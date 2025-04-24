当被问及 2019 年创办 HostArmada 时旨在解决哪些客户挑战时，Mitev 迅速指出了网站速度、安全性和稳定性这三个核心方面。他和 Tanev 深知，只有当网站访客感到满意时，网站所有者才会真正满意。然而，在一个由众多因素交织影响的世界中，保障这三个核心方面的稳定，确保满意度持久不变并非易事。

简而言之，Mitev 和 Tanev 深知，他们所能做的，就是通过稳固的基础架构确保其云网络主机托管服务能够始终如一地满足客户的期望，只有在这样的坚实基础上，公司的创新理念、优化和改进才能得以稳固地立足。

自从 Mitev 最初涉足网络托管行业以来，他亲眼见证了这一领域的变革，从依赖于故障频发的裸机服务器，到如今转向采用云平台，为用户提供出色的速度和稳定性。Mitev 表示：“我们在这方面并无二致，同样致力于为客户提供出色的基础架构，正是基于这样的追求，我们选择了 Akamai Cloud Computing 平台 [以前称为 Linode]。”

尽管 Mitev 在之前的公司使用 Akamai 服务时获得了积极的体验，但为了确保新企业的成功，他和 Tanev 依然进行了详尽的尽职调查，以选择理想的云计算提供商。Mitev 说道：“测试结果证实 Akamai 在服务质量、支持团队的敏捷响应和知识深度，以及持续的更新等方面均表现卓越，超越了其他竞争对手。我们坚信，我们已经找到了理想的合作伙伴。我们相信 Akamai 能够为我们提供坚实可靠的基础架构，并进一步助力我们提供客户所期望的高速和稳定服务。