- 以字符串或 JSON 格式管理数据。
- 通过我们的脚本化 CLI 控制 EdgeKV 数据库功能，简化日常维护。
- 获得值得信赖的高可用性。Akamai 在全球范围内复制数据，从而实现弹性。
- 抽象 CRUD 操作可以轻松地在 EdgeWorkers 代码内实现数据的读取/写入/更新。
- 对 EdgeKV 数据库实施基于角色的访问控制。
- 将 EdgeKV 构建到您的自动化管道中，以简化部署。
高性能无服务器键值存储系统 (Key-Value Store)
Akamai EdgeKV 是一款全球分布式的无服务器键值数据库，可将数据带到离应用逻辑最近的地方。它支持极低延迟的读写操作，兼容 JSON 和字符串格式且无需复杂的 Schema（模式），助力您构建强大且具备高韧性的边缘应用。
让数据更靠近用户，更贴近业务逻辑让数据触手可及
特性
资源
免费试用：EdgeKV
立即助您获得边缘优势。
全球大型边缘平台能为您带来何种改善？体验 EdgeKV 的 30 天免费试用服务，了解具体优势。
设置 30 天免费试用版：
- 提交表单
- 确认电子邮件
- 通过 Akamai 的验证和审查流程
- 获取登录说明
- 登录并配置您的 EdgeKV 实例
需遵守适用的条款和限制。