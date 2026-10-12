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Entwicklung von KI‑Anwendungen und -Agenten in der Akamai Cloud

Nutzen Sie Projekte mit Anleitung für KI‑Agenten, MCP‑Server, LLM‑Chatbots und RAG‑Anwendungen und sichern Sie sich Cloud-Credits im Wert von 100 US‑Dollar für die Bereitstellung Ihres ersten berechtigten Projekts.

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Wählen Sie Ihr erstes Entwicklungsprojekt

Wählen Sie aus, was Sie entwickeln möchten. Jedes Projekt umfasst funktionierenden Code, einen Architekturüberblick, Voraussetzungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Bereitstellung.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

Migration eines KI‑Agenten von Ihrem Laptop in die Cloud

Führen Sie einen OpenClaw-Agenten in der Akamai Cloud aus, indem Sie eine vorkonfigurierte Anwendung und Terraform-Bereitstellung verwenden.

 

OpenClaw · Cloud Computing · Terraform

 

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chatbot.launch() edge + GPU

Entwicklung eines Edge-beschleunigten LLM‑Chatbots

Stellen Sie einen Chatbot an der Edge bereit, führen Sie ein Open‑Source-Modell mit dediziertem GPU‑Computing aus und speichern Sie wiederholte Antworten zwischen.

 

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

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mcp.serve() WebAssembly + Functions

Entwicklung eines serverlosen MCP‑Servers

Erstellen Sie einen Entscheidungsprotokoll-MCP‑Server mit WebAssembly und Spin und stellen Sie ihn dann mit Akamai Functions bereit.

 

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

 

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rag app code command lines

Entwicklung einer RAG‑Anwendung mit Ihren eigenen Daten

Laden Sie Dokumente hoch, rufen Sie relevante Passagen ab und generieren Sie Antworten mit Quellenangaben über eine Anwendung in LKE.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

 

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Einmal bereitstellen, überall ausführen

Erfahren Sie, wie schnell Entwickler mit Spin und Akamai Functions von lokalem Code zu einer funktionierenden globalen Bereitstellung übergehen können.

Video ansehen (02:43)

Cloud für KI, Logik an der Edge

Entwickeln Sie mit offenen Tools, führen Sie Workloads näher an Nutzern aus und sorgen Sie für vorhersehbare Latenzen und Kosten.

Entwicklung mit vertrauten Tools

Verwenden Sie Kubernetes, Container, WebAssembly, Spin, KServe und andere offene Technologien.

 

Inferenz näher an Nutzern

Führen Sie Anwendungen, Inferenz und Logik näher an Nutzern, Daten und Geräten aus.

 

Genau die richtige Rechenleistung

Führen Sie anspruchsvolle Workloads in der Cloud aus, während kompakte Logik und Weiterleitung an der Edge verarbeitet werden.

Vorhersehbare Kosten

Skalieren Sie mit transparenten Preisen und kostengünstiger Datenübertragung in der gesamten Akamai Cloud.

Vom Projekt zur Bereitstellung

Wählen Sie ein Projekt aus, richten Sie Ihr Konto ein und folgen Sie der Anleitung für Ihre erste Bereitstellung.

Auswählen

Wählen Sie ein KI‑Projekt aus, das zu dem passt, was Sie entwickeln wollen.

Erstellen

Richten Sie Ihr Akamai Cloud-Konto ein und verifizieren Sie es, um Cloud-Credits im Wert von 100 US‑Dollar zu erhalten.*

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Bereitstellen

Befolgen Sie diesen Projektleitfaden, der alles abdeckt: von den Voraussetzungen bis hin zur ersten funktionsfähigen Bereitstellung.

Erweitern

Passen Sie den Code an, verbinden Sie zusätzliche Services oder starten Sie ein weiteres Projekt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wählen Sie ein Projekt aus und erstellen Sie ein Akamai Cloud-Konto. In jedem Projektleitfaden werden die erforderlichen Tools, Voraussetzungen und Einrichtungsschritte aufgeführt.

Berechtigte Neukunden erhalten Cloud-Credits im Wert von 100 US‑Dollar, nachdem sie über diese Seite ein Konto erstellt haben. Eine gültige Zahlungsmethode ist erforderlich. Die Credits verfallen 60 Tage nach der Aktivierung. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie in den Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen.

Nein. GPU‑Services sind für diese Aktionscredits nicht berechtigt. Im Projektleitfaden werden alle nicht abgedeckten Leistungen oder Kosten aufgeführt.

Nicht für jedes Projekt. Der MCP‑Server verwendet Akamai Functions, während Chatbot- und RAG‑Projekte LKE verwenden. Jeder Leitfaden erläutert die erforderliche Erfahrung und die benötigten Tools.

Es handelt sich um funktionierende Referenzprojekte, die Ihnen helfen sollen, die Bereitstellung zu beschleunigen. Bevor Sie eines dieser Projekte in der Produktion einsetzen, sollten Sie seine Sicherheit, Zuverlässigkeit, Skalierung und Betriebsanforderungen überprüfen.

Jeder Projektleitfaden enthält Links zu seinem Quellcode, seiner technischen Dokumentation, seiner Architektur sowie zu zusätzlichen Ressourcen. Sie können auch die Entwickler-Community von Akamai nutzen, um Unterstützung zu erhalten.

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen