[00:00–00:40] Einführung: Thorsten Hans, Senior Developer Advocate bei Akamai, stellt das Ziel vor, eine global verteilte Anwendung mit Spin und Akamai Functions in weniger als zwei Minuten zu erstellen und bereitzustellen – und ohne Videobearbeitung oder -beschleunigung.

[00:40–00:54] Projektinitialisierung: Erstellung einer neuen Anwendung mit dem Befehl „spin new“ und Auswahl einer HTTP‑Rust-Vorlage, die von Spin bereitgestellt wird.

[00:54–01:09] Code-Bearbeitung: Öffnen von src/lib.rs wird in Neovim, um die Antwortzeichenfolge zu „Hello Akamai Functions!“ zu ändern, und Bereinigung nicht verwendeter Parameter/Importe.

[01:09–01:23] Kompilierung in WebAssembly: Ausführung von „spin build“, um den Rust-Quellcode in einer WebAssembly-Komponente zu kompilieren.

[01:23–01:34] Lokaler Test: Ausführung von „spin up“, um die Anwendung lokal unter 127.0.0,1:3000 zu hosten, und Ausführung von curl in einem sekundären Terminal, um die lokale Antwort zu überprüfen.

[01:34–02:29] Globale Bereitstellung und Remote-Test: Bereitstellung der Anwendung über „spin aka deploy --no-confirm“, Übertragung des Artefakts an die Registrierung, Bereitstellung über den Akamai Functions-Service hinweg und Test des öffentlichen Live-Endpoints mit curl.

[02:29–02:54] Fazit: Zusammenfassung der Entwicklerworkflow-Effizienz und Empfehlung für Zuschauer, Spin zu installieren und Akamai Functions über die bereitgestellten Links zu erkunden.