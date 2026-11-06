实现海外应用程序低延迟部署

利用 Akamai Cloud 独特的全球分布和规模优势，优化您的海外业务使用的虚拟机、容器、存储、数据库和功能即服务 (FaaS) 的位置，为数据密集型边缘原生应用程序提供支持。 降低延迟，实现跨多个区域的实时数据处理和快速决策。