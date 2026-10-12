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在 Akamai Cloud 上构建 AI 应用与智能体

通过引导式项目，探索如何构建 AI 智能体、MCP 服务器、LLM 聊天机器人和 RAG 应用程序。领取 100 美元云服务抵扣额度，用于部署您的首个符合条件的项目。

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选择您的首个构建项目

选择您想要构建的项目。每个项目都包含可运行的代码、架构概述、前提条件以及引导式部署步骤。

agent.deploy() OpenClaw + cloud

将 AI 智能体从笔记本电脑迁移至云端

使用预配置的应用程序和 Terraform 部署，在 Akamai Cloud 上运行 OpenClaw 智能体。

 

OpenClaw · Cloud compute · Terraform

 

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chatbot.launch() edge + GPU

构建边缘加速的 LLM 聊天机器人

在边缘节点部署聊天机器人，在专用 GPU 计算实例上运行开源模型，并缓存重复问题的回答。

 

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

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mcp.serve() WebAssembly + Functions

构建无服务器 MCP 服务器

使用 WebAssembly 和 Spin 构建决策日志 MCP 服务器，然后通过 Akamai Functions 进行部署。

 

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

 

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rag app code command lines

使用您自己的数据构建 RAG 应用程序

在 LKE 上部署应用程序、上传文档、检索相关段落，并生成附有引用依据的回答。


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

 

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一次部署。随处运行。

了解开发人员如何借助 Spin 和 Akamai Functions，快速将本地代码部署到全球环境并投入运行。

观看视频 (2:43)

为 AI 而设计的云。边缘服务器上的逻辑。

使用开放工具构建应用，将工作负载部署在更靠近用户的位置，同时让响应速度更稳定、成本更可控。

使用熟悉的工具构建应用

使用 Kubernetes、容器、WebAssembly、Spin、KServe 和其它开放技术。

 

在更靠近用户的位置运行推理

将应用程序、推理和逻辑部署在更靠近用户、数据和设备的位置。

 

使用合适的计算资源

在云端运行高计算需求的工作负载，在边缘节点处理轻量级逻辑和路由。

让成本更可控

依托透明的定价机制和 Akamai Cloud 的低成本数据传输，灵活扩展业务规模。

从项目到部署

选择一个项目、创建帐户，并按照引导式步骤完成首次部署。

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选择符合您开发需求的 AI 项目。

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注册并验证 Akamai Cloud 帐户，即可领取 100 美元云服务抵扣额度。*

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部署

遵循项目指南，从准备所需环境和工具开始，直到完成首次部署。

扩展

根据需求修改代码、接入更多服务，或开始构建另一个项目。

常见问题

常见问题

选择一个项目并创建一个 Akamai Cloud 帐户。每个项目指南都列出了所需的工具、前提条件和设置步骤。

符合条件的新客户通过此页面创建帐户后，即可领取 100 美元的云服务促销额度。必须提供有效付款方式。赠送额度在激活后的 60 天内有效。有关详细条款，请参阅促销兑换规则和条件。

不可以。GPU 服务费不能用这笔抵扣额度支付。项目指南将明确说明哪些服务或费用不在抵用范围内。

不一定，具体取决于您的项目。MCP 服务器使用 Akamai Functions，而聊天机器人和 RAG 项目则使用 LKE。每个指南都会说明所需的经验和工具。

这些项目是可供参考的实践示例，旨在帮助您更快地完成部署。在用于生产环境之前，请务必评估其安全性、可靠性、可扩展性及运维要求。

每个项目指南都附有其源代码、技术文档、架构说明及更多资源链接。您还可以利用 Akamai 开发人员社区获取支持。

*详情请见促销兑换规则和条件