In Akamai, collaboriamo con un impegno instancabile verso l'eccellenza per affrontare le sfide più complesse di Internet a sostegno e protezione della vita online.



Indipendentemente dalla sede, dal ruolo o dall'anzianità, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard. Ci sosteniamo e ci valorizziamo a vicenda, oltre ad agire con tempestività, prestando, al contempo, attenzione ai dettagli.



Le nostre decisioni si basano su dati, competenze specifiche, una collaborazione efficace e risultati ben definiti. Riusciamo costantemente a superare ostacoli apparentemente insormontabili grazie alle nostre azioni effettuate con rapidità e determinazione. Diamo forma al futuro della tecnologia, accogliendo il cambiamento e utilizzando l'intelligenza artificiale in modo strategico. Ci impegniamo nell'intento di integrare diversi punti di vista e ad operare sempre con integrità.



Ecco cosa significa lavorare in Akamai.