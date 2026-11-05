In Akamai, collaboriamo con un impegno instancabile verso l'eccellenza per affrontare le sfide più complesse di Internet a sostegno e protezione della vita online.
Indipendentemente dalla sede, dal ruolo o dall'anzianità, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard. Ci sosteniamo e ci valorizziamo a vicenda, oltre ad agire con tempestività, prestando, al contempo, attenzione ai dettagli.
Le nostre decisioni si basano su dati, competenze specifiche, una collaborazione efficace e risultati ben definiti. Riusciamo costantemente a superare ostacoli apparentemente insormontabili grazie alle nostre azioni effettuate con rapidità e determinazione. Diamo forma al futuro della tecnologia, accogliendo il cambiamento e utilizzando l'intelligenza artificiale in modo strategico. Ci impegniamo nell'intento di integrare diversi punti di vista e ad operare sempre con integrità.
Ecco cosa significa lavorare in Akamai.
La nostra cultura aziendale
In Akamai, collaboriamo con un impegno instancabile verso l'eccellenza per affrontare le sfide più complesse di Internet a sostegno e protezione della vita online.
I valori fondamentali che animano il nostro team globale
Ecco il nostro modo di creare fiducia, promuovere l'innovazione e offrire sicurezza ogni giorno, ovunque
Benefit globali
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