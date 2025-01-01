X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

抵御勒索软件

通过限制恶意软件侵入并阻止攻击横向扩散来抵御勒索软件攻击

勒索软件持续为企业带来损失

每年，企业都会因为与勒索软件威胁相关的停机和恢复工作而损失数十亿美元，同时遭受品牌和声誉损失。Akamai 的安全工具套件可提供针对各种网络威胁的保护，防止恶意软件传播和对您的业务造成威胁。

受到攻击？我们可以效劳。

我们的 Akamai Guardicore Segmentation 快速响应团队能够识别安全漏洞并遏制横向移动。

利用 Zero Trust 原则阻止勒索软件

通过从服务器到用户设备的精细访问控制来保护每个端点，从而提高入侵防护能力。

防止初始感染

可以通过结合使用 Zero Trust Network Access 和 DNS 安全来阻止勒索软件，防患于未然。Enterprise Application Access 和 Secure Internet Access Enterprise 可以保护您的南北向流量，降低勒索软件渗透网络的可能性。

防止横向移动

降低勒索软件在整个网络中活跃和访问关键应用程序的能力。Akamai Guardicore Segmentation 实施精细的第 7 层安全策略。您只需点击几下鼠标，即可防止可疑的横向移动、遏制勒索软件传播并缩小入侵范围。

恢复速度更快

在遭受攻击后，能够尽快恢复正常运行。Akamai Guardicore Segmentation 可以轻松阻断恢复过程中的所有传入连接，从而避免发生再次感染，让勒索软件团伙的这一常用手段失去作用。在成功完成恢复工作后，即可恢复正常通信，让自己的企业重新上线。

在威胁态势多变的背景下打造风险恢复能力》

由 AI 驱动的勒索软件不断演变，采用 DDoS 攻击和合规性等手段作为敲诈工具。学会反击。

Gartner Logo

规划您的 Zero Trust 之旅

许多公司表示，他们的 Zero Trust 项目遭遇失败。通过 Gartner® 战略路线图确保您的项目取得成功。

在保留用户访问的同时抵御攻击

Akamai 的各个 Zero Trust 解决方案可以协同工作，在让已验证用户安全访问所需内容的同时抵御恶意攻击。

客户案例

大型金融服务提供商在遭受勒索软件攻击后处于风险之中

巴西大型银行借助 Akamai Guardicore Segmentation 保障远程访问安全。

IT Managed Services 选择 Akamai Guardicore Segmentation

一家安全漏洞修复服务公司利用 Akamai Guardicore Segmentation 产品来应对勒索软件攻击并实施恢复措施。

通信基础架构提供商阻止勒索软件

这家美国的通信基础架构提供商致力确保企业和居民保持互联互通。

利用我们全面的 Zero Trust 平台保护您的自身安全

Akamai Guardicore 平台集成了多种应对勒索软件威胁的功能，包括 AI 驱动的微分段、ZTNA、MFA、DNS 防火墙以及托管威胁搜寻。

使用我们互补的 Zero Trust 解决方案增强您的安全态势

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。
Akamai Hunt

通过托管式威胁搜寻服务，发现和补救极为隐蔽的安全风险。
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access 可灵活适应办公模式的突然变化，运用智能化功能帮您制定明智访问决策，并扩展远程访问能力，让您可以摆脱繁琐缓慢的 VPN 的束缚…
Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。
Secure Internet Access Enterprise

主动检测并阻止恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和数据泄露攻击。
常见问题

勒索软件是一种恶意软件。一旦勒索软件被下载到服务器或用户的计算机上，它会立即对设备上的文件进行加密，导致用户除非支付赎金，否则无法访问和使用这些文件。其中，像 REvil 和 WannaCry 这样的勒索软件版本就是一些规模最大、最具破坏性的网络攻击的幕后黑手。勒索软件可能通过伪装成合法但实际上包含恶意软件的电子邮件中的木马文件进行传播。此外，像大型 Meris 僵尸网络这样的像大型 Meris 僵尸网络这样的僵尸网络也可能被用来传播勒索软件或寻找漏洞，为勒索软件团伙提供可乘之机。

恶意软件是一个广义的术语，指任何旨在损害或利用计算机或网络的软件，而勒索软件是一种特定类型的恶意软件，用于加密受害者的数据并要求其支付赎金才能恢复访问。本质上，勒索软件是一种恶意软件，但并非所有恶意软件都是勒索软件。

大多数勒索软件攻击会使用网络钓鱼攻击电子邮件或虚假网站等社交工程技术，哄骗用户泄露相关凭据，让攻击者可以获得 IT 环境的访问权限。

然后，恶意软件会通过横向移动来搜寻并感染高价值资产。有些勒索软件会像蠕虫一样在整个网络中传播，有些勒索软件则是僵尸网络，利用恶意软件感染数千乃至数百万台机器，进而让攻击者能够控制这些设备。

要应对勒索软件，关键在于实施强有力的事件响应计划，以及确保您采用了能够阻止恶意软件的正确安全解决方案。 

 

借助 Akamai 的安全解决方案，您可以降低初始感染的几率、实时阻止横向移动、遏制入侵以及实现轻松恢复，从而抵御勒索软件。

 

结合 Akamai 的 Zero Trust Network Access、MFA 和威胁检测，您可以减少企业面临的攻击面，从而最大限度地减少安全漏洞。 

 

当然，对员工进行勒索软件风险意识培训，应当是任何网络安全最佳实践的基础。

最有效的勒索软件防御方法包括多层次的措施，如强大的备份计划、高强度的多重身份验证、定期系统更新，以及使用全面的安全软件。

数据备份有助于确保在攻击后可以恢复敏感数据，而高强度身份验证可防止未经授权的访问。

及时更新所有连接到网络的设备操作系统和应用程序，有助于减少勒索软件可利用的漏洞。安全软件有助于检测和阻止恶意活动。

Akamai 的解决方案适用于云端和本地环境，可确保在整个基础架构中提供灵活的勒索软件防护。

勒索软件防护资源

助力企业抵御高级攻击

借助 Akamai 的集成式安全解决方案平台，保护您的企业免遭勒索软件、DDoS、爬虫程序及其他网络攻击的威胁。

阻止和防范勒索软件攻击的五种方法

主动、全面的勒索软件预防和保护措施是贵企业持续取得成功的关键。

携手 Akamai，实现勒索软件防护和 Zero Trust

了解勒索软件攻击的趋势和 Zero Trust 策略，在攻击发生的各个阶段全方位保护您的企业。

