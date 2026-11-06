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出海企业降低云成本

控制云基础架构的预算并不难

申请免费试用额度

享有固定且可预测的定价

告别复杂的云账单。借助 Akamai Cloud，您可以享有固定且可预测的定价，简单明了，避免意外账单。畅享低廉的出站流量费用和充足的免费出站流量额度，确保您只需按实际使用量付费，而无需支付复杂且不可预测的费用。

* 详情请见促销兑换规则和条件

让您的多云或混合云战略更具成本效益

提升成本效益

降低成本，同时保持可靠性。最大限度地分载云工作负载，并根据需求的变化优化资源利用率。

降低出站流量费用

享受丰厚的传输限额，1GB 共享实例的传输限额为 1TB，最大的共享实例、专用实例或 GPU 实例的传输限额高达  20TB。

提高利润率

通过调整实例大小和实施自动扩展来优化资源利用率。

降低数据传输成本

与其他云环境昂贵且复杂的计费模式相比，可显著降低出站流量费用。

客户案例

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易点天下如何大幅降低 IT 成本

借助 Akamai Cloud，数字营销服务提供商大幅降低了出站流量和计算成本，同时提高了平台可靠性

  • 流量成本降低 60% 到 70%
  • 计算成本降低 20%
  • 提升了平台可靠性
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SharePlay 确保最佳游戏体验

通过从 AWS 迁移到 Akamai，某直播平台不仅获得高性能低延时，还降低了成本。

  • 快速部署
  • 提高内容呈现速度
  • 优化正常运行时间
  • 合理控制成本
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要实现经济高效增长，选对云是关键

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  • 降低了云服务成本
  • 获得了实现经济高效增长的能力
  • 提供更好的跨境电商服务
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了解您是否可以申请高达 5,000 美元的云服务抵扣额度

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我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面