该公司在业务发展的过程中遇到诸多挑战，其中就包括如何经济高效地实现业务扩张。随着其平台上第三方卖家数量的增多，该公司需要更多的网络带宽和算力。但是，为满足这些需求，AWS 云服务的费用节节升高，导致该公司的云成本不断攀升，而新业务量带来的收入还不及云账单的增加额。

为了避免将这些成本转嫁给客户并扩大业务，该公司决定换一家新的云提供商。他们希望既能继续为卖家提供卓越网络性能，又能大幅降低运营成本。