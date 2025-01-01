勒索软件是一种恶意软件。一旦勒索软件被下载到服务器或用户的计算机上，它会立即对设备上的文件进行加密，导致用户除非支付赎金，否则无法访问和使用这些文件。其中，像 REvil 和 WannaCry 这样的勒索软件版本就是一些规模最大、最具破坏性的网络攻击的幕后黑手。勒索软件可能通过伪装成合法但实际上包含恶意软件的电子邮件中的木马文件进行传播。此外，像大型 Meris 僵尸网络这样的像大型 Meris 僵尸网络这样的僵尸网络也可能被用来传播勒索软件或寻找漏洞，为勒索软件团伙提供可乘之机。