勒索软件是一种恶意软件。一旦勒索软件被下载到服务器或用户的计算机上，它会立即对设备上的文件进行加密，导致用户除非支付赎金，否则无法访问和使用这些文件。其中，像 REvil 和 WannaCry 这样的勒索软件版本就是一些规模最大、最具破坏性的网络攻击的幕后黑手。勒索软件可能通过伪装成合法但实际上包含恶意软件的电子邮件中的木马文件进行传播。此外，像大型 Meris 僵尸网络这样的像大型 Meris 僵尸网络这样的僵尸网络也可能被用来传播勒索软件或寻找漏洞，为勒索软件团伙提供可乘之机。
利用 Zero Trust 原则阻止勒索软件
通过从服务器到用户设备的精细访问控制来保护每个端点，从而提高入侵防护能力。
使用我们互补的 Zero Trust 解决方案增强您的安全态势
常见问题
恶意软件是一个广义的术语，指任何旨在损害或利用计算机或网络的软件，而勒索软件是一种特定类型的恶意软件，用于加密受害者的数据并要求其支付赎金才能恢复访问。本质上，勒索软件是一种恶意软件，但并非所有恶意软件都是勒索软件。
大多数勒索软件攻击会使用网络钓鱼攻击电子邮件或虚假网站等社交工程技术，哄骗用户泄露相关凭据，让攻击者可以获得 IT 环境的访问权限。
然后，恶意软件会通过横向移动来搜寻并感染高价值资产。有些勒索软件会像蠕虫一样在整个网络中传播，有些勒索软件则是僵尸网络，利用恶意软件感染数千乃至数百万台机器，进而让攻击者能够控制这些设备。
要应对勒索软件，关键在于实施强有力的事件响应计划，以及确保您采用了能够阻止恶意软件的正确安全解决方案。
借助 Akamai 的安全解决方案，您可以降低初始感染的几率、实时阻止横向移动、遏制入侵以及实现轻松恢复，从而抵御勒索软件。
结合 Akamai 的 Zero Trust Network Access、MFA 和威胁检测，您可以减少企业面临的攻击面，从而最大限度地减少安全漏洞。
当然，对员工进行勒索软件风险意识培训，应当是任何网络安全最佳实践的基础。
最有效的勒索软件防御方法包括多层次的措施，如强大的备份计划、高强度的多重身份验证、定期系统更新，以及使用全面的安全软件。
数据备份有助于确保在攻击后可以恢复敏感数据，而高强度身份验证可防止未经授权的访问。
及时更新所有连接到网络的设备操作系统和应用程序，有助于减少勒索软件可利用的漏洞。安全软件有助于检测和阻止恶意活动。
Akamai 的解决方案适用于云端和本地环境，可确保在整个基础架构中提供灵活的勒索软件防护。
勒索软件防护资源
