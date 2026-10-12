Akamai Cloud에서 AI 앱 및 에이전트 구축

프로젝트를 선택하고 Akamai Cloud 계정을 생성하세요. 각 프로젝트 가이드에는 필요한 툴, 필수 조건, 그리고 설정 단계가 명시되어 있습니다.
첫 번째 구축 항목 선택
구축하고 싶은 항목을 선택하세요. 각 프로젝트에는 실행 가능한 코드, 아키텍처 개요, 필수 조건, 단계별 배포 가이드가 포함되어 있습니다.
AI를 위해 구축된 클라우드, 엣지에서의 로직
오픈 툴을 활용해 구축하고, 사용자와 가까운 곳에서 워크로드를 실행하며, 지연 시간과 비용을 예측 가능하게 유지하세요.
프로젝트부터 배포까지
프로젝트를 선택하고 계정을 설정한 후, 안내에 따라 첫 번째 배포를 진행하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
요건을 충족하는 신규 고객은 이 페이지를 통해 계정을 생성하면 100달러의 프로모션 클라우드 크레딧을 받을 수 있습니다. 유효한 결제 수단이 필요합니다. 크레딧은 활성화 후 60일이 지나면 만료됩니다. 자세한 이용 약관은 프로모션 이용 규칙 및 조건을 참조하세요.
아니요. GPU 서비스에는 이 프로모션 크레딧을 사용할 수 없습니다. 보장되지 않는 서비스나 비용이 프로젝트 가이드에 명시됩니다.
모든 프로젝트가 그렇지는 않습니다. MCP 서버는 Akamai Functions를 사용하고, 챗봇과 RAG 프로젝트는 LKE를 사용합니다. 각 가이드에서 필요한 경험과 툴을 설명합니다.
해당 애플리케이션은 더 빠른 배포를 돕기 위한 참고용 프로젝트입니다. 프로덕션 환경에서 사용하기 전에 해당 애플리케이션의 보안, 신뢰성, 확장성 및 운영 요구사항을 검토하세요.
각 프로젝트 가이드는 소스 코드, 기술 문서, 아키텍처, 추가 리소스로 연결됩니다. Akamai 개발자 커뮤니티를 통해 지원을 받을 수도 있습니다.