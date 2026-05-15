Akamai 始终致力于凭借求知欲和协作来寻找问题解决之道。我们以尊重所有人的方式开展业务。我们注重思维、经验和才干的多元化。我们赋能每个人，让他们可以积极贡献并发挥最佳表现。带着您的远大梦想和非凡创意，加入我们的行列，我们已经准备好与您共同逐梦。
每一天，都有不计其数的人与自己喜欢的品牌建立联系、在线购物、畅玩游戏、分享想法、管理资金等。虽然他们可能并不知情，但 Akamai 默默站在他们的身后，为他们的网络生活提供支持和保护。
在过去的 25 年里，Akamai 一直积极应对互联网领域的各类难题，致力于实现世界更安全、更互联这一愿景。
我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，以全方位保护关键数据和应用程序。我们的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的云平台上提供卓越的性能和经济实惠的服务。
所有行业的全球企业信赖 Akamai，凭借我们行业领先的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。
Akamai 概览
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42.1 亿美元
2025 年度收入
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超过 11,400 人
全球员工人数
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超过 700 个
城市在 Akamai Connected Cloud 的网络覆盖范围内