我们的方法
Akamai 致力于以正确的方式实现商业目标，每天处理不计其数的网络事件，为数十亿人创造更美好的生活。这就要求我们在开展运营时，始终以我们的诚信、责任、信任、包容的核心价值观为指导，并且回馈于我们的员工在世界各地生活和工作的社区。
我们带来的影响1
我们的三大核心
只要我们携手推进 ACT（责任、社区、信任）实践，必能实现巨大改变。
责任
责任意味着我们对自己的行动和决策负责，确保我们践行自己的承诺并对自己所产生的影响保持透明。
社区
我们重视社区，致力于打造一个包容且多元化的环境，同时支持和帮助我们所生活和工作的社区中的人们。
信任
信任要求确保我们的行动以道德为准绳，以诚信和透明为准则，以优秀的安全标准保护个人隐私。
Akamai 的 ESG 指数2
我们的年度 ESG 影响报告是我们的主要 ESG 和可持续发展报告。Akamai 的 ESG 指数披露了 ESG 和可持续发展的详细信息，指数全年更新。
荣誉和认可
过去的 ESG 影响报告
1截至 2024 年 8 月。
2除非另有说明，否则 Akamai 报告所涵盖的时间范围是每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。我们的 ESG 报告中披露的信息会涵盖 Akamai 业务活动的整个范围，包括所有下属实体和子公司，其中还包括收购的附属公司，只要实施了适当的流程和系统，即可实现一致的数据整理和 Akamai 集团级整合。
3Akamai Technologies 对 MSCI ESG Research LLC 或其关联公司（以下简称“MSCI”）任何数据的使用，以及此处对 MSCI 徽标、商标、服务标志或指数名称的使用，并不构成 MSCI 对 Akamai 的赞助、认可、推荐或宣传。MSCI 服务及数据是 MSCI 及其信息提供方的财产，并且“按原样”提供，不作任何保证。MSCI 名称和徽标是 MSCI 的商标或服务标志。
4富时罗素（FTSE International Limited and Frank Russell Company 的商事名称）确认，Akamai Technologies 已根据 FTSE4Good 标准进行独立评估，并满足成为 FTSE4Good 指数系列成分股的要求。由全球指数提供商富时罗素创立的 FTSE4Good 指数系列旨在衡量公司在环境、社会和治理 (ESG) 方面的突出表现。各类市场参与者使用 FTSE4Good 指数来创建和评估负责任投资基金和其他产品。