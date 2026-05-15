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法律信息

您对 Akamai.com/cn 及/或 Akamai 产品与服务的使用，应遵循并受制于 Akamai 法律政策中所载明的条款与规定。我们在此同样阐述了对隐私的基本理念。

Akamai 隐私声明

本声明详细说明了 Akamai 如何收集、使用和共享与 Akamai 进行交互的个人相关信息。这些交互可能通过 Akamai 的网站、在线门户、移动应用程序，或直接与 Akamai 员工及代表的沟通发生，也可能通过使用 Akamai 客户的服务而产生。有关 Akamai 数据保护和隐私惯例的详细信息，请访问 Akamai 隐私信任中心

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Akamai 服务

Akamai 服务页面提供了适用于 Akamai 产品和服务的计费方法、特定服务条款、最终用户许可和其他政策的说明。

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反贿赂与反腐败

Akamai 对贿赂持零容态度。根据我们的价值观和政策，我们的任何主管人员、董事、员工、合作伙伴、经销商、顾问或供应商均不得以我们的名义行贿受贿。您可以在我们的《反贿赂与反腐败政策》中了解更多信息。

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Akamai 隐私声明

本声明详细说明了 Akamai 如何收集、使用和共享与 Akamai 进行交互的个人相关信息。这些交互可能通过 Akamai 的网站、在线门户、移动应用程序，或直接与 Akamai 员工及代表的沟通发生，也可能通过使用 Akamai 客户的服务而产生。有关 Akamai 数据保护和隐私惯例的详细信息，请访问 Akamai 隐私信任中心

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Akamai 服务

Akamai 服务页面提供了适用于 Akamai 产品和服务的计费方法、特定服务条款、最终用户许可和其他政策的说明。

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反贿赂与反腐败

Akamai 对贿赂持零容态度。根据我们的价值观和政策，我们的任何主管人员、董事、员工、合作伙伴、经销商、顾问或供应商均不得以我们的名义行贿受贿。您可以在我们的《反贿赂与反腐败政策》中了解更多信息。

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Akamai Technologies, Inc. 数据隐私框架隐私声明

对于处理有关欧盟成员国、英国和瑞士境内的数据主体的某些个人数据，Akamai Technologies, Inc. 遵守美国商务部规定的欧盟-美国数据隐私框架 (EU-US DPF)、欧盟-美国数据隐私框架英国扩展条款和瑞士-美国数据隐私框架 (Swiss-US DPF)。Akamai Technologies, Inc. 采用的政策规定了 Akamai 处理此类个人数据时应遵循的标准。

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Akamai Technologies, Inc. 数据隐私框架隐私声明

对于处理有关欧盟成员国、英国和瑞士境内的数据主体的某些个人数据，Akamai Technologies, Inc. 遵守美国商务部规定的欧盟-美国数据隐私框架 (EU-US DPF)、欧盟-美国数据隐私框架英国扩展条款和瑞士-美国数据隐私框架 (Swiss-US DPF)。Akamai Technologies, Inc. 采用的政策规定了 Akamai 处理此类个人数据时应遵循的标准。

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Akamai Cloud Marketplace 条款与政策

《Akamai Cloud Marketplace 提供商协议》列出了服务提供商（下称“提供商”）参与 Akamai Cloud Marketplace 时须遵守的条款与条件。本协议管辖提供商所参与的一项或多项 Marketplace 计划，并定义了提供商在通过该平台提供服务时，所需承担的主要责任、享有的权利以及应遵守的条款。

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数据与隐私请求 (DPR) - Akamai Cloud/Linode

如果您是 Akamai Cloud 基础设施（原 Linode）的用户，请使用此表单根据全球隐私法律提交个人数据相关的请求，包括数据访问、删除及可携带性咨询。

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Akamai Cloud Marketplace 条款与政策

《Akamai Cloud Marketplace 提供商协议》列出了服务提供商（下称“提供商”）参与 Akamai Cloud Marketplace 时须遵守的条款与条件。本协议管辖提供商所参与的一项或多项 Marketplace 计划，并定义了提供商在通过该平台提供服务时，所需承担的主要责任、享有的权利以及应遵守的条款。

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数据与隐私请求 (DPR) - Akamai Cloud/Linode

如果您是 Akamai Cloud 基础设施（原 Linode）的用户，请使用此表单根据全球隐私法律提交个人数据相关的请求，包括数据访问、删除及可携带性咨询。

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Akamai DSAR 表单 - 不包括 Akamai Cloud/Linode 用户

如果您不是 Akamai Cloud 基础设施（原 Linode）的用户，请使用此表单根据全球隐私法律提交个人数据相关的请求，包括但不限于数据访问、删除及其他相关权利。

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滥用举报 —— Akamai Cloud/Linode

举报在 Akamai Cloud 基础架构（原 Linode）上托管的服务所涉及的滥用行为、非法活动或政策违规，包括垃圾信息、恶意软件、网络钓鱼、网络滥用、知识产权侵权以及其他非法内容。

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Akamai DSAR 表单 - 不包括 Akamai Cloud/Linode 用户

如果您不是 Akamai Cloud 基础设施（原 Linode）的用户，请使用此表单根据全球隐私法律提交个人数据相关的请求，包括但不限于数据访问、删除及其他相关权利。

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滥用举报 —— Akamai Cloud/Linode

举报在 Akamai Cloud 基础架构（原 Linode）上托管的服务所涉及的滥用行为、非法活动或政策违规，包括垃圾信息、恶意软件、网络钓鱼、网络滥用、知识产权侵权以及其他非法内容。

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滥用举报 —— Akamai 交付或安全平台

举报涉及在 Akamai 交付或安全平台上托管服务的滥用行为、非法活动或政策违规，包括网络滥用、执法相关事项、恶意软件、网络钓鱼、内容侵权、商标侵权以及其他非法内容。

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滥用举报 —— Akamai 交付或安全平台

举报涉及在 Akamai 交付或安全平台上托管服务的滥用行为、非法活动或政策违规，包括网络滥用、执法相关事项、恶意软件、网络钓鱼、内容侵权、商标侵权以及其他非法内容。

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欧盟数据法案

本页面提供有关欧洲议会和欧盟理事会于 2023 年 12 月 13 日通过的《欧盟法规 (EU) 2023/2854》的相关信息。该法规旨在就数据的公平访问与使用制定统一规则，并修订《欧盟法规 (EU) 2017/2394》和《欧盟指令 (EU) 2020/1828》（统称为“欧盟数据法案”），特别涉及数据处理服务之间的切换要求。

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早期采用者测试政策

本政策概述了客户在参与“早期采用者测试计划”时，所须遵循的条款与条件。其中规定了参与者在参与测试抢先体验产品与服务时，所需满足的资格条件和所需承担的责任，以及 Akamai 与参与者之间的协议。

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应聘者隐私声明和仲裁协议

Akamai 致力于保护职位应聘者的隐私。Akamai 要求其所有应聘者阅读并接受“应聘者隐私声明和仲裁协议”。

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欧盟数据法案

本页面提供有关欧洲议会和欧盟理事会于 2023 年 12 月 13 日通过的《欧盟法规 (EU) 2023/2854》的相关信息。该法规旨在就数据的公平访问与使用制定统一规则，并修订《欧盟法规 (EU) 2017/2394》和《欧盟指令 (EU) 2020/1828》（统称为“欧盟数据法案”），特别涉及数据处理服务之间的切换要求。

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早期采用者测试政策

本政策概述了客户在参与“早期采用者测试计划”时，所须遵循的条款与条件。其中规定了参与者在参与测试抢先体验产品与服务时，所需满足的资格条件和所需承担的责任，以及 Akamai 与参与者之间的协议。

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应聘者隐私声明和仲裁协议

Akamai 致力于保护职位应聘者的隐私。Akamai 要求其所有应聘者阅读并接受“应聘者隐私声明和仲裁协议”。

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可接受使用政策

我们的《可接受使用政策 (AUP)》为可接受的 Akamai 产品及服务使用方法设定了准则。所有使用 Akamai 网络以及产品和服务的用户在使用之前，都必须先阅读《可接受使用政策》。

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道德准则

Akamai 致力于以最高水准的卓越性、诚实性、公平性和正直性经营业务。Akamai 团队的每一位成员都有责任以完全体现 Akamai 对这些价值承诺的方式做出决策并采取行动。

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门户使用条款

这些 Akamai 门户使用条款（下称“本门户使用条款”）规定了适用于 Akamai Control Center、Aura 运营商门户（下称“Aura 运营商门户”）和 NetAlliance 合作伙伴门户（下称“NAP 合作伙伴门户”）网站及 Akamai Technologies, Inc. 和/或其关联公司（统称为“Akamai”）不时提供的任何其他网站或应用程序（统称为“Akamai 门户网站”）的条款和条件，Akamai 通过这些门户网站提供 Akamai 门户服务（定义见下文）。

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版权和其他声明

Akamai.com/zh 中包含的材料由 Akamai 提供，仅供参考之用。如果您查看或下载 Akamai.com/zh 任意位置所包含的任何材料，即表示您同意我们的法律声明部分中所列出的条款和规定。

法律声明 —— 欧洲、中东、非洲国家/地区。

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可接受使用政策

我们的《可接受使用政策 (AUP)》为可接受的 Akamai 产品及服务使用方法设定了准则。所有使用 Akamai 网络以及产品和服务的用户在使用之前，都必须先阅读《可接受使用政策》。

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道德准则

Akamai 致力于以最高水准的卓越性、诚实性、公平性和正直性经营业务。Akamai 团队的每一位成员都有责任以完全体现 Akamai 对这些价值承诺的方式做出决策并采取行动。

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门户使用条款

这些 Akamai 门户使用条款（下称“本门户使用条款”）规定了适用于 Akamai Control Center、Aura 运营商门户（下称“Aura 运营商门户”）和 NetAlliance 合作伙伴门户（下称“NAP 合作伙伴门户”）网站及 Akamai Technologies, Inc. 和/或其关联公司（统称为“Akamai”）不时提供的任何其他网站或应用程序（统称为“Akamai 门户网站”）的条款和条件，Akamai 通过这些门户网站提供 Akamai 门户服务（定义见下文）。

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欧盟数字服务法案 (DSA)

本页面提供了欧洲议会和欧盟理事会于 2022 年 10 月 19 日通过的数字服务单一市场的欧盟第 2022/2065 号条例及修正第 2000/31/EC 号指令（《数字服务法案》(DSA)）的相关信息。

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Akamai 安全研究协议 (SRA)

Akamai 安全研究协议（下称“SRA”）为您参与 Akamai 生态系统安全相关的任何工作的方式提供了通用框架。  参与 Akamai 的任何计划即表示您同意接受 SRA。

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覆盖透明度——Blue Cross Blue Shield of MA

根据《覆盖透明度规则》，Blue Cross Blue Shield of MA 以机器可读文件的形式提供了网络内协商价格和许可金额（涵盖的金额和网络外提供商提供的服务）。

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Akamai 的环境管理系统

我们的环境管理系统 (EMS) 已通过第三方的验证，符合 ISO 14001:2015 标准。我们在内部实施了一系列的跟踪、监控、测量和报告系统，以满足该标准的各个方面要求，以独特的方式将该标准应用于 Akamai，并建立一个不断发展的 EMS。

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版权和其他声明

Akamai.com/zh 中包含的材料由 Akamai 提供，仅供参考之用。如果您查看或下载 Akamai.com/zh 任意位置所包含的任何材料，即表示您同意我们的法律声明部分中所列出的条款和规定。

法律声明 —— 欧洲、中东、非洲国家/地区。

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欧盟数字服务法案 (DSA)

本页面提供了欧洲议会和欧盟理事会于 2022 年 10 月 19 日通过的数字服务单一市场的欧盟第 2022/2065 号条例及修正第 2000/31/EC 号指令（《数字服务法案》(DSA)）的相关信息。

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Akamai 安全研究协议 (SRA)

Akamai 安全研究协议（下称“SRA”）为您参与 Akamai 生态系统安全相关的任何工作的方式提供了通用框架。  参与 Akamai 的任何计划即表示您同意接受 SRA。

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客户排放数据

本文档确立了 Akamai Technologies, Inc. 关于定制化客户排放数据报告的全面政策。其目的是为排放报告的创建、使用和审计提供明确的指导，同时概述 Akamai 及其客户在此过程中所承担的角色和责任。

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覆盖透明度——Kaiser Permanente

根据《覆盖透明度规则》，Kaiser Permanente 以机器可读文件的形式提供了网络内协商价格和许可金额（由网络外提供商提供的服务或支付金额）。

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促销兑换规则与条款

本政策概述了个人使用促销代码的条款和条件。它规定了使用促销代码的个人与 Akamai 之间的资格、责任及相关协议。

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经销商行为准则

对 Akamai 而言至关重要的一点是：当经销商代表我们开展业务时，必须以合乎道德、正直的方式行事，并与 Akamai 的核心价值观保持一致。《经销商行为准则》概述了我们所坚持的承诺、经销商必须遵守的政策，以及在合规、劳动、人权、健康与安全等方面对经销商的要求和期望。

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供应商行为准则

Akamai 致力于在我们整个供应链中以负责任且合乎道德的方式开展业务。《供应商行为准则》规定了我们对所有向 Akamai 提供商品或服务的供应商所要求的标准和期望，涵盖劳动实践、人权、环境责任以及合乎道德的商业行为等方面。

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美国政府规定的公告

Akamai 是一家提供均等机会的雇主，致力于遵守所有适用法律。请点击下方链接查看我们的 EEO 政策及其他规定的公告。

Akamai 平等就业机会政策

了解您的权利：工作场所歧视属于违法行为

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覆盖透明度——Blue Cross Blue Shield of MA

根据《覆盖透明度规则》，Blue Cross Blue Shield of MA 以机器可读文件的形式提供了网络内协商价格和许可金额（涵盖的金额和网络外提供商提供的服务）。

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Akamai 的环境管理系统

我们的环境管理系统 (EMS) 已通过第三方的验证，符合 ISO 14001:2015 标准。我们在内部实施了一系列的跟踪、监控、测量和报告系统，以满足该标准的各个方面要求，以独特的方式将该标准应用于 Akamai，并建立一个不断发展的 EMS。

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客户排放数据

本文档确立了 Akamai Technologies, Inc. 关于定制化客户排放数据报告的全面政策。其目的是为排放报告的创建、使用和审计提供明确的指导，同时概述 Akamai 及其客户在此过程中所承担的角色和责任。

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覆盖透明度——Kaiser Permanente

根据《覆盖透明度规则》，Kaiser Permanente 以机器可读文件的形式提供了网络内协商价格和许可金额（由网络外提供商提供的服务或支付金额）。

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促销兑换规则与条款

本政策概述了个人使用促销代码的条款和条件。它规定了使用促销代码的个人与 Akamai 之间的资格、责任及相关协议。

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经销商行为准则

对 Akamai 而言至关重要的一点是：当经销商代表我们开展业务时，必须以合乎道德、正直的方式行事，并与 Akamai 的核心价值观保持一致。《经销商行为准则》概述了我们所坚持的承诺、经销商必须遵守的政策，以及在合规、劳动、人权、健康与安全等方面对经销商的要求和期望。

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供应商行为准则

Akamai 致力于在我们整个供应链中以负责任且合乎道德的方式开展业务。《供应商行为准则》规定了我们对所有向 Akamai 提供商品或服务的供应商所要求的标准和期望，涵盖劳动实践、人权、环境责任以及合乎道德的商业行为等方面。

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美国政府规定的公告

Akamai 是一家提供均等机会的雇主，致力于遵守所有适用法律。请点击下方链接查看我们的 EEO 政策及其他规定的公告。

Akamai 平等就业机会政策

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