会

2023 和 2024 年，Akamai 的配捐计划每年为世界各地符合条件的非营利组织提供 45 万美元的资金。

回收利用

我们按照所有相关环保及安全标准的要求，全部回收我们的电子废弃物。

FTSE4Good 指数系列

Akamai 已连续 10 年荣登 FTSE4Good 指数系列。

我们的三大核心

只要我们携手推进 ACT（责任、社区、信任）实践，必能实现巨大改变。

责任

坚持不懈地改进业务实践，改善员工生活，造福地球。

社区

以包容的方式，建立可靠的社会网络和利益相关者关系，营造归属感，打造共同的目标。

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

信任

以道德为准绳开展运营活动，并确保我们的行动以诚信、透明及优秀安全标准为准则。

详细了解我们的 ACT 承诺

责任

责任

责任意味着我们对自己的行动和决策负责，确保我们践行自己的承诺并对自己所产生的影响保持透明。

Akamai 的可持续发展

作为互联网生态系统中的佼佼者，Akamai 在开展的所有业务运营中，都在竭尽所能减少对环境的影响。

了解更多

在 Akamai 工作

我们提供支持和指导，帮助员工以适合的方式工作。我们注重思想、观念和解决方法的多元化。

了解更多

Akamai 的 ID&E

我们始终以包容精神引领一切行动。作为核心价值观，包容性不仅强化了我们多元化的背景、风格与视角，更为我们的协作注入了持续动力。

了解更多

社区

社区

我们重视社区，致力于打造一个包容且多元化的环境，同时支持和帮助我们所生活和工作的社区中的人们。

Akamai 基金会

Akamai 基金会致力于支持 STEM 教育、提供灾难援助以及推动志援服务发展。

了解更多

我们的员工在行动

我们的员工以多种方式参与社区活动，扩大社会影响力。

了解更多

信任

信任

信任要求确保我们的行动以道德为准绳，以诚信和透明为准则，以优秀的安全标准保护个人隐私。

Akamai 的道德与合规性

Akamai 以合乎道德、诚信的方式开展业务，并且遵循适用的法律。

了解更多

Akamai 的人权

Akamai 坚信尊重人权不仅对释放互联网潜力至关重要，而且对我们赖以运营的社区来说也是基本的价值观。

了解更多

Akamai 的数据保护和隐私

我们深知，我们处理个人数据的方式以及对数据保护权利的承诺是客户信任的重要组成部分。

了解更多

Akamai 的信息安全和网络安全

我们有责任保护通过 Akamai Cloud 传输的数据，这对于我们与客户及利益相关者之间保持信任至关重要。

了解更多

Akamai 的供应链计划

Akamai 寻求与多元化且负责任的供应商建立互惠互利的合作关系，打造负责任的供应链。

了解更多

Akamai 的透明度

我们寻求与利益相关者公开分享相关信息，以建立信任、彰显诚信。

了解更多

Akamai 的 ESG 指数2

我们的年度 ESG 影响报告是我们的主要 ESG 和可持续发展报告。Akamai 的 ESG 指数披露了 ESG 和可持续发展的详细信息，指数全年更新。

ESG 指数

查看指数

其他 ESG 指标

查看指标

荣誉和认可

MSCI ESG 评级3

FTSE4Good4

西班牙理想工作场所

波兰理想工作场所

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

“我最喜欢的 Akamai Technologies 传统之一是我们的‘Danny Lewin 社区关怀日’活动，在活动期间，我们的员工相聚在一起，回馈当地社区。” 

Akamai 执行副总裁兼首席营销官 Kim Salem-Jackson

过去的 ESG 影响报告

Akamai 2023 年 ESG 影响报告

探索我们在关键 ESG 重点领域的活动与进展：可持续发展、人员、社区、治理以及数据隐私和安全。

阅读报告

Akamai 2022 年 ESG 影响报告

阅读文章，了解我们在以下 ESG 重点领域的表现和进展情况：可持续发展、人员、负责任的商业实践、数据隐私和安全，以及 Akamai 基金会。

阅读报告

Akamai 2021 年 ESG 影响报告

详细了解 Akamai 在环境可持续性、包容性、多元化和参与度以及治理等方面所做的工作。

阅读报告

1截至 2024 年 8 月。
2除非另有说明，否则 Akamai 报告所涵盖的时间范围是每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。我们的 ESG 报告中披露的信息会涵盖 Akamai 业务活动的整个范围，包括所有下属实体和子公司，其中还包括收购的附属公司，只要实施了适当的流程和系统，即可实现一致的数据整理和 Akamai 集团级整合。
3Akamai Technologies 对 MSCI ESG Research LLC 或其关联公司（以下简称“MSCI”）任何数据的使用，以及此处对 MSCI 徽标、商标、服务标志或指数名称的使用，并不构成 MSCI 对 Akamai 的赞助、认可、推荐或宣传。MSCI 服务及数据是 MSCI 及其信息提供方的财产，并且“按原样”提供，不作任何保证。MSCI 名称和徽标是 MSCI 的商标或服务标志。
4富时罗素（FTSE International Limited and Frank Russell Company 的商事名称）确认，Akamai Technologies 已根据 FTSE4Good 标准进行独立评估，并满足成为 FTSE4Good 指数系列成分股的要求。由全球指数提供商富时罗素创立的 FTSE4Good 指数系列旨在衡量公司在环境、社会和治理 (ESG) 方面的突出表现。各类市场参与者使用 FTSE4Good 指数来创建和评估负责任投资基金和其他产品。