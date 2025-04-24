©2025 Akamai Technologies
在竞争激烈的市场环境中，网络主机托管服务公司迫切需要额外的优势来使自己脱颖而出。自 2019 年成立以来，HostArmada 深信自己已找到了致胜的秘诀。如今，客户在 G2 和 Trustpilot 等客户评价网站上，将该公司评为卓越的管理型云网络主机托管服务提供商。HostArmada 的联合创始人兼首席执行官 Simeon Mitev 对此解释道：“尽管我们在经济环境艰难且通货膨胀严重的时期推出该业务，但我们不仅挺了过来，而且还大幅扩展了客户群，大大超出了我们的预期。”
从一开始就使业务更加人性化
Mitev 在青少年时期便开始接触 IT，在高中时期接受了早期的编程培训。此后，他通过获得了计算机科学学士学位和软件技术硕士学位丰富了自己的专业知识。Mitev 毕业后曾在几家快速成长的初创公司工作，先是学习了管理型网络主机托管服务器的基础知识，后来又学了如何管理一家公司。
在掌握这些技能后，Mitev 他渴望探索一些通过研究开发的创新思路，他认为这些思路能够惠及相应的公司及其客户。因此，他果断地抓住了这次机遇，与志同道合的 Atanas Tanev 联手创办了一家网络主机托管服务公司，他们两人都坚信每一位员工的付出都至关重要。此外，他们还坚定地将基础架构视为公司运营的重中之重。
跟上基础架构发展的步伐
当被问及 2019 年创办 HostArmada 时旨在解决哪些客户挑战时，Mitev 迅速指出了网站速度、安全性和稳定性这三个核心方面。他和 Tanev 深知，只有当网站访客感到满意时，网站所有者才会真正满意。然而，在一个由众多因素交织影响的世界中，保障这三个核心方面的稳定，确保满意度持久不变并非易事。
简而言之，Mitev 和 Tanev 深知，他们所能做的，就是通过稳固的基础架构确保其云网络主机托管服务能够始终如一地满足客户的期望，只有在这样的坚实基础上，公司的创新理念、优化和改进才能得以稳固地立足。
自从 Mitev 最初涉足网络托管行业以来，他亲眼见证了这一领域的变革，从依赖于故障频发的裸机服务器，到如今转向采用云平台，为用户提供出色的速度和稳定性。Mitev 表示：“我们在这方面并无二致，同样致力于为客户提供出色的基础架构，正是基于这样的追求，我们选择了 Akamai Cloud Computing 平台 [以前称为 Linode]。”
尽管 Mitev 在之前的公司使用 Akamai 服务时获得了积极的体验，但为了确保新企业的成功，他和 Tanev 依然进行了详尽的尽职调查，以选择理想的云计算提供商。Mitev 说道：“测试结果证实 Akamai 在服务质量、支持团队的敏捷响应和知识深度，以及持续的更新等方面均表现卓越，超越了其他竞争对手。我们坚信，我们已经找到了理想的合作伙伴。我们相信 Akamai 能够为我们提供坚实可靠的基础架构，并进一步助力我们提供客户所期望的高速和稳定服务。
为全球各地的客户服务
HostArmada 自创立之初，便确立了为全球客户提供基于云的网络托管服务的战略，致力于满足几乎所有行业、各种规模公司的需求。
尽管目前 HostArmada 的客户主要集中在北美、欧洲和亚洲，但该公司深知自身具备进一步拓展全球业务的能力与潜力。对此，Mitev 解释说：“Akamai 从一开始便充分利用其遍布全球的广泛且战略性的数据中心网络，推动我们的业务扩张。这些数据中心恰好位于我们服务需求较高的地区。”
与值得信赖的合作伙伴一起发展业务
自 HostArmada 开始采用 Akamai 的服务以来，Akamai 的全球影响力日益增强，并持续拓展新的全球核心计算区域。对此，Mitev 指出：“这一持续的扩张为我们铺就了通向新机遇的道路，因为越来越多来自新支持地区的公司开始对我们的服务表示出兴趣。”
与此同时，Akamai 帮助 HostArmada 引入一系列新服务，这些服务与现代网站的生命周期紧密契合。Mitev 表示：“满足基本网站与高级网站的不同需求，需要依托不同的基础架构。借助 Akamai 的支持，我们无需再在内部应对这种复杂性。相反，我们能够轻松应对所有托管需求，从而建立起持久的客户关系。此外，我们还成功引入了其他服务，例如云经销商网络托管计划，专为数字机构及其他网络托管爱好者量身打造，便于他们高效管理多个网站。”
Mitev 着重强调了与 Akamai 合作的重要性，他表示：“选择 Akamai 作为我们的云计算合作伙伴，无疑是我们业务做出的明智决策。通过与 Akamai 合作，我们不仅能够改进自身产品，更获得了设计创新方法的自由，进而扩大业务规模，在竞争激烈的细分市场中脱颖而出。在整个过程中，我们能够充分利用 Akamai 出色的客户支持和专业建议。”
