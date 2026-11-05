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Lavorare in Akamai

Ci piace risolvere i problemi e condividiamo la passione per la tecnologia e l'innovazione

Cerca opportunità di lavoro

Una cultura profondamente connessa, che promuove l'innovazione a livello globale

Un ottimo lavoro prospera con la collaborazione. In Akamai, il nostro scopo condiviso promuove l'innovazione, favorendo costantemente ciò che è possibile. Insieme, facciamo progredire le nuove idee.

Guarda il video (0:49)

La nostra cultura aziendale

In Akamai, collaboriamo con un impegno instancabile verso l'eccellenza per affrontare le sfide più complesse di Internet a sostegno e protezione della vita online.

Indipendentemente dalla sede, dal ruolo o dall'anzianità, ci impegniamo a rispettare i più elevati standard. Ci sosteniamo e ci valorizziamo a vicenda, oltre ad agire con tempestività, prestando, al contempo, attenzione ai dettagli.

Le nostre decisioni si basano su dati, competenze specifiche, una collaborazione efficace e risultati ben definiti. Riusciamo costantemente a superare ostacoli apparentemente insormontabili grazie alle nostre azioni effettuate con rapidità e determinazione. Diamo forma al futuro della tecnologia, accogliendo il cambiamento e utilizzando l'intelligenza artificiale in modo strategico. Ci impegniamo nell'intento di integrare diversi punti di vista e ad operare sempre con integrità.

Ecco cosa significa lavorare in Akamai.

I valori fondamentali che animano il nostro team globale

Ecco il nostro modo di creare fiducia, promuovere l'innovazione e offrire sicurezza ogni giorno, ovunque

Approccio orientato al cliente

I nostri clienti sono al primo posto in tutto ciò che facciamo. Il loro successo è il nostro successo.

Impegno sociale

Offriamo un'assistenza attiva e vantaggi significativi alle comunità in cui viviamo e lavoriamo.  

Inclusione

Ci trattiamo l'un l'altro con rispetto e dignità, valorizzando ed elogiando la diversità di pensiero, di idee e di soluzioni.

Innovazione

La nostra sfida consiste nel creare nuovi prodotti in grado di offrire un vero valore per i clienti e ottenere risultati senza precedenti.

Integrità e fiducia

Le nostre attività vengono condotte con il massimo livello di etica, onestà e trasparenza per il bene assoluto dell'intera azienda.

L'identità unica di Akamai

Il nostro successo viene creato attraverso lo scambio di competenze e idee per realizzare soluzioni vincenti in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti e dei nostri team.

Apprendimento continuo

Cerchiamo le opportunità di apprendere, insegnare e applicare le nostre nuove competenze. Ci adattiamo alle nuove tecnologie e siamo responsabili l'uno dell'altro per applicare nuovi modi di lavorare.

Urgenza e tempestività

Come insegna il nostro cofondatore, Danny Lewin, la nostra azienda agisce sempre con coraggio e con tempestività nell'intento di risolvere i problemi più difficili.

Benefit globali

Benefit a supporto della tua salute, del tuo benessere, delle tue finanze e della tua vita oltre il lavoro.

Salute e benessere

Mantieniti in buona salute con l'assistenza medica e le cure odontoiatriche (variabili a seconda della sede di lavoro), gli esercizi in palestra, i braccialetti per il fitness e molto altro.

Supporto psicologico

Usufruisci delle risorse e dei programmi riservati di supporto psicologico tramite Lyra che sono per te più congeniali.

Vantaggi per la pianificazione familiare

Assistenza per la fertilità, cure ormonali e supporto familiare attraverso il programma Carrot.

Programmi di supporto finanziario

Strumenti e assistenza per la gestione delle finanze e la pianificazione del futuro.

FlexBase: il nostro programma di lavoro flessibile

Scegli dove lavorare (da casa, in ufficio o in entrambi gli ambienti) con il necessario supporto per la tua configurazione ideale.

Programmi di supporto legale

Consulenza e risorse legali per risolvere questioni personali o professionali.

Giornate dedicate al benessere

Usufruisci dei permessi retribuiti a supporto del tuo benessere psico-fisico.

Programma di volontariato

Usufruisci dei permessi retribuiti per svolgere attività di volontariato a sostegno delle cause e delle comunità per te più importanti.

Mobilità e flessibilità

Usufruisci della possibilità di svolgere il tuo lavoro in smart working a breve termine dalle sedi approvate a livello globale, in linea con la nostra policy aziendale.

Benefit specifici per paese

Oltre ai nostri benefit globali, offriamo anche agevolazioni specifiche per area geografica, pensate per rispondere alle necessità locali. Seleziona la tua area geografica qui sotto per scoprire i benefit a tua disposizione.

Costa Rica

Scopri i benefit

India

Scopri i benefit

Israele

Scopri i benefit

Giappone

Scopri i benefit

Polonia

Scopri i benefit

Stati Uniti

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Community

Scopri le opportunità di lavoro, amplia le tue competenze e migliora sentendoti parte di una comunità in ogni fase della tua carriera professionale

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

Carriere professionali

Acquisisci maggiori competenze e affronta i problemi riscontrati, aiutando a migliorare la vita di miliardi di persone, migliaia di miliardi di volte al giorno.  

Scopri le opportunità di lavoro
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

Professionisti all'inizio della carriera

Inizia la tua carriera professionale con il piede giusto grazie al supporto necessario per scoprire le opportunità di lavoro, creare e prosperare in una comunità globale che abbraccia nuove idee.  

Opportunità per professionisti all'inizio della carriera
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

I nostri gruppi di risorse per il personale (ERG)

Unisciti ad una comunità diversificata e inclusiva in cui ogni punto di vista è importante e l'innovazione parte dalla nostra collaborazione.  

Scopri gli ERG

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