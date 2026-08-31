生成式 AI 与大语言模型 (LLM) 为出海业务带来创新的同时，也彻底打破了传统网络安全的边界。传统的 WAF 无法有效理解和拦截针对 AI 模型的恶意交互。Akamai Firewall for AI 为企业提供了一道自适应的安全防御屏障，深入检测大模型的输入与输出双向流量，将 AI 驱动的新型威胁阻挡在企业核心架构之外。