对 Akamai 而言至关重要的一点是：当经销商代表我们开展业务时，必须以合乎道德、正直的方式行事，并与 Akamai 的核心价值观保持一致。《经销商行为准则》概述了我们所坚持的承诺、经销商必须遵守的政策，以及在合规、劳动、人权、健康与安全等方面对经销商的要求和期望。