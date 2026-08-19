这家公司为跨境电商行业 40 多万全球卖家提供服务。在看到 AWS 云服务的成本增长超过收入增长后，他们决定做出改变。该公司转而选择了 Akamai 云计算（以前称为 Linode），以期实现经济高效增长。
为数万在线卖家提供支持
成本增长超过收入增长
该公司在业务发展的过程中遇到诸多挑战，其中就包括如何经济高效地实现业务扩张。随着其平台上第三方卖家数量的增多，该公司需要更多的网络带宽和算力。但是，为满足这些需求，AWS 云服务的费用节节升高，导致该公司的云成本不断攀升，而新业务量带来的收入还不及云账单的增加额。
为了避免将这些成本转嫁给客户并扩大业务，该公司决定换一家新的云提供商。他们希望既能继续为卖家提供卓越网络性能，又能大幅降低运营成本。
Akamai 云计算满足了该公司当前和未来的需求
Akamai 云计算凭借易用性、富有竞争力的价格以及可以按需提供计算资源等优势，被选为新的云提供商。这些优势使该公司能以经济高效的方式轻松进行按需扩展。
他们对 Akamai 全球网络赞赏有加，因其能以经济高效的方式提供可靠的性能和内容分发服务。此外，该公司还深知，他们可以利用 Akamai 的各种解决方案来满足未来的需求。
锦木公司协助指导迁移过程
在帮助该公司从 AWS 迁移到 Akamai 的过程中，Akamai 的合作伙伴——锦木信息技术有限公司功不可没。锦木公司不仅拥有大数据、云计算和人工智能方面的核心技术，而且在整个迁移过程中提供了详细的操作文档，以及测试和支持方面的现场工程师。迁移过程包括制作客户 EC2 AWS 实例的映像，将映像转移到 Akamai Connected Cloud 上，记录增量数据，以及更新映像。
Akamai Connected Cloud 的价值
现在，该公司现可利用 Akamai 的全球云平台，在所提供的云服务中添加更快、更可靠的内容分发服务。这包括为第三方卖家提供直播平台、可靠帐户和网店保护服务。凭借全球触达性、更强的安全性和出色的性能，该公司的跨境电商服务迈上新的台阶。
业务增长更有底气
得益于 Akamai 具有竞争力的云定价、自动扩展功能和高性能的内容分发服务，该公司的跨境电商业务实现成功扩张和优化，海外市场呈现强劲增长。在 Akamai 的云计算资源的加持下，该公司还计划进一步扩大业务，吸引更多商家。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。