Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

EdgeKV

借助无服务器键值存储库，为您的 EdgeWorkers 应用程序注入强劲动力

高性能无服务器键值存储系统 (Key-Value Store)

Akamai EdgeKV 是一款全球分布式的无服务器键值数据库，可将数据带到离应用逻辑最近的地方。它支持极低延迟的读写操作，兼容 JSON 和字符串格式且无需复杂的 Schema（模式），助力您构建强大且具备高韧性的边缘应用。

阅读产品简介

让数据更靠近用户，更贴近业务逻辑让数据触手可及

让数据更贴近您的业务逻辑

将数据存储在边缘，从而基于 EdgeWorkers 构建更强大的边缘应用程序。

以缓存级速度读取数据

在延迟超低的情况下存储、修改和查询键值对形式的数据。

轻松利用数据

您不必是数据库管理员，也能轻松利用数据。无需复杂的查询语言或 Schema（模式）。

特性

  • 以字符串或 JSON 格式管理数据。
  • 通过我们的脚本化 CLI 控制 EdgeKV 数据库功能，简化日常维护。
  • 获得值得信赖的高可用性。Akamai 在全球范围内复制数据，从而实现弹性。
  • 抽象 CRUD 操作可以轻松地在 EdgeWorkers 代码内实现数据的读取/写入/更新。
  • 对 EdgeKV 数据库实施基于角色的访问控制。
  • 将 EdgeKV 构建到您的自动化管道中，以简化部署。

资源

EdgeKV GitHub 代码库

请参阅我们的 EdgeWorkers 示例代码库，帮助您了解入门事项。

前往 GitHub 查看

EdgeKV 技术资源

查找有关 EdgeKV 常见问题的答案。

查看 TechDocs

Akamai 博客

查看最新的技术见解、行业趋势和专家分析。

阅读博客

Akamai 学习门户

探索我们的教育资源：按需学习和动手实验。

探索 Learn Portal

免费试用：EdgeKV

立即助您获得边缘优势。

全球大型边缘平台能为您带来何种改善？体验 EdgeKV 的 30 天免费试用服务，了解具体优势。

设置 30 天免费试用版：

  1. 提交表单
  2. 确认电子邮件
  3. 通过 Akamai 的验证和审查流程
  4. 获取登录说明
  5. 登录并配置您的 EdgeKV 实例

需遵守适用的条款和限制。