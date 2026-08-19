Akamai
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Regole e condizioni di riscatto delle promozioni

Ai codici promozionali si applicano i seguenti limiti:

  • Ogni singola azienda può riscattare un solo codice promozionale.
  • Se un codice promozionale è stato già riscattato in passato da un utente o un'azienda, non è possibile riscattarne un altro.
  • I codici promozionali non sono trasferibili. Il trasferimento di un codice promozionale causa la cessazione dell'account.
  • I codici promozionali scadono dopo un anno.
  • I codici promozionali non si applicano ai prodotti del Marketplace né ai servizi di terze parti offerti da Akamai.
  • Gli importi di credito non sono standard e vengono concessi ad esclusiva discrezione del team di vendita di Akamai.