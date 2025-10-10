可以，DNS Posture Management 专为跨云端 DNS 基础架构工作而构建。该平台可以在混合环境中提供统一监测能力和管理，并确保实现一致的安全性和合规性。
对 DNS 资产的持续监控和保护
DNS Posture Management 工作方式
特点
跨多个云服务提供商和本地基础架构，提供所有 DNS 资产的单一管理平台视图
- 持续监控错误配置、DNS 漂移和虚假域名等情况，在威胁升级前阻止它们
通过优先级清晰的告警、修复指导和工单集成，简化工作流和响应环节
通过侧向扫描提供即时见解和部署，而无需安装端点或服务器
- 通过符合 CIS 标准的安全措施降低监管风险，赢得客户信任并加以维护
- 监控并评估数字证书，防止过期、错误配置或恶意证书带来的风险
- 作为可选的托管服务提供，可以享受专家指导和运营支持
利用 Akamai DNS Posture Management，解决网络安全和合规性问题
多云 DNS 监测能力
在多云环境中管理 DNS 是一项复杂的任务。每家提供商的风险和配置各有不同。
DNS Posture Management 可以跨多个环境提供统一的监测能力，从而简化此任务。利用该平台，团队可以监控 DNS 活动、检测错误配置并应用一致的安全策略，而所有工作均可在一个界面中完成。
实时流量分析功能有助于尽早识别漏洞，在威胁升级之前阻止它们。DNS Posture Management 可直接集成到多云基础架构中，消除了在监测能力方面的不足，并提供端到端的全面见解。
这种精简的方法可减少运营开销、增强网络安全性，并且能够保持在各种云环境中的性能。
自动 DNS 资产发现
DNS 环境是动态变化的，会频繁进行新资产的创建、修改，也会出现新资产被遗忘的问题。手动资产跟踪往往会留下严重的漏洞，给企业带来安全风险。
为了解决这个问题，DNS Posture Management 提供了自动 DNS 资产发现功能，可以持续扫描整个网络并识别所有 DNS 记录、区域和配置。这样就能确保获得完整的最新清单，包括那些以前可能被忽略的资产。
利用自动发现功能，IT 团队可以快速地准确找到潜在漏洞、未经授权的更改或错误配置。这可以减小攻击面、简化资产管理，确保符合企业和监管政策的要求，并改善 DNS 基础架构的整体治理，从而增强安全性。
检测 DNS 错误配置
DNS 错误配置会给企业的网络安全和运营带来巨大但往往难以发现的威胁。如果没有适当的监测能力，那么很多问题（例如域名过期、记录设置不当以及 TTL 值不一致等）在引发服务中断或安全漏洞之前可能都不会被发现。
DNS Posture Management 会在所有云服务提供商环境中持续扫描您的全部 DNS 资产，自动识别传统监控工具会遗漏的错误配置。通过建立基准策略并主动检测违规行为，企业便可以从被动应急转变为主动管理。
该平台会标记无关联的 CNAME 记录、区域转移漏洞以及不当委派等潜在问题，避免它们影响 DNS 服务。
这种全面的监测能力可以降低事件发生频率、加快问题解决速度，并防止轻微的 DNS 问题演变成严重的业务中断。
监控 DNS 漂移
在对 DNS 配置进行意外或未经授权的更改时，会出现 DNS 漂移，进而导致潜在的安全漏洞、将流量错误地路由到恶意网站或者服务中断等问题。
DNS 漂移的示例包括意外删除某条 DNS 记录、未经授权修改区域文件，或者所做更改与现有安全策略冲突，例如禁用 DNSSEC。
DNS Posture Management 会持续监控 DNS 配置，并检测与已定义基准或预期状态的偏差来应对此挑战。在发现漂移后，系统会生成告警并提供修复指导，以便团队快速解决问题。
例如，如果一条关键记录被修改为指向错误的 IP 地址，该平台会立即检测到此更改并通知管理员，以避免对用户造成影响。通过自动检测 DNS 漂移，企业可以保持配置一致性，并降低错误配置带来的风险。
持续合规性
DNS Posture Management 可确保企业的 DNS 基础架构配置正确无误，并对此配置进行持续监控以防范网络威胁，从而帮助企业满足合规性要求。
NIST、ISO 27001、SOC 2 和 GDPR 等许多法规或标准要求企业保护关键基础架构、防止未经授权的访问并维护审计跟踪。
通过识别错误配置、未经授权的更改和安全漏洞，DNS Posture Management 可以帮助企业减少风险暴露并强制实施安全策略。持续监控让您可以清晰地了解 DNS 管理、更改历史记录和风险评估。
对于金融服务和医疗保健等监管要求严格的行业，确保适当的 DNS 安全性有助于防止数据泄露、停机和 DNS 劫持，所有这些问题都可能导致不合规处罚。
证书态势管理
随着企业越来越依赖于数字证书来保护通信、验证系统和维护客户信任，证书态势管理也变得至关重要。
如果没有适当的监测能力和控制措施，失效或错误配置的证书会导致意外停机、安全漏洞以及违规问题。
DNS Posture Management 超越了传统的 DNS 安全工具，可在您的数字生态系统中将监测能力无缝扩展到证书管理。利用我们的综合性方法，企业可以持续监控和评估所有数字证书，防止失效、错误配置或恶意证书带来的安全风险影响运营。
该平台会自动监测弱密钥、已弃用的算法和未经授权的颁发等问题，以避免损害您的安全态势。
在将 DNS 和证书监测能力整合到一个解决方案中之后，安全团队可以全面控制这些关键却经常被忽略的基础架构组件，并确保实现一致的保护、合规性和运营弹性，无需部署额外的工具，也不会增加管理复杂性。
后量子加密 (PQC) 监控
后量子加密 (PQC) 监控用于应对量子计算能力带来的新兴安全挑战，因为这种计算能力可能会破解当今的加密标准。
随着企业过渡到抗量子加密算法，在整个 DNS 基础架构中保持一致的监测能力变得至关重要。
DNS Posture Management 通过持续扫描和清点所有 DNS 资产中的加密实施，识别容易受到量子攻击的传统加密措施，从而为用户提供帮助。
该平台监控您在 PQC 采用方面的进展，标记不合规的区域或使用已弃用算法的记录，并验证是否正确配置了新实施的抗量子协议。
DNS Posture Management 可提供对您加密态势的全面见解，这样安全团队就能够从战略角度确定更新的优先顺序，验证是否符合新发布的 PQC 标准，并确保加密环境不断发展时的业务连续性。此主动方法能够预防未来的安全漏洞，同时支持有效过渡到量子安全的 DNS 基础架构。
常见问题 (FAQ)
DNSSEC 旨在通过验证 DNS 记录的真实性来防范 DNS 欺骗和篡改，但它无法解决 DNS 错误配置、过时记录、DNS 威胁或内部服务的意外暴露等问题。DNS Posture Management 可确保 DNS 配置遵循最佳实践，并且能够提高安全性和运营效率，是对 DNSSEC 安全措施的补充。
DNS Posture Management 可以帮助识别多种 DNS 威胁，包括：
- 错误配置的 DNS 记录：检测不正确的 A、CNAME、MX、SRV、TXT、RRSIG、PTR 和 CAA，这些错误记录可能会导致路由错误或者意外暴露内部服务。
- DNS 威胁：识别可能导致 Active Directory 名称冲突、DNS 反射/放大攻击、DNS 隧道和子域接管漏洞的错误配置。这些错误配置会暴露内部资源，使攻击者可以滥用您的 DNS 进行 DDoS 放大攻击，甚至让攻击者可以通过 DNS 基础架构利用隧道传输恶意流量，使您的网络面临风险。
- 隧道：可以标记一些实例，攻击者在这些实例中建立了恶意 DNS 服务器，并利用恶意软件感染受害者的 DNS 记录，他们这样做的目的通常是为了获取敏感信息。DNS Posture Management 会主动监控由错误配置的 DNS 记录触发的隧道风险。
- TTL 错误配置：识别不正确的 TTL 设置，这些设置会导致性能问题或者延误 DNS 更新的传播。
- DNSSEC 实施不足或者缺少实施：确保正确配置了 DNSSEC，以防止数据篡改或 DNS 记录劫持。
- 快速通量：攻击者快速更改某个域中的 IP 地址来规避检测，使得阻止恶意网站的过程更加困难。DNS Posture Management 支持抵御快速通量攻击，其方法是监控 DNS 的快速更改，检测异常记录，并提醒管理员验证更改。
DNS Posture Management 可帮助确保您的 DNS 配置符合关键行业标准和监管框架的要求，如 SOC 2 和 GDPR。该平台可以生成全面的审计日志和报告，使您能够在审计期间证明满足合规性要求并主动解决任何漏洞。
DNS Posture Management 不会影响 DNS 查询性能。该平台以被动方式运行，它会分析配置并提供见解、告警和建议，而不会影响 DNS 基础架构的速度或可用性。
可以，DNS Posture Management 能够无缝集成到现有安全工具中，例如 SIEM 平台和云管理系统，用以提供实时告警、简化事件响应流程并增强您的整体安全态势。
