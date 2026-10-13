WebAssemblyを使用してサーバーレスMCPサーバーを展開

[00:00–01:01] はじめに：Thorsten Hansがサーバーレスのモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバーの構築というコンセプトを紹介し、この動画では意思決定追跡MCPサーバーの例、使用する構成要素、コードの実装、展開、クライアント設定を取り上げることについて説明します。



[01:01–02:53] ユースケースのコンテキスト：この意思決定追跡MCPサーバーは、開発者向けのエディターやIDE内で直接、チャットインターフェースを使用して、ソフトウェアアーキテクチャに関する意思決定（OAuth 2.0やOIDC認証など）を追跡および検索できるように設計されていることについて説明します。



[02:53–05:18] 構成要素の概要とwasmcp：主要コンポーネントとして、wasmcp（WebAssemblyコンポーネントを使用してMCPサーバーを構築するためのオープン・ソース・フレームワーク／ツールセット）、Spin、Akamai Functionsの3つを取り上げ、wasmcpのGitHubリポジトリの概観を示します。



[05:18–07:42] Hello World MCPサーバーの構築：wasmcp new hello-wasmcp --language rustを使用して新しいRustベースのMCPサーバーを作成し、lib.rsにaddツールとsubtractツールがあることを確認します。続いて、Wasmにコンパイルして、それを登録し、mcp_server.wasmを作成します。



[07:42–09:58] Spinフレームワークとローカルテスト：SpinはCNCFの開発者ツールおよびランタイムであることについて説明します。続いて、spin up -f mcp_server.wasmを実行し、MCPサーバーを[http://127.0.0.1:3000](http://127.0.0.1:3000)上でローカルにホストします。



[09:58–11:03] VS Codeでのローカルテスト：ローカルMCPサーバーのURLをVS Codeに接続して、ツール（addとsubtract）がアクティブであることを確認し、AIチャットエージェントを通じて加算ツールの呼び出しを実行します。



[11:03–12:29] Akamai Functionsの概要：Akamai Functionsは、グローバルに分散されたマルチテナントのサーバーレスプラットフォームであり、リクエストを最も近いリージョンに自動でルーティングすることにより、手動のインフラ管理を必要とすることなく低レイテンシーを実現します。



[12:29–14:09] Hello WorldをAkamai Functionsに展開：mcp_server.wasmを参照するようにspin.tomlを設定し、spin aka deployコマンドで展開した後、VS Codeでサンプル計算ツールを呼び出して、展開されたリモートサーバーのURLをテストします。



[14:09–16:56] 意思決定ログMCPサーバーの実装：意思決定ログMCPサーバーが実際にどのように動作するのかを説明します。spin.tomlでkey_value_stores = ["default"]が有効化されていることを確認し、decision.rsでツール定義（list_decisions、get_decision_by_slug、insert_decision、delete_decision）およびserdeとSpin SDKを使用したキーバリューストアとのインタラクションを確認します。



[16:56–18:07] 意思決定ログサーバーの展開とテスト：意思決定ログMCPサーバーを作成して、Akamai Functionsに展開します。続いて、そのライブエンドポイントをVS Codeに追加し、チャットエージェント内でコマンドを実行して意思決定のリストアップと追跡を行います。



[18:07–20:15] 最後に：Akamai Functions上でサーバーレスのWasmを展開することのメリット（ミリ秒未満の起動時間、サーバー管理なし）について説明します。