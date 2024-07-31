随着越来越多的中国企业出海，寻求在海外市场扩大品牌影响力和提高销售额，他们需要一系列既符合当地政策和法规，又能带来有效投资回报率的广告服务。满足客户预期意味着易点天下必须在不超过 100 毫秒的时间内展示广告。易点天下的技术负责人秦鹏 (Hunk Qin Peng) 表示：“在广告行业里，100 毫秒是不容商榷的。如果超过了这一时间，我们就失去了竞标和展示广告的机会。”

为了确保其位于中国的基础架构能够满足这些要求，易点天下依靠多云策略来提供平台和数字服务。但是，该公司未预料到 AI 对其成本的影响。

“2023 年 AI 技术崛起，越来越多的客户开始实时创建 AI 驱动的图片和视频，我们需要大量计算资源才能完成相关处理。”由于费用攀升，该公司决定寻找新的云合作伙伴以削减成本。