Secure Internet Access 威胁情报是根据从 Akamai Connected Cloud 收集的数据创建的，该平台每天管理着全球高达 30% 的 Web 流量，提供多达 11 万亿次递归 DNS 查询。除此之外，还有 Akamai 其他安全服务的 IP 地址和流量日志，以及大量的外部威胁数据源（包括 WHOIS 和注册商信息），这些都是威胁情报的创建依据。而且，我们拥有一支由数据科学家和安全威胁研究人员组成的团队，他们会使用先进的行为分析技术、机器学习和专有算法对汇总整合的数据集持续进行分析和整理。一旦识别到新威胁，他们就会立即将这些恶意域和 URL 添加到 Secure Internet Access Enterprise 服务列表中，从而提供实时安全保护。此外，他们还会从列表中删除不再有威胁的域和 URL。这种方法提高了检测效率并减少了安全告警的误报。我们的团队还会分析客户的 DNS 日志，从中寻找入侵指标 (IOC)。如果发现 IOC，受影响的客户将通过 Secure Internet Access 门户收到告警，这对于帮助减少新发现的威胁的潜在影响非常重要。