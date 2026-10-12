プロジェクトを選択し、Akamai Cloudのアカウントを作成してください。各プロジェクトガイドには、必要なツール、前提条件、セットアップ手順が記載されています。
初めに構築するものを選択
構築したいものを選択してください。各プロジェクトには、実際に動作するコード、アーキテクチャの概要、前提条件、展開手順のガイドが含まれています。
AI向けに構築されたクラウド。エッジでのロジック。
オープンツールで構築し、ユーザーに近い場所でワークロードを実行し、レイテンシーとコストを予測可能な状態に保つことができます。
プロジェクトから展開まで
プロジェクトを選択し、アカウントをセットアップすれば、ガイドに従って最初の展開を行うことができます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
このページからアカウントを作成すると、対象となる新しいお客様は100米ドル分のプロモーション・クラウド・クレジットを獲得できます。有効な支払い方法が必要です。クレジットの有効期限は、有効化してから60日間です。詳細な利用規約については、プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください。
いいえ。GPUサービスは、このプロモーションクレジットの対象外です。対象外のサービスや費用は、プロジェクトガイドでご確認いただけます。
必要でないプロジェクトもあります。MCPサーバープロジェクトではAkamai Functionsを利用し、チャットボットプロジェクトやRAGプロジェクトではLKEを使用します。必要な経験とツールについては、各ガイドで説明しています。
これらは、より迅速な展開を支援するために作成された、実際に動作するリファレンスプロジェクトです。本番環境で使用する前に、セキュリティ、信頼性、スケーリング、運用要件を確認してください。
各プロジェクトガイドは、そのプロジェクトのソースコード、技術ドキュメント、アーキテクチャ、その他のリソースにリンクされています。サポートが必要な場合は、Akamaiの開発者コミュニティもご利用いただけます。