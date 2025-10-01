Akamai 提供灵活的部署选项，让企业能够通过以下方式集成该防火墙：
- Akamai Edge：在网络边缘提供低延迟保护
- REST API 集成：使用 API 调用实现实时 AI 安全
- 反向代理：此路线图功能会使 AI 流量流过 Akamai 的安全过滤系统
保护 AI 驱动的应用程序和 LLM 免受提示注入、数据外泄和有害输出内容的侵扰。Akamai Firewall for AI 可提供实时输入/输出安全防护，确保合规性、隐私性并实现安全的生成式 AI 交互。
该防火墙会实时分析并过滤输入查询，以检测并阻止恶意提示、越狱企图和对抗性查询。它可以阻止攻击者操纵 AI 生成的响应或通过输入操纵来提取机密数据。
可以。Firewall for AI 会监控生成式 AI 响应，并应用防护措施来阻止有害、误导性或冒犯性内容。它有助于确保 AI 生成的输出内容符合品牌安全规范、遵守相关政策且不违反法规。
Akamai Firewall for AI 与模型无关，可以与任何基于 LLM 或 AI 驱动的应用程序结合使用。它可以保护托管在本地、云端或混合环境中的 AI 模型。
Akamai 的解决方案是专为低延迟 AI 安全而设计的，可以利用边缘计算来最大限度地减少开销。API 和反向代理集成可确保尽可能地减少中断，同时能够实时扩展安全保护。
该防火墙可以实施策略驱动的 AI 安全来帮助满足法规要求，例如 AI 治理框架（AI TRiSM、OWASP 十大 LLM 应用程序风险）。它可以帮助企业防止未经授权的数据泄露、有害内容输出和对抗性滥用。
企业可以通过 API、边缘部署或反向代理来集成 Firewall for AI。该解决方案是云原生解决方案，只需要对基础架构进行极少的改动即可实现快速采用。
该防火墙可以检测旨在提取 AI 模型知识或专有训练数据的未授权查询和数据抓取企图。它会阻止恶意攻击者利用 AI 漏洞进行模型窃取或未经授权的知识提取。
Firewall for AI 专为保护生成式 AI 应用程序和大语言模型而设计，能够精确、快速、可控地抵御新兴威胁。
申请演示，掌控您的 AI 安全。
只需两步即可预约演示：
Akamai 专家将尽快与您联系。