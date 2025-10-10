多云 DNS 监测能力

在多云环境中管理 DNS 是一项复杂的任务。每家提供商的风险和配置各有不同。

DNS Posture Management 可以跨多个环境提供统一的监测能力，从而简化此任务。利用该平台，团队可以监控 DNS 活动、检测错误配置并应用一致的安全策略，而所有工作均可在一个界面中完成。

实时流量分析功能有助于尽早识别漏洞，在威胁升级之前阻止它们。DNS Posture Management 可直接集成到多云基础架构中，消除了在监测能力方面的不足，并提供端到端的全面见解。

这种精简的方法可减少运营开销、增强网络安全性，并且能够保持在各种云环境中的性能。

