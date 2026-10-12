[00:00-00:40] Introduzione: Thorsten Hans, Senior Developer Advocate di Akamai, mostra come creare e implementare un'applicazione distribuita a livello globale in meno di due minuti utilizzando Spin e Akamai Functions senza richiedere modifiche o accelerazioni video.
[00:40-00:54] Inizializzazione del progetto: creazione di una nuova applicazione utilizzando il comando spin new e selezione di un modello HTTP Rust fornito da Spin.
[00:54-01:09] Modifica del codice: apertura di src/lib.rs in Neovim per modificare la stringa della risposta in "Hello Akamai Functions!" e pulizia dei parametri/importazioni non utilizzati.
[01:09-01:23] Compilazione di WebAssembly: esecuzione di una build di Spin per compilare il codice sorgente Rust in un componente di WebAssembly.
[01:23-01:34] Esecuzione di test locali: esecuzione del comando sping up per ospitare l'applicazione a livello locale su 127.0.0.1:3000 ed esecuzione di un test in un terminale secondario per verificare la risposta locale.
[01:34-02:29] Distribuzione globale ed esecuzione di test remoti: distribuzione dell'applicazione tramite spin aka deploy, senza necessità di confermare, invio dell'elemento al registro di sistema, distribuzione nelle aree geografiche in cui viene fornito il servizio Akamai Functions ed esecuzione di test dell'endpoint pubblico live con curl.
[02:29-02:54] Conclusione: riepilogo dell'efficienza del workflow degli sviluppatori e invito per gli spettatori ad installare Spin e ad esaminare Akamai Functions tramite i collegamenti forniti.