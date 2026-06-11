以下是 DataStream 可以帮助解决的一些常见难题。
近乎实时的敏捷性能监控
将关键日志数据从我们的全球边缘平台流式传输到您的端点，以对性能进行主动监控。借助低延迟分析结果，快速检测并解决如流量性能下降、瓶颈及潜在威胁等问题。获取可付诸行动的数据以做出明智决策并持续改进应用程序和基础架构。
改进对边缘计算、DNS 和交付性能的监测能力。快速。
DataStream 的工作原理
特点
- 将全面的日志数据持续推送到公有云端点和分析服务提供商
- 在活动发生几分钟内，在 Akamai 边缘网络上交付低延迟访问日志数据
- 提供第三方集成，支持将日志提供给常用分析工具，包括 AWS S3、Microsoft Azure Blob、Hydroix TrafficPeak、Splunk、Datadog 等公有云分析工具
DataStream 应用场景
近乎实时的边缘性能监控
获取必要的日志数据，以管理应用程序和基础架构、实施决定性的优化并监控边缘计算、DNS 和交付运行状况，从而帮助识别并排除潜在问题。
大型事件监控
通过全天候主动监控和故障排除，帮助为直播活动观众提供完美无缺的体验。DataStream 专门针对高吞吐量原始数据交付进行了优化，您可以利用它来主动监控大规模直播活动和媒体流。
商业情报及趋势
凭借与第三方分析工具的无缝集成轻松聚合访问日志数据，从而推动获取见解和趋势以制定明智的决策。利用根据性能和流量指标生成的分析结果，为您的业务提供长期趋势和宝贵见解。您可以将访问和流量数据与第三方分析工具集成在一起，使数据在关键决策中发挥更大作用。
常见问题 (FAQ)
DataStream 有助于实现 Web 流量和性能数据的实时监控、日志记录和报告。它可以搭配各种 Akamai 产品使用，以增强性能监控并获取关于 Web 流量的宝贵见解。当前支持搭配 DataStream 一起使用的一些产品和解决方案包括：
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- IP 访问控制列表支持
- Midgress 数据收集
- 渐进式媒体下载
- DNS（包括 eDNS 和 GTM）
- EdgeWorkers
DataStream 支持将日志文件数据分析发送到多个目标地点，包括 Amazon S3、Azure Blob Storage、TrafficPeak、Custom HTTPS、Datadog、Elasticsearch、Google Cloud Storage、Loggly、New Relic、Oracle Cloud Storage、Splunk 和 Sumo Logic，并且每个季度都在增加。
资源
有疑问吗？
解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。