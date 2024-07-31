易点天下（前身为 Yeahmobi）是一家数字营销服务提供商和收购机构，提供效果导向型和程序化广告网络，旨在帮助华为、阿里巴巴、腾讯和百度等中国企业扩大全球影响力。易点天下利用其产品帮助了 5,000 多家企业，通过每月 3,000 多亿次广告展示和每月 9,000 多万次移动应用程序安装，获得了 9 亿多的月活跃用户。为了解决日益增加的 IT 费用问题，易点天下使用 Akamai 的云计算解决方案显著降低了流量和计算成本。
通过采用 Akamai 的产品，我们得以大幅降低 IT 成本，并且我们相信它可以为我们未来的发展提供支持。易点天下 IT 负责人秦鹏
帮助中国企业触达全球受众
计算成本意外增长带来的冲击
随着越来越多的中国企业出海，寻求在海外市场扩大品牌影响力和提高销售额，他们需要一系列既符合当地政策和法规，又能带来有效投资回报率的广告服务。满足客户预期意味着易点天下必须在不超过 100 毫秒的时间内展示广告。易点天下的技术负责人秦鹏 (Hunk Qin Peng) 表示：“在广告行业里，100 毫秒是不容商榷的。如果超过了这一时间，我们就失去了竞标和展示广告的机会。”
为了确保其位于中国的基础架构能够满足这些要求，易点天下依靠多云策略来提供平台和数字服务。但是，该公司未预料到 AI 对其成本的影响。
“2023 年 AI 技术崛起，越来越多的客户开始实时创建 AI 驱动的图片和视频，我们需要大量计算资源才能完成相关处理。”由于费用攀升，该公司决定寻找新的云合作伙伴以削减成本。
选择 Akamai 来实现多云扩展
在评估多家潜在合作伙伴时，易点天下优先考虑三个条件：全球影响力和资源、网络可靠性以及和节省成本。秦鹏表示：“Akamai 满足了我们的所有要求。”
事实证明，向 Akamai 解决方案的过渡非常顺利。他继续说道：“Akamai 团队帮助我们快速完成了整个云迁移过程。”
易点天下实现了两项关键的成本削减。秦鹏表示：“在从其他云服务提供商迁移到 Akamai 平台后，我们的总流量成本下降了 60% 到 70%，并且总计算成本下降了 20%。此外，我们的平台可靠性也得以提升。”
实现进一步增长
现在，易点天下每天可处理大约 2,000 亿次广告请求，预计到 2030 年可处理 1 万亿到 1.5 万亿次广告展示请求。易点天下的愿景是成为全球最大的第三方广告公司，希望与 Akamai 的合作能够成为实现规模和增长目标的关键推动力。秦鹏总结道：“随着我们在边缘节点上处理更多的 AI 推理和其他计算任务，并利用更多技术来支持我们的流量增长，我们相信 Akamai 能够为我们提供支持。”
易点天下简介
作为一家智能营销服务提供商，易点天下秉承“用技术让世界扁平化”的愿景，提供全球营销服务并帮助客户获取用户、提升品牌知名度以及实现商业盈利。凭借卓越的服务能力和良好的行业口碑，该公司积累了多元化的互联网媒体资源和优质的广告主客户资源。在互联网媒体资源方面，该公司与 Google、Facebook、巨量引擎、快手、Apple Ads、Twitter、Pinterest、Microsoft 等全球媒体或其代理建立了稳定、密切的合作关系；在广告主方面，该公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖。这家总部位于西安的公司已在北京、上海、深圳、香港、美国、印度、德国、日本和韩国设立了分公司。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。