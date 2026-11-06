控制云基础架构的预算并不难
告别复杂的云账单。借助 Akamai Cloud，您可以享有固定且可预测的定价，简单明了，避免意外账单。畅享低廉的出站流量费用和充足的免费出站流量额度，确保您只需按实际使用量付费，而无需支付复杂且不可预测的费用。
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降低成本，同时保持可靠性。最大限度地分载云工作负载，并根据需求的变化优化资源利用率。
享受丰厚的传输限额，1GB 共享实例的传输限额为 1TB，最大的共享实例、专用实例或 GPU 实例的传输限额高达 20TB。
通过调整实例大小和实施自动扩展来优化资源利用率。
与其他云环境昂贵且复杂的计费模式相比，可显著降低出站流量费用。
IDC MarketScape 将 Akamai 评为主要参与者，并指出 “Akamai 的竞争优势在于其强大的 CDN 和安全服务与其云产品无缝集成。”
在 Akamai Cloud 上运行 Stable Diffusion 模型的测试表明，AI 推理成本最多可以降低 86%。探索优化性能和降低成本的策略。
借助 Akamai Cloud，数字营销服务提供商大幅降低了出站流量和计算成本，同时提高了平台可靠性
通过从 AWS 迁移到 Akamai，某直播平台不仅获得高性能低延时，还降低了成本。
知名电商平台借助 Akamai 云计算，轻松实现业务增长
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