1GARTNER® 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司在美国和全球的注册商标和服务标志，PEER INSIGHTS™ 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司在美国和全球的注册商标，经许可在此使用。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容汇集了各最终用户基于自身体验的主观意见。这些意见不应视为事实声明，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不为此内容中提到的任何供应商、产品或服务提供背书，也不会对此内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示保证，包括有关适销性或适合特定用途的任何保证。