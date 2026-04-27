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Imperva 与 Akamai 的对比：安全团队为何要做出改变

尤其是在 API 持续扩展、自动化威胁不断增长的背景下，安全团队对能力的要求也越来越高

正在使用 Imperva 作为 WAF 吗？

许多 Imperva 客户正在重新评估他们的解决方案。我们从 Imperva 用户那里听到的常见反馈：

  • 缺乏对自动化攻击流量和 API 的防护
  • 支持响应缓慢
  • 性能变慢且用户界面笨重
  • 成本上升，价值不升

为什么网络安全专家纷纷放弃 Imperva，转投 Akamai？

单一平台。告别猜想。

不仅是 WAF —— Akamai 的解决方案融合了领先的应用安全技术，并集成 DDoS 防护、爬虫程序管理和 API 防御。拒绝东拼西凑，一站式满足您的所有需求。

智能防御。完全信任。

全球情报赋能，实现自适应、自动化安全防御。经测试认证的 100% 零误报，让您信心倍增、蓬勃发展，更让安全团队成为企业英雄。

永不掉线的技术支持

终结‘坐以待毙’的被动防御。乐享深受客户青睐的伙伴关系 —— 我们为您提供全面的攻击防御支持、托管安全服务以及 SOC 专家支持。

Akamai App & API Protector 提供的能力

  • 统一的 WAAP + CDN
  • API 发现与行为安全
  • 可自动更新的自适应防护机制
  • 企业级爬虫防护与恶意滥用防御
  • 内置的第 7 层 DDoS 缓解
  • AI 安全及 LLM 防御
  • 全球边缘高弹性，提供 100% 在线率 SLA 保障
  • 备受好评的专属支持，更提供按需定制的托管安全服务

第三方验证至关重要

Forrester Wave™ WAF 2025 年第一季度报告

Akamai 荣获 11 项满分，凭借自适应安全技术全面超越 Imperva，而这恰恰是 Imperva 旗下工具所无法企及的。

Forrester
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Akamai 荣获 11 项满分，凭借自适应安全技术全面超越 Imperva，而这恰恰是 Imperva 旗下工具所无法企及的。

SecureIQLab《2025 WAAP 网络应用与 API 安全风险报告》

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成功的黄金法则：来自全球领先品牌的真实案例。

深入了解全球领军企业如何依托 Akamai 攻克最严峻的安全、扩展性及性能挑战。欢迎探索我们丰富的真实成功案例库。

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准备好进行对比了吗？

如果您目前正在使用 Imperva：

  • 需要多少手动配置工作？
  • 在突发事件期间，技术支持的响应速度如何？
  • API 资产发现是否具备持续性并基于行为分析？
  • 你们通常多久需要微调一次策略？

寻找 Imperva 替代方案，或在续约前寻求基准对比？欢迎与我们进行简短的架构评审探讨。