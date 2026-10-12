在 Akamai Cloud 上构建 AI 应用与智能体

选择一个项目并创建一个 Akamai Cloud 帐户。每个项目指南都列出了所需的工具、前提条件和设置步骤。
选择您的首个构建项目
选择您想要构建的项目。每个项目都包含可运行的代码、架构概述、前提条件以及引导式部署步骤。
为 AI 而设计的云。边缘服务器上的逻辑。
使用开放工具构建应用，将工作负载部署在更靠近用户的位置，同时让响应速度更稳定、成本更可控。
从项目到部署
选择一个项目、创建帐户，并按照引导式步骤完成首次部署。
常见问题
常见问题
符合条件的新客户通过此页面创建帐户后，即可领取 100 美元的云服务促销额度。必须提供有效付款方式。赠送额度在激活后的 60 天内有效。有关详细条款，请参阅促销兑换规则和条件。
不可以。GPU 服务费不能用这笔抵扣额度支付。项目指南将明确说明哪些服务或费用不在抵用范围内。
不一定，具体取决于您的项目。MCP 服务器使用 Akamai Functions，而聊天机器人和 RAG 项目则使用 LKE。每个指南都会说明所需的经验和工具。
这些项目是可供参考的实践示例，旨在帮助您更快地完成部署。在用于生产环境之前，请务必评估其安全性、可靠性、可扩展性及运维要求。
每个项目指南都附有其源代码、技术文档、架构说明及更多资源链接。您还可以利用 Akamai 开发人员社区获取支持。