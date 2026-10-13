Distribuisci un server MCP senza server con WebAssembly

[00:00-01:01] Introduzione: Thorsten Hans introduce il concetto di creazione di un server MCP (Model Context Protocol) senza server, delineando la struttura del video che riguarda l'esempio di un server MCP per il monitoraggio delle decisioni, gli elementi di base utilizzati, l'implementazione del codice, la distribuzione e la configurazione del client.



[01:01-02:53] Utilizzo del contesto del caso: una panoramica del server MCP per il monitoraggio delle decisioni, progettato per tenere traccia e recuperare le decisioni relative all'architettura software (come l'autenticazione OAuth 2.0 e OIDC) direttamente all'interno negli editor degli sviluppatori e degli IDE tramite le interfacce delle chat.



[02:53-05:18] Panoramica dei blocchi costitutivi e wasmcp: spiegazione dei tre componenti principali: wasmcp (un sistema/set di strumenti open source per la creazione di server MCP con componenti WebAssembly), Spin e Akamai Functions, tra cui un'analisi del repository GitHub wasmcp.



[05:18-07:42] Creazione di un server Hello World MCP: dimostrazione della creazione di un nuovo server MCP basato su Rust utilizzando wasmcp new hello-wasmcp --language rust, analisi di lib.rs per gli strumenti add e subtract, compilazione e registrazione di Wasm e composizione di mcp_server.wasm.



[07:42-09:58] Sistema e test locali di Spin: spiegazione di Spin come strumento e runtime di sviluppo CNCF, seguita dall'esecuzione di spin up -f mcp_server.wasm per ospitare localmente il server MCP su [http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000).



[09:58-11:03] Esecuzione di test locali in VS Code: connessione dell'URL del server MCP locale in VS Code, conferma degli strumenti attivi (add e subtract) ed esecuzione di una chiamata dello strumento aggiuntivo tramite l'agente della chat basato sull'AI.



[11:03-12:29] Panoramica di Akamai Functions: panoramica di Akamai Functions come piattaforma senza server multi-tenant distribuita a livello globale, che indirizza automaticamente le richieste all'area geografica più vicina per una bassa latenza senza richiedere una gestione manuale dell'infrastruttura.



[12:29-14:09] Implementazione di Hello World in Akamai Functions: configurazione di spin.toml per fare riferimento a mcp_server.wasm, distribuzione tramite spin aka deploy ed esecuzione di test dell'URL del server remoto installato in VS Code con una chiamata di esempio dello strumento di calcolo.



[14:09-16:56] Implementazione del server Decision Log MCP: procedura dettagliata del server Decision Log MCP, analisi di spin.toml (attivazione di key_value_stores = ["default"]) e decision.rs per le definizioni degli strumenti (list_decisions, get_decision_by_slug insert_decision, delete_decision) e le interazioni degli archivi chiave-valore utilizzando serde e Spin SDK.



[16:56-18:07] Implementazione ed esecuzione di test del server Decision Log: composizione, distribuzione del server Decision Log MCP in Akamai Functions, aggiunta del relativo endpoint live in VS Code ed esecuzione dei comandi necessari per elencare e tenere traccia delle decisioni nell'agente della chat.



[18:07-20:15] Conclusione: riepilogo dei vantaggi dell'implementazione di Wasm senza server su Akamai Functions (tempi di avvio inferiori al millisecondo, nessuna gestione del server).