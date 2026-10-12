[00:00–00:40] はじめに：AkamaiのSenior Developer AdvocateであるThorsten Hansが、SpinとAkamai Functionsを使用し、2分以内に（動画の編集や早送りなし）グローバルに分散したアプリケーションを構築および展開することを試みます。

[00:40–00:54] プロジェクトの初期設定：spin newコマンドを使用して新しいアプリケーションを作成し、Spinが提供するHTTP Rustテンプレートを選択します。

[00:54–01:09] コード編集：Neovimでsrc/lib.rsを開き、応答文字列を「Hello Akamai Functions!」に変更し、使用しないパラメーターやインポートを削除します。

[01:09–01:23] WebAssemblyへのコンパイル：spin buildを実行し、RustのソースコードをWebAssemblyコンポーネントにコンパイルします。

[01:23–01:34] ローカルテスト：spin upを実行してアプリケーションを127.0.0.1:3000でローカルにホストし、セカンダリターミナルでcurlを実行してローカル応答を検証します。

[01:34–02:29] グローバル展開とリモートテスト：spin aka deploy --no-confirmを使用してアプリケーションを展開し、アーティファクトをレジストリにプッシュします。続いて、Akamai Functionsのサービスリージョンに展開し、curlを使用してパブリックエンドポイントが動作することをテストします。

[02:29–02:54] 最後に：要点としてこの開発ワークフローの効率性について言及し、提供されたリンクからSpinをインストールしてAkamai Functionsの詳細を確認することを視聴者にお勧めします。