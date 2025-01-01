X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

金融服务解决方案

应对不断演变的威胁格局，保护您的数据、客户和资源。

选择深受全球金融服务机构信赖的平台

网络攻击给金融服务业造成的损失比其他所有行业加起来都要高出平均 50%。无论您的设备、网络或工作地点如何，Akamai 的全球威胁实时监测功能都能帮助您保护自己的基础架构、数据和应用程序。

为金融服务机构带来的优势

从容应对快速变革

信赖我们的平台，助您从容应对新兴行业趋势，以提供安全、可靠的服务。

获得监测能力

借助对基础架构、应用程序和用户的情景感知和监测能力，实现化繁为简。

更好地服务于客户

获得更强的监测能力以对抗欺诈和新型网络攻击，同时提供客户所期望享受的体验。

Financial Services Regulatory Compliance

轻松合规

以更少的资源、更高的效率，轻松实现对 PCI DSSDORA 及 SWIFT、ISO 20022 等标准的合规管理。

阅读电子书

为{industry}行业提供强力保护

★ ★ ★ ★ ★

“Akamai Guardicore 是一款易于部署且高度安全的监控工具"

银行机构安全经理1

特色解决方案

保护您的应用程序

即使由于 API 的使用日益广泛而导致您的攻击面扩大，也能有力保护您的应用程序和 API。

产品

API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

Prolexic

保护您的基础架构免遭分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

Edge DNS

Akamai DNS 可为本地、云端和混合 DNS 提供保护，同时确保实现高可用性和高性能。

Client-Side Protection & Compliance

协助您实现 PCI 合规性，保护您的网站免受 JavaScript 攻击。

保护您的基础架构

为本地、云端或混合型系统提供 Zero Trust 保护，同时简化合规和风险管理工作。

产品

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

Akamai Hunt

通过托管式威胁搜寻服务，发现和补救极为隐蔽的安全风险。

Secure Internet Access Enterprise

主动检测并阻止恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和数据泄露攻击。

保护您的客户

标记可疑活动、提升客户信任，同时保护珍贵的业务关系。

产品

Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

保护您的声誉

检测并破坏各类非法企图，包括虚假网站、网络攻击、数据泄露、勒索软件、网络钓鱼、恶意软件、网络欺诈和商标盗版等。

产品

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

