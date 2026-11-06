实现海外应用程序低延迟部署

在更靠近您的终端用户和设备的位置构建并部署应用程序
利用 Akamai Cloud 独特的全球分布和规模优势，优化您的海外业务使用的虚拟机、容器、存储、数据库和功能即服务 (FaaS) 的位置，为数据密集型边缘原生应用程序提供支持。 降低延迟，实现跨多个区域的实时数据处理和快速决策。
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在边缘实现数据处理，从而缩短物联网应用程序的响应时间，并减少对集中处理的依赖。
减少停机时间，最大程度降低内部部署基础设施的维护和升级成本，从而改善运营支出（OpEx）和资本支出（CapEx）。
IDC MarketScape 将 Akamai 评为主要参与者，并指出 “Akamai 的竞争优势在于其强大的 CDN 和安全服务与其云产品无缝集成。”
在 Akamai Cloud 上运行 Stable Diffusion 模型的测试表明，AI 推理成本最多可以降低 86%。探索优化性能和降低成本的策略。
通过从 AWS 迁移到 Akamai，某直播平台不仅获得高性能低延时，还降低了成本。
Akamai 为视频游戏先锋、创新者和领导者提供实时服务和保护。
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