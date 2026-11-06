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实现海外应用程序低延迟部署

在更靠近您的终端用户和设备的位置构建并部署应用程序

申请免费试用额度

通过边缘原生的应用程序来优化您的多云架构

利用 Akamai Cloud 独特的全球分布和规模优势，优化您的海外业务使用的虚拟机、容器、存储、数据库和功能即服务 (FaaS) 的位置，为数据密集型边缘原生应用程序提供支持。  降低延迟，实现跨多个区域的实时数据处理和快速决策。

* 详情请见促销兑换规则和条件

提高参与度并优化实时互动

改善用户体验

增强您的应用程序并快速响应用户请求，以提高客户的满意度和参与度。

提升市场优势

通过更快的数据处理、实时分析和快速洞察来提高客户满意度、留存率及忠诚度。

支持物联网和边缘计算

在边缘实现数据处理，从而缩短物联网应用程序的响应时间，并减少对集中处理的依赖。

节省云成本

减少停机时间，最大程度降低内部部署基础设施的维护和升级成本，从而改善运营支出（OpEx）和资本支出（CapEx）。

客户案例

Shareplay Logo

SharePlay 确保最佳游戏体验

通过从 AWS 迁移到 Akamai，某直播平台不仅获得高性能低延时，还降低了成本。

  • 快速部署
  • 提高内容呈现速度
  • 优化正常运行时间
  • 合理控制成本
阅读客户案例
Digital Extremes

杰出游戏公司吸引玩家沉浸在游戏世界中

Akamai 为视频游戏先锋、创新者和领导者提供实时服务和保护。

  • 无缝连接全球服务
  • 边缘交付，优化玩家个性化体验
  • 出站流量成本大幅降低
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HostArmada

HostArmada 在托管型虚拟主机领域取得成功

了解 HostArmada 如何利用 Akamai Cloud Computing 平台的全球基础架构来提升客户满意度并推动业务增长。

  • 扩大了全球覆盖范围
  • 提升了客户满意度
  • 实现降本增效
阅读客户案例
了解您是否可以申请高达 5,000 美元的云服务抵扣额度

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我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面