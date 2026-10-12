Crea app e agenti AI sull'Akamai Cloud

Scegli un progetto e crea un account sull'Akamai Cloud. Ogni guida del progetto elenca gli strumenti, i prerequisiti e le fasi di configurazione necessari.
Scegli la prima build
Scegli cosa creare. Ogni progetto include un codice di lavoro, una panoramica dell'architettura, i prerequisiti necessari e una guida alle fasi di implementazione.
Il cloud progettato per l'AI. La logica sull'edge
Crea con strumenti aperti, esegui i carichi di lavoro più vicino agli utenti e mantieni tempi di latenza e costi prevedibili.
Dal progetto all'implementazione
Scegli un progetto, configura il tuo account e segui il percorso guidato fino alla prima implementazione.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I nuovi clienti idonei ricevono 100 dollari di credito promozionale per il cloud dopo aver creato un account tramite questa pagina. È richiesto un metodo di pagamento valido. I crediti scadono 60 giorni dopo l'attivazione. Per i termini completi, consulta le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni.
No. I servizi per le GPU non rientrano nell'ambito di questo credito promozionale. La guida del progetto identificherà eventuali servizi o costi non coperti.
Non per tutti i progetti. Il server MCP utilizza Akamai Functions, mentre i progetti di chatbot e RAG utilizzano LKE. Ogni guida spiega le competenze richieste e gli strumenti necessari.
Si tratta di progetti di riferimento progettati per aiutarti ad effettuare le implementazioni più velocemente. Prima di utilizzare un'applicazione in fase di produzione, devi esaminarne i requisiti di sicurezza, affidabilità, scalabilità e funzionamento.
Ogni guida del progetto è collegata al suo codice sorgente, alla documentazione tecnica, all'architettura e alle risorse aggiuntive. È inoltre possibile utilizzare la community degli sviluppatori di Akamai per assistenza.