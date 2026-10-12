[00:00–00:40] Introduction : Thorsten Hans, Senior Developer Advocate chez Akamai, présente l'objectif consistant à développer et à déployer une application distribuée à l'échelle mondiale en moins de deux minutes à l'aide de Spin et d'Akamai Functions, sans montage ni accélération vidéo.

[00:40–00:54] Initialisation du projet : Création d'une nouvelle application à l'aide de la commande spin new et sélection d'un modèle HTTP Rust fourni par Spin.

[00:54–01:09] Modification du code : Ouverture du fichier src/lib.rs dans Neovim pour modifier la chaîne de réponse en « Hello Akamai Functions ! » et supprimer les paramètres et importations inutilisés.

[01:09–01:23] Compilation en WebAssembly : Exécution de la commande spin build pour compiler le code source Rust en un composant WebAssembly.

[01:23–01:34] Test local : Exécution de la commande spin up pour héberger l'application localement à l'adresse 127.0.0.1:3000, puis exécution de la commande curl dans un terminal secondaire pour vérifier la réponse locale.

[01:34–02:29] Déploiement à l'échelle mondiale et tests à distance : Déploiement de l'application via spin (commande deploy --no-confirm), envoi de l'artefact vers le registre, déploiement dans toutes les régions du service Akamai Functions, puis test du point de terminaison public en production avec curl.

[02:29–02:54] Conclusion : Résumé de l'efficacité du flux de travail des développeurs et appel à l'action invitant les spectateurs à installer Spin et à explorer Akamai Functions via les liens fournis.