为金融服务机构带来的优势
为{industry}行业提供强力保护
保护您的应用程序
即使由于 API 的使用日益广泛而导致您的攻击面扩大，也能有力保护您的应用程序和 API。
产品
保护您的基础架构
为本地、云端或混合型系统提供 Zero Trust 保护，同时简化合规和风险管理工作。
产品
保护您的客户
标记可疑活动、提升客户信任，同时保护珍贵的业务关系。
产品
保护您的声誉
检测并破坏各类非法企图，包括虚假网站、网络攻击、数据泄露、勒索软件、网络钓鱼、恶意软件、网络欺诈和商标盗版等。
产品
资源
有疑问吗？
您面临的挑战，我们能帮您化解。立即联系 Akamai 专家，进行个性化的架构审查。
感谢您的申请！
Akamai 专家将尽快与您联系。
1GARTNER® 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司在美国和全球的注册商标和服务标志，PEER INSIGHTS™ 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司在美国和全球的注册商标，经许可在此使用。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容汇集了各最终用户基于自身体验的主观意见。这些意见不应视为事实声明，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不为此内容中提到的任何供应商、产品或服务提供背书，也不会对此内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示保证，包括有关适销性或适合特定用途的任何保证。