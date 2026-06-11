Akamai EdgeKV 是一款全球分布式的无服务器键值数据库，可将数据带到离应用逻辑最近的地方。它支持极低延迟的读写操作，兼容 JSON 和字符串格式且无需复杂的 Schema（模式），助力您构建强大且具备高韧性的边缘应用。