SharePlay 的各个环节在设计上都力求提升用户曝光度，各种功能构成了一个鼓励社区互动和竞技的完全沉浸式平台。大规模实现这一点需要先进的基础构架。正如创始人兼首席执行官 Manuel Odhe 所说的，“快速传递内容至关重要。用户体验不能被打断。”

为了完善专业的基础构架，SharePlay 还需要一家能够可靠地满足玩家高期望值的云服务提供商。另外，这家平台在与 AWS 合作时成本较高，所以还想要降低成本。Odhe 对此解释道：“作为一家预算紧张的初创公司，我们负担不起 AWS S3 存储桶的意外费用”。