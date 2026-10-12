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Développer des applications et des agents d'IA sur Akamai Cloud

Essayez des projets guidés pour les agents d'IA, les serveurs MCP, les chatbots LLM et les applications RAG. Bénéficiez de 100 USD de crédit cloud pour déployer votre premier projet éligible.

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Choisir votre premier projet

Choisissez ce que vous souhaitez développer. Chaque projet comprend du code fonctionnel, une présentation de l'architecture, les prérequis et des étapes de déploiement guidées.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

Transférer un agent d'IA de votre ordinateur portable vers le cloud

Exécutez un agent OpenClaw sur Akamai Cloud à l'aide d'une application préconfigurée et d'un déploiement Terraform.

 

OpenClaw · Calcul cloud · Terraform

 

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chatbot.launch() edge + GPU

Développer un chatbot LLM accéléré en bordure de l'Internet

Hébergez un chatbot en bordure de l'Internet, exécutez un modèle open source sur une instance de calcul GPU dédiée et mettez en cache les réponses récurrentes.

 

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

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mcp.serve() WebAssembly + Functions

Développer un serveur MCP sans serveur

Développez un serveur MCP de journal des décisions avec WebAssembly et Spin, puis déployez-le avec Akamai Functions.

 

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

 

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rag app code command lines

Développer une application RAG avec vos propres données

Importez des documents, extrayez les passages pertinents et générez des réponses avec des citations à l'aide d'une application sur LKE.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

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Déployez une seule fois. Exécutez partout.

Découvrez à quelle vitesse un développeur peut passer d'un code local à un déploiement à l'échelle mondiale opérationnel grâce à Spin et Akamai Functions.

Regarder la vidéo (02:43)

Un cloud conçu pour l'IA. Logique en bordure de l'Internet.

Développez avec des outils ouverts, exécutez vos charges de travail au plus près des utilisateurs et maîtrisez la latence et les coûts.

Développer avec des outils familiers

Utilisez Kubernetes, les conteneurs, WebAssembly, Spin, KServe et d'autres technologies ouvertes.

 

Exécutez l'inférence à proximité de vos utilisateurs

Placez les applications, l'inférence et la logique au plus près des utilisateurs, des données et des terminaux.

 

Utiliser la puissance de calcul adaptée

Exécutez les charges de travail exigeantes dans le cloud et la logique légère ainsi que le routage en bordure de l'Internet.

Maîtriser les coûts

Évoluez grâce à une tarification transparente et à un transfert de données à faible coût sur la totalité d'Akamai Cloud.

Du projet au déploiement

Choisissez un projet, configurez votre compte et suivez le parcours guidé jusqu'à votre premier déploiement.

Choisir

Sélectionnez le projet d'IA qui correspond à ce que vous souhaitez développer.

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Déploiement

Suivez le guide de projet, depuis les conditions préalables jusqu'à votre premier déploiement opérationnel.

Étendre

Adaptez le code, connectez d'autres services ou lancez un autre projet.

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Choisissez un projet et créez un compte Akamai Cloud. Chaque guide de projet répertorie les outils requis, les conditions préalables et les étapes de configuration.

Les nouveaux clients éligibles reçoivent un crédit cloud promotionnel de 100 USD après avoir créé un compte via cette page. Vous devez indiquer un mode de paiement valide. Les crédits expirent 60 jours après leur activation. Consultez les règles et conditions d'utilisation de la promotion pour connaître l'intégralité des conditions générales.

Non. Les services GPU ne sont pas éligibles à ce crédit promotionnel. Le guide de projet indiquera les services ou coûts non couverts.

Pas pour tous les projets. Le serveur MCP utilise Akamai Functions, tandis que les projets de chatbot et de RAG utilisent LKE. Chaque guide explique l'expérience et les outils nécessaires.

Il s'agit de projets de référence fonctionnels conçus pour vous aider à accélérer votre déploiement. Avant d'en utiliser un en production, vérifiez ses exigences en matière de sécurité, de fiabilité, d'évolutivité et d'exploitation.

Chaque guide de projet contient des liens vers son code source, sa documentation technique, son architecture et des ressources supplémentaires. Vous pouvez également faire appel à la communauté de développeurs Akamai pour obtenir de l'aide.

*Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions