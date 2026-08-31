生成式 AI 与大语言模型 (LLM) 为出海业务带来创新的同时，也彻底打破了传统网络安全的边界。传统的 WAF 无法有效理解和拦截针对 AI 模型的恶意交互。Akamai Firewall for AI 为企业提供了一道自适应的安全防御屏障，深入检测大模型的输入与输出双向流量，将 AI 驱动的新型威胁阻挡在企业核心架构之外。
借助 Akamai Firewall for AI，您可以实现：
- 精准拦截 Prompt 注入与越狱攻击：深度分析用户交互意图，自动识别并阻断试图绕过大模型安全限制的恶意 Prompt（提示词）与高级越狱攻击。
- 防止敏感数据双向泄露：实时检测并过滤业务交互过程中的机密信息（如 PII），避免内部敏感数据被发送至大模型或意外暴露。
- 过滤有害与违规输出：自动审查生成式 AI 的响应内容，拦截具有毒性、偏见或可能引发公关危机的违规信息，保障您的品牌声誉。
- 零代码侵入与灵活部署：无需重构现有 AI 应用架构，通过 Akamai 全球边缘网络或 REST API 即可无缝集成，在任何云环境中极速开启防御。
- 自适应的威胁情报监控：依托 Akamai 强大的全球威胁情报库，持续更新并完善安全防护策略，确保您的防御体系能够从容应对不断演变的新型 AI 攻击。