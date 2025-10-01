X

Firewall for AI

保护生成式 AI 免受提示攻击、有害内容输出和敏感数据泄露的侵扰

应对当下数字挑战，构建以 AI 为核心的安全防线

保护 AI 驱动的应用程序和 LLM 免受提示注入、数据外泄和有害输出内容的侵扰。Akamai Firewall for AI 可提供实时输入/输出安全防护，确保合规性、隐私性并实现安全的生成式 AI 交互。

保护 AI 交互免受不断变化的威胁侵扰

阻止恶意 LLM 输入

检测并阻止提示注入、越狱和有害查询，避免它们接触到您的 AI 模型。

确保 AI 生成安全的响应

过滤掉有害、带有偏见或误导性的内容，同时防止未经授权的数据泄露。

轻松、灵活地进行部署

通过 Akamai Edge 或 REST API 进行集成，实现跨 AI 应用程序的无缝保护。

Firewall for AI 的运作方式

检查 AI 输入

分析传入提示，以检测并阻止提示注入攻击、越狱和未经授权的查询等威胁

过滤 AI 输出

审查生成式 AI 的响应，以防止数据泄露、生成有害内容、幻觉以及违规问题

调整安全规则

利用 Akamai 威胁情报不断完善防护体系，从容应对持续演变的风险

灵活部署

通过 Akamai Edge 或 REST API 进行无缝集成，轻松保护任何环境中的 AI 应用程序

Akamai AI 安全交流会 | 10 月 14 日，德克萨斯州达拉斯

诚邀安全界领导人物参加这场持续半天的专属论坛，共同摒弃浮夸宣传，获得切实可行的策略。

特点

  • 检测并阻止提示注入、越狱和对抗性输入，避免它们接触到您的 LLM
  • 对响应进行过滤和审核，避免用户接触到 AI 生成的有害、误导性或不合规的内容
  • 应用多层输入和输出防护措施，防止敏感数据泄露
  • 实时 AI 监控会持续扫描 LLM 交互中是否存在新兴威胁，而不会影响模型性能
  • 利用企业级安全防护措施，保护混合、云和边缘环境中 AI 驱动的应用程序
  • 提供灵活的部署选项，可通过 Akamai Edge 或 REST API 进行无缝集成，以最大限度地提升适应性
  • 通过基于策略的控制措施来保护数据，以符合 AI 治理及合规性标准

常见问题 (FAQ)

该防火墙会实时分析并过滤输入查询，以检测并阻止恶意提示、越狱企图和对抗性查询。它可以阻止攻击者操纵 AI 生成的响应或通过输入操纵来提取机密数据。

可以。Firewall for AI 会监控生成式 AI 响应，并应用防护措施来阻止有害、误导性或冒犯性内容。它有助于确保 AI 生成的输出内容符合品牌安全规范、遵守相关政策且不违反法规。

Akamai 提供灵活的部署选项，让企业能够通过以下方式集成该防火墙：

  • Akamai Edge：在网络边缘提供低延迟保护
  • REST API 集成：使用 API 调用实现实时 AI 安全
  • 反向代理：此路线图功能会使 AI 流量流过 Akamai 的安全过滤系统

Akamai Firewall for AI 与模型无关，可以与任何基于 LLM 或 AI 驱动的应用程序结合使用。它可以保护托管在本地、云端或混合环境中的 AI 模型。

Akamai 的解决方案是专为低延迟 AI 安全而设计的，可以利用边缘计算来最大限度地减少开销。API 和反向代理集成可确保尽可能地减少中断，同时能够实时扩展安全保护。

该防火墙可以实施策略驱动的 AI 安全来帮助满足法规要求，例如 AI 治理框架（AI TRiSM、OWASP 十大 LLM 应用程序风险）。它可以帮助企业防止未经授权的数据泄露、有害内容输出和对抗性滥用。

企业可以通过 API、边缘部署或反向代理来集成 Firewall for AI。该解决方案是云原生解决方案，只需要对基础架构进行极少的改动即可实现快速采用。

该防火墙可以检测旨在提取 AI 模型知识或专有训练数据的未授权查询和数据抓取企图。它会阻止恶意攻击者利用 AI 漏洞进行模型窃取或未经授权的知识提取。

资源

如何识别 LLM 攻击

随着 AI 重塑企业运营模式，抵御这些威胁势在必行。

为什么 AI 需要新的安全策略

了解新兴 AI 安全威胁以及 Akamai 如何帮助您制定风险抵御策略。

AI 技术发展迅猛。其风险也在与日俱增。您受到保护了吗？

Firewall for AI 专为保护生成式 AI 应用程序和大语言模型而设计，能够精确、快速、可控地抵御新兴威胁。

  • 了解如何阻止提示注入和数据泄露
  • 了解如何阻止有害输入和清理高风险输出
  • 探索如何通过简单有效的方法加强对 AI 运行环境的安全保护

