[00:00~00:40] 소개: Akamai의 수석 개발자 지원 담당자인 토르스텐 한스(Thorsten Hans)가 비디오 편집이나 가속 없이 Spin과 Akamai Functions를 활용해 2분 이내에 전 세계에 분산된 애플리케이션을 구축 및 배포한다는 목표를 소개합니다.

[00:40~00:54] 프로젝트 시작: Spin에서 제공하는 HTTP Rust 템플릿을 선택하고 spin new 명령어를 사용해 새로운 애플리케이션을 생성합니다.

[00:54~01:09] 코드 편집: Neovim에서 src/lib.rs 파일을 열어 응답 문자열을 “Hello Akamai Functions!”로 수정하고 사용하지 않는 매개변수나 import 구문을 정리합니다.

[01:09~01:23] 웹어셈블리로 컴파일: spin build를 실행해 Rust 소스 코드를 WebAssembly 구성요소로 컴파일합니다.

[01:23~01:34] 로컬 테스트: spin up을 실행해 127.0.0.1:3000에서 로컬로 애플리케이션을 호스팅하고 보조 터미널에서 curl을 실행해 로컬 응답을 확인합니다.

[01:34~02:29] 글로벌 배포 및 원격 테스트: spin aka deploy --no-confirm을 통해 애플리케이션을 배포하고, 아티팩트를 레지스트리에 업로드하고, Akamai Functions 서비스 전역에 배포한 후, curl을 사용해 라이브 퍼블릭 엔드포인트를 테스트합니다.

[02:29~02:54] 결론: 개발자 워크플로 효율성에 대해 간략히 설명하고, 제공된 링크를 통해 Spin을 설치하고 Akamai Functions를 살펴볼 것을 시청자들에게 권장합니다.