快速防御客户端攻击

利用浏览器内恶意的或已遭到入侵的 JavaScript 资源，攻击者可实施 Web 数据窃取、表单劫持及 Magecart 攻击，以窃取支付卡数据、用户凭据详细信息或个人身份信息。攻击者会将恶意代码或恶意软件注入网站的敏感支付页面中，以提取和收集个人信息。

这些类型的攻击所造成的数据外泄不仅有损客户信任和品牌忠诚度，还会让企业遭受巨额罚款。

Client-Side Protection & Compliance 的行为检测技术可持续分析真实用户会话中的脚本执行行为，以识别可疑或完全恶意的行为，并在通知安全团队时提供具备可操作性的即时抵御见解。