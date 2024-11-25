在游戏行业，很少有平台会关注玩家需求，让玩家倍感不便，而 SharePlay Interactive 正在改变这一切。这一头部直播平台彻底改变了用户的可发现性和互动模式。它还确保即使是新手主播，也可以通过简便易用的界面、智能算法和现代用户体验，与行家一样推出专业作品和直播。简单来说，SharePlay 在创作者与社区之间搭建起沟通的桥梁，让大家可以分享体验，最大限度地提高收入潜力。SharePlay 与 Akamai 建立合作，以获取云计算服务，确保用户能够在 SharePlay 的创新平台上快速地传输内容。
“我与许多云供应商合作过，但 Akamai 以其可靠性脱颖而出。另外，它的 Kubernetes 集群是我们用过最快的。”——Manuel Odhe，SharePlay Interactive 创始人兼首席执行官
重新定义游戏世界
以基础构架实现差异化优势
SharePlay 的各个环节在设计上都力求提升用户曝光度，各种功能构成了一个鼓励社区互动和竞技的完全沉浸式平台。大规模实现这一点需要先进的基础构架。正如创始人兼首席执行官 Manuel Odhe 所说的，“快速传递内容至关重要。用户体验不能被打断。”
为了完善专业的基础构架，SharePlay 还需要一家能够可靠地满足玩家高期望值的云服务提供商。另外，这家平台在与 AWS 合作时成本较高，所以还想要降低成本。Odhe 对此解释道：“作为一家预算紧张的初创公司，我们负担不起 AWS S3 存储桶的意外费用”。
无缝部署云计算服务
为了以经济高效的方式实现亚秒级视频延迟和无缝全球观看体验，SharePlay 转向了 Akamai 的云服务。
“Akamai 的优化云计算服务实施起来快捷又轻松。利用直观的仪表板、一个节点内的 Terraform 以及 Persistent Volume Cluster 驱动程序，Akamai 的启动速度非常快，超出了我们之前使用的其他服务，”Odhe 说。
改造基础构架和运营
对于 SharePlay 的基础架构而言，从 AWS 迁移到 Akamai 可谓改变游戏规则之举。“Akamai 帮助我们提升了正常运行时间，加快了吞吐速度，改进了流量管理，”Odhe 指出。而且由于定价一致，SharePlay 更稳固地控制了成本。“不再有意料之外的 S3 费用——这让我松了一口气。”
与顶级企业合作
据 Odhe 所述，Akamai 对 SharePlay 的发展起到了重要作用。“作为云领域的顶尖企业，以及出色的合作伙伴，Akamai 在帮助我们实现目标方面发挥了关键作用。”
展望未来，SharePlay 除了继续举办 PlayBowl 锦标赛外，还准备把电子竞技联赛 SharePlay League 做大做强，该联赛将于 2025 年首次公开测试。凭借 Akamai 的低延时流媒体和无缝服务，Odhe 有信心为玩家带来非凡的体验。“我们期待与 Akamai 一起不断发展，让全球各地的用户都能更方便地使用我们的平台，”他最后说道。
关于 SharePlay Interactive
SharePlay Interactive 重新定义了游戏玩家、主播和创作者通过沉浸式互动体验，相互沟通交流的方式。借助人工智能的盈利、参与和曝光度工具，SharePlay 在创作者及其社区之间搭建起沟通的桥梁，从而推动增长、互动与联系。无论您是竞技选手、主播还是观众，SharePlay 都会为您呈现充满活力的环境，并让创作者与平台社区紧密联系。登录 SharePlay.tv 网站，了解 SharePlay 的更多创新功能和即将举办的活动。
关于 Akamai
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