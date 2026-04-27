正在使用 Imperva 作为 WAF 吗？
许多 Imperva 客户正在重新评估他们的解决方案。我们从 Imperva 用户那里听到的常见反馈：
- 缺乏对自动化攻击流量和 API 的防护
- 支持响应缓慢
- 性能变慢且用户界面笨重
- 成本上升，价值不升
为什么网络安全专家纷纷放弃 Imperva，转投 Akamai？
Akamai App & API Protector 提供的能力
- 统一的 WAAP + CDN
- API 发现与行为安全
- 可自动更新的自适应防护机制
- 企业级爬虫防护与恶意滥用防御
- 内置的第 7 层 DDoS 缓解
- AI 安全及 LLM 防御
- 全球边缘高弹性，提供 100% 在线率 SLA 保障
- 备受好评的专属支持，更提供按需定制的托管安全服务
第三方验证至关重要
Forrester Wave™ WAF 2025 年第一季度报告
Akamai 荣获 11 项满分，凭借自适应安全技术全面超越 Imperva，而这恰恰是 Imperva 旗下工具所无法企及的。
Forrester Wave™ WAF 2025 年第一季度报告
Akamai 荣获 11 项满分，凭借自适应安全技术全面超越 Imperva，而这恰恰是 Imperva 旗下工具所无法企及的。
SecureIQLab《2025 WAAP 网络应用与 API 安全风险报告》
终极压力测试：成功拦截 1,360+ 次真实攻击。独立验证表明，我们的云 WAAP 几乎坚不可摧。
成功的黄金法则：来自全球领先品牌的真实案例。
深入了解全球领军企业如何依托 Akamai 攻克最严峻的安全、扩展性及性能挑战。欢迎探索我们丰富的真实成功案例库。
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准备好进行对比了吗？
如果您目前正在使用 Imperva：
- 需要多少手动配置工作？
- 在突发事件期间，技术支持的响应速度如何？
- API 资产发现是否具备持续性并基于行为分析？
- 你们通常多久需要微调一次策略？
寻找 Imperva 替代方案，或在续约前寻求基准对比？欢迎与我们进行简短的架构评审探讨。