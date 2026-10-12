Entwicklung von KI‑Anwendungen und -Agenten in der Akamai Cloud

Wählen Sie ein Projekt aus und erstellen Sie ein Akamai Cloud-Konto. In jedem Projektleitfaden werden die erforderlichen Tools, Voraussetzungen und Einrichtungsschritte aufgeführt.
Wählen Sie Ihr erstes Entwicklungsprojekt
Wählen Sie aus, was Sie entwickeln möchten. Jedes Projekt umfasst funktionierenden Code, einen Architekturüberblick, Voraussetzungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Bereitstellung.
Cloud für KI, Logik an der Edge
Entwickeln Sie mit offenen Tools, führen Sie Workloads näher an Nutzern aus und sorgen Sie für vorhersehbare Latenzen und Kosten.
Vom Projekt zur Bereitstellung
Wählen Sie ein Projekt aus, richten Sie Ihr Konto ein und folgen Sie der Anleitung für Ihre erste Bereitstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Berechtigte Neukunden erhalten Cloud-Credits im Wert von 100 US‑Dollar, nachdem sie über diese Seite ein Konto erstellt haben. Eine gültige Zahlungsmethode ist erforderlich. Die Credits verfallen 60 Tage nach der Aktivierung. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie in den Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen.
Nein. GPU‑Services sind für diese Aktionscredits nicht berechtigt. Im Projektleitfaden werden alle nicht abgedeckten Leistungen oder Kosten aufgeführt.
Nicht für jedes Projekt. Der MCP‑Server verwendet Akamai Functions, während Chatbot- und RAG‑Projekte LKE verwenden. Jeder Leitfaden erläutert die erforderliche Erfahrung und die benötigten Tools.
Es handelt sich um funktionierende Referenzprojekte, die Ihnen helfen sollen, die Bereitstellung zu beschleunigen. Bevor Sie eines dieser Projekte in der Produktion einsetzen, sollten Sie seine Sicherheit, Zuverlässigkeit, Skalierung und Betriebsanforderungen überprüfen.
Jeder Projektleitfaden enthält Links zu seinem Quellcode, seiner technischen Dokumentation, seiner Architektur sowie zu zusätzlichen Ressourcen. Sie können auch die Entwickler-Community von Akamai nutzen, um Unterstützung zu erhalten.