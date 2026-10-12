[00:00–00:40] 简介：Akamai 高级开发人员大使 Thorsten Hans 将介绍如何利用 Spin 和 Akamai Functions，在两分钟内构建并部署全球分布式应用程序，整个过程不进行视频剪辑或加速处理。

[00:40–00:54] 项目初始化：使用 spin new 命令创建一个新应用程序，并选择由 Spin 提供的 HTTP Rust 模板。

[00:54–01:09] 代码编辑：在 Neovim 中打开 src/lib.rs，将响应字符串修改为“Hello Akamai Functions!”，并清理未使用的参数/导入项。

[01:09–01:23] 编译到 WebAssembly：运行 spin build，将 Rust 源代码编译为 WebAssembly 组件。

[01:23–01:34] 本地测试：运行 spin up，在本地地址 127.0.0.1:3000 上托管应用程序，然后在另一个终端中执行 curl，验证本地响应是否正确。

[01:34–02:29] 全球部署和远程测试：通过 spin aka deploy --no-confirm 部署应用程序，将构建产物推送到注册表，并将应用部署到 Akamai Functions 服务覆盖的各个区域，最后使用 curl 测试线上公开端点。

[02:29–02:54] 结论：总结开发人员工作流的效率优势，并引导观众通过提供的链接安装 Spin 并探索 Akamai Functions 的功能。