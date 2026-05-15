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Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
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关于我们

我们的目标是让数十亿人的生活更美好，每天感受数万亿次美好的瞬间

每一天，都有不计其数的人与自己喜欢的品牌建立联系、在线购物、畅玩游戏、分享想法、管理资金等。虽然他们可能并不知情，但 Akamai 默默站在他们的身后，为他们的网络生活提供支持和保护。

在过去的 25 年里，Akamai 一直积极应对互联网领域的各类难题，致力于实现世界更安全、更互联这一愿景。

我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，以全方位保护关键数据和应用程序。我们的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的云平台上提供卓越的性能和经济实惠的服务。 

所有行业的全球企业信赖 Akamai，凭借我们行业领先的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。

了解我们如何支持并保护网络生活

Stats Module Background

Akamai 概览

  • 42.1 亿美元

    2025 年度收入

  • 超过 11,400 人

    全球员工人数

  • 超过 700 个

    城市在 Akamai Connected Cloud 的网络覆盖范围内

Akamai 领导层简介

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高管团队

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Board of directors

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协同工作

职业发展良机虚位以待

Akamai 始终致力于凭借求知欲和协作来寻找问题解决之道。我们以尊重所有人的方式开展业务。我们注重思维、经验和才干的多元化。我们赋能每个人，让他们可以积极贡献并发挥最佳表现。带着您的远大梦想和非凡创意，加入我们的行列，我们已经准备好与您共同逐梦。

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Diversity and inclusion

包容性、多元化和参与度

IDE 涵盖了性别代表性、薪酬公平、种族和族裔多样性、种族平等承诺、多元化与包容性学习、主动付出、地方性工作、员工资源组以及 Akamai 的新冠疫情响应措施。

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Wind farm

Akamai 可持续发展

Akamai 致力于做出具有影响力的环保改革。了解我们如何对我们的工作、运营和生活场所进行投资。

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Pride is me

人权

Akamai 坚信尊重人权不仅对释放互联网潜力至关重要，而且对我们赖以运营的社区来说，也形成了基本的价值观。

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我们能如何支持和保护您的数字体验？

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