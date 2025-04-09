在采用 Akamai 解决方案之前，这位 CISO 的团队要付出数小时时间追踪彼此脱节的系统中的日志。他说：“我们过去花在收集数据上的时间，比花在解决问题上的时间还要多。”

如今，Akamai 每个月自动阻止至少 15 次 DDoS 攻击和数百次爬虫程序入侵。借助集中化视图和自动化保护机制，团队现在专注于能加强患者医护的高价值改进。