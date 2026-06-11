不受管理的优惠券或促销浏览器扩展程序和插件会在用户转化时自动插入代码，从而减少您的业务收入。同样地，比较类浏览器扩展程序也会使用户的注意力从您的网站转移，进而引导他们去竞争对手的网站购买相同的产品或服务。
出色的规模。可靠的交付。强大的内容保护。
Adaptive Media Delivery 在任何设备上都能够以全球观众所需的性能水平即时、不间断地提供视频内容。在任何网络环境中，它都能确保一致的高质量观看体验，并通过强大的安全功能来防止内容盗版和未经授权的内容访问，从而保护您的收入来源。
通过值得信赖的边缘网络流式传输优质视频内容
Adaptive Media Delivery 的工作原理
特性
- 确保针对一致的内容访问实现 100% 可用性 SLA，让您的品牌与服务可预测性相匹配
- 通过边缘性能优化提升观众的视频播放品质
- 通过加密、水印、访问权限撤销和增强的代理检测来保护内容
- 将内容智能缓存于靠近内容观众的位置，同时分载源站基础架构的流量
- 使开发团队能够利用边缘无服务器计算功能
- 深入了解关键性能指标，探索有用的趋势和参与度水平
了解 Adaptive Media Delivery 如何帮助您解决常见的业务问题，并向用户大规模提供高质量媒体内容。
满足全球需求
用高质量的流媒体解决方案满足全球需求
让众多线性流媒体平台能够满足全球消费者的需求，通过各种设备和视频格式向不同规模、不同地点的观众提供优质内容。
动态插入广告
动态插入广告
根据用户偏好、地理位置和各种其他标准，提供量身定制的无缝集成，以丰富广告体验并优化内容提供商的收入。
减少不必要的促销和广告
减少不必要的促销和竞争性广告
防范联盟欺诈
防范联盟欺诈
如果浏览器扩展程序静默注入一个用于载入欺诈性推荐人 ID 的 iframe，第三方就会从他们并未进行的联盟销售中获利，从而滥用您的联盟计划，这便构成了联盟欺诈。
常见问题
Adaptive Media Delivery 支持身份验证令牌验证（也称为令牌身份验证），这是一个生成令牌并将它们与已经过身份验证的用户会话进行关联，然后使用这些令牌验证请求，以防止对您的内容链接进行未授权共享的过程。
Adaptive Media Delivery 能够可靠地交付预先准备好、预分段的基于 HTTP 的直播和点播流媒体。它支持以下媒体格式：
- HTTP 直播流媒体 (HLS)，支持 iOS 设备、运行 HTML5 的浏览器等
- HTTP 动态流媒体 (HDS)，支持运行 Adobe Flash 和 AIR 运行时的设备
- Microsoft 平滑流媒体 (MSS)，支持运行 Microsoft Silverlight 的设备
- HTTP 动态自适应流媒体 (MPEG-DASH)
- 通用媒体应用程序格式 (CMAF)
Adaptive Media Delivery 具有一项称为内容定向的可选功能。通过该功能，您可以根据与发出请求的用户相关联的区域特定值来允许或拒绝他们访问您的内容。例如，您可以添加“内容定向 - 保护”行为，并对其进行配置，以拒绝来自特定地理区域的用户进行访问，或者只允许来自一组特定 IP 地址的请求。
Adaptive Media Delivery 具有一项可选的自助服务功能 GeoDelivery。通过该功能，您可以控制从哪些国家或地区（国家/地区组）交付您的内容。您将能够创建“交付来源”策略，以包含或排除特定的地理位置。
Adaptive Media Delivery 具有一项可选的故障转移功能。当主源站发生故障时，您可以利用该功能从一个源站切换到另一个源站，或者向发出请求的用户发送特定的 HTTP 状态代码。这有助于确保您的内容始终可用。
Adaptive Media Delivery 具有一项称为“边缘 IP 绑定”的可选功能。通过该功能，您能够以可扩展方式从一组较少的静态 IP 地址交付流量。您可以添加边缘 IP 绑定来实现以下功能：
- 支持零费率计费。向最终用户免费提供特定流量，或者防止将特定交付计入数据流量上限。
- 根据源 IP 识别内容提供商流量。在您无法执行深度数据包检测的情况下，此功能非常有用。
- 提供一个或少数几个源 IP 地址。如果您的基础架构系统过于复杂，并且只需要一个或少数几个源 IP 地址，此功能很有用。
- 避免频繁更新 IP 地址范围。此功能适用于您的业务或运营支持系统无法应对频繁更新的情况。
- 简单易用且可扩展。无需添加额外的域或 IP。
Adaptive Media Delivery 具有一项称为“水印”的功能。当有效用户对内容发出请求时，水印功能会根据该用户独有的模式分发内容片段。如果您的内容遭到了盗版或重新分发，则您可以通过分析该内容并提取用户的水印模式来确定最初泄露该内容的用户。
Adaptive Media Delivery 报告包含对 HTTP 自适应流媒体格式交付情况的分析。您可以使用各种指标和维度（例如，平均下载时间、中间层量、国家/地区代码和网络类型）来创建报告。可以使用此分析来提升最终用户在各种网络类型和不同连接速度下的观看体验质量。
资源
免费试用：Adaptive Media Delivery
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需遵守适用的条款和限制。