Adaptive Media Delivery 具有一项称为内容定向的可选功能。通过该功能，您可以根据与发出请求的用户相关联的区域特定值来允许或拒绝他们访问您的内容。例如，您可以添加“内容定向 - 保护”行为，并对其进行配置，以拒绝来自特定地理区域的用户进行访问，或者只允许来自一组特定 IP 地址的请求。