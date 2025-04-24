Akamai App & API Protector 是一个全面的 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 解决方案，它提供智能的端到端保护，以抵御广泛的多媒介攻击。Akamai 的 WAAP 解决方案具有自动 API 发现、自适应检测、内置爬虫程序抵御和持续自我调整功能，能够确保网站、应用程序、API 和基础架构免受 危险的网络攻击。

Web 应用程序和 API 防护挑战

Web 应用程序不断发展，变得更加复杂，这为企业带来了新的应用程序安全挑战。现代 Web 应用程序和微服务越来越多地依赖 API 进行几乎所有交互，从而扩大了攻击面，为黑客提供了新的潜在入口点。目前，已知的软件漏洞数量已超过 180,000 个，而且每年还在发现数千个漏洞。

随着应用程序攻击面的扩大，网络犯罪分子发起了越来越复杂的多媒介攻击。攻击者经常使用自动爬虫程序、僵尸网络和漏洞扫描器，借此成功入侵 IT 环境并接管用户帐户，从而窃取数据，将资金转移到欺诈性帐户，破坏业务运营，并发起破坏性的网络攻击。

作为回应，安全团队已经采用了 Web 应用程序和 API 保护解决方案来抵御这些 DDoS 攻击和基于 API 的攻击。但是，这些技术中有许多依赖于传统 Web 应用程序防火墙 (WAF)，企业必须随着应用程序的变化、威胁的发展和更新的出现而不断调整此类防火墙。人工调整需要熟练的操作人员花费大量的时间和精力，而这往往使这些 WAF 解决方案基本上变得无法扩展。因此，WAF 的安全控制措施和策略可能很快就会过时，导致出现大量警报，使安全团队不堪重负，无法区分误报和实际攻击。随着警报疲劳的出现，无法有效调整规则的安全团队可能会搁置他们的保护措施，以避免扰乱业务和影响用户。

在这种环境下，要管理 Web 应用程序和 API 保护，需要更强大的功能和自动化解决方案，以提高安全性，同时尽量减少管理任务。这正是 Akamai 的 WAAP 技术 能够提供帮助的领域。