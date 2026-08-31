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预约 Akamai 专家演示：Firewall for AI (AI 防火墙)

专为生成式 AI 时代打造，全面保护您的出海 AI 应用免受 Prompt 注入、模型越狱与敏感数据泄露威胁。

生成式 AI 与大语言模型 (LLM) 为出海业务带来创新的同时，也彻底打破了传统网络安全的边界。传统的 WAF 无法有效理解和拦截针对 AI 模型的恶意交互。Akamai Firewall for AI 为企业提供了一道自适应的安全防御屏障，深入检测大模型的输入与输出双向流量，将 AI 驱动的新型威胁阻挡在企业核心架构之外。

借助 Akamai Firewall for AI，您可以实现：

  • 精准拦截 Prompt 注入与越狱攻击：深度分析用户交互意图，自动识别并阻断试图绕过大模型安全限制的恶意 Prompt（提示词）与高级越狱攻击。
  • 防止敏感数据双向泄露：实时检测并过滤业务交互过程中的机密信息（如 PII），避免内部敏感数据被发送至大模型或意外暴露。
  • 过滤有害与违规输出：自动审查生成式 AI 的响应内容，拦截具有毒性、偏见或可能引发公关危机的违规信息，保障您的品牌声誉。
  • 零代码侵入与灵活部署：无需重构现有 AI 应用架构，通过 Akamai 全球边缘网络或 REST API 即可无缝集成，在任何云环境中极速开启防御。
  • 自适应的威胁情报监控：依托 Akamai 强大的全球威胁情报库，持续更新并完善安全防护策略，确保您的防御体系能够从容应对不断演变的新型 AI 攻击。

免费获取演示方案

Firewall for AI 的运作方式

深度检测 AI 输入

在请求到达大模型之前，于边缘节点实时分析并阻断恶意 Prompt 注入、越狱及未授权查询。

严密过滤 AI 输出

对模型生成的响应进行最后一道把关，拦截数据泄露、幻觉 (Hallucinations) 现象及违反业务合规的内容。

智能调整安全规则

利用 Akamai 实时更新的威胁情报库，持续迭代防护策略，让您的 AI 安全架构始终领先攻击者一步。

灵活无缝部署

无论是通过边缘网络集成还是通过 REST API 对接，均能无缝保护任何部署环境中的 AI 应用程序。