Akamai 全球服务

我们的全球服务助力您更快取得成效，并尽可能提高您的投资回报。我们的专家全天候提供服务，帮您解决各种棘手问题。

Standard Support 产品简介

安全服务

安全服务

在我们优秀行业专家的帮助下，提前防御各种错综复杂的网络威胁。借助合适的人员、流程和技术，加强您的安全策略。

协助

Security Optimization Assistance

提供专家协助，帮助优化和维护 Akamai 云安全解决方案。

指南

Readiness and Response Service

提供专业咨询支持，还可以直接联系 Akamai 安全运营指挥中心。

管理、检测与应对

Managed Security Service

仅用一项全托管式服务，实现安全管理、监控并构建抵御攻击的屏障。

API 防护

API Security Operationalization & Advisory Services

通过定期进行安全审查等方式，确保 API 安全并增强 API 安全态势。

优化

Managed Network Cloud Firewall

为 Akamai Network Cloud Firewall 提供托管服务，以优化您的防火墙保护。

API 监控和测试

Managed Service for API Performance

主动监控和测试，让您的 API 保持可用、弹性和合规。

API 集成和防护

Akamai API Security 服务捆绑包

提供端到端服务，强化您的 API 安全策略。

DNS 检测和应对

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

采取问责机制，提供监控和专家指导，确保合规无虞。

Akamai Guardicore Segmentation 服务

Akamai Guardicore Segmentation 服务

联系 Guardicore 支持团队

专业服务

我们将派出专业工程师与您的团队合作，帮助您实施需要的服务并为您提供需要的支持。

支持计划

提供仅限工作时间或全天候的专家协助服务，迅捷响应客户的各类需求。

技术客户经理

指派专门的工程师融入您的团队，主动为您的服务实施提供全方位支持。

培训和认证

我们的实践培训和实践认证可使您的关键人员为您的部署做好准备，进而实现其更大价值。

边缘服务

边缘服务

借助我们的专家及行业领先技术，提供经优化的无缝数字体验，轻松应对动态多变的世界。

协助

Plus Service and Support

提供专家协助，帮助快速适应环境、促进产品采用并定期优化。

指南

Advanced Service and Support

借助我们的专业知识和支持，缩小监测能力差距，发现问题并予以优化。

管理

Premium Service and Support 3.0

获取高水准的服务：畅享更快的响应速度、主动监控和综合团队等更多优质服务。

Akamai 大学

Akamai 大学：客户支持

拓展您的 Akamai 解决方案知识，了解如何针对您的环境进行优化，并通过实时指导提高您的配置技能。

课程概述

借助由导师指导的培训，充分发挥您在 Akamai 解决方案投资方面的潜力。

培训课程组合

加深您对我们的安全、内容交付和边缘计算解决方案的了解。

培训日历

查看 Akamai 大学课程的最新培训时间表。

其他服务

其他服务

得益于我们卓越的监测能力和全天候监控服务，全球服务将助力您的日常服务和各种重要活动实现出色的表现、质量和可用性。

Broadcast Operations Command Center

将繁杂的广播流管理工作交给我们的媒体专家，获得更出众的广播媒体质量。

Enhanced Support SLA

提供无限制的全天候支持，帮助解决与 Akamai 服务有关的性能或可用性问题。

Event Support

随时获得支持服务，轻松交付大型媒体活动、游戏发布和软件更新。

Cloud Compute Services

Cloud Compute Services

通过他们的 Akamai Cloud 之旅指导客户，优化运营、提供针对性的解决方案并管理云基础架构。

Enhanced Compute Support

为云计算提供优先支持，以便更快地作出响应并解决问题。

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

为云计算提供优先支持和专员服务，以便更快地解决问题并提升服务能力。

Comprehensive Compute Services

为关键任务工作负载提供专业的指导和可靠的支持，充分发挥云计算投资的价值。

Akamai Managed Service for Compute

专注于核心业务的成功，Akamai 主动管理您的云基础设施。

