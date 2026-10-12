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Background

Globale Bereitstellung in zwei Minuten

In diesem Video demonstriert Thorsten Hans, wie eine globale Anwendung mit Spin und Akamai erstellt, getestet und bereitgestellt wird.

Zusammenfassung mit Zeitstempeln

Zusammenfassung mit Zeitstempeln

[00:00–00:40] Einführung: Thorsten Hans, Senior Developer Advocate bei Akamai, stellt das Ziel vor, eine global verteilte Anwendung mit Spin und Akamai Functions in weniger als zwei Minuten zu erstellen und bereitzustellen – und ohne Videobearbeitung oder -beschleunigung.

[00:40–00:54] Projektinitialisierung: Erstellung einer neuen Anwendung mit dem Befehl „spin new“ und Auswahl einer HTTP‑Rust-Vorlage, die von Spin bereitgestellt wird.

[00:54–01:09] Code-Bearbeitung: Öffnen von src/lib.rs wird in Neovim, um die Antwortzeichenfolge zu „Hello Akamai Functions!“ zu ändern, und Bereinigung nicht verwendeter Parameter/Importe.

[01:09–01:23] Kompilierung in WebAssembly: Ausführung von „spin build“, um den Rust-Quellcode in einer WebAssembly-Komponente zu kompilieren.

[01:23–01:34] Lokaler Test: Ausführung von „spin up“, um die Anwendung lokal unter 127.0.0,1:3000 zu hosten, und Ausführung von curl in einem sekundären Terminal, um die lokale Antwort zu überprüfen.

[01:34–02:29] Globale Bereitstellung und Remote-Test: Bereitstellung der Anwendung über „spin aka deploy --no-confirm“, Übertragung des Artefakts an die Registrierung, Bereitstellung über den Akamai Functions-Service hinweg und Test des öffentlichen Live-Endpoints mit curl.

[02:29–02:54] Fazit: Zusammenfassung der Entwicklerworkflow-Effizienz und Empfehlung für Zuschauer, Spin zu installieren und Akamai Functions über die bereitgestellten Links zu erkunden.

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