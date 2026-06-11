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DataStream

访问海量日志数据以监控边缘计算、DNS 和交付的性能

近乎实时的敏捷性能监控

将关键日志数据从我们的全球边缘平台流式传输到您的端点，以对性能进行主动监控。借助低延迟分析结果，快速检测并解决如流量性能下降、瓶颈及潜在威胁等问题。获取可付诸行动的数据以做出明智决策并持续改进应用程序和基础架构。

阅读产品简介

改进对边缘计算、DNS 和交付性能的监测能力。快速。

始终如一地获得海量访问日志数据

调查边缘计算、DNS 和交付问题，并利用具备可操作性的见解来优化性能。

充分利用性能监测，保持灵动敏捷

近乎实时地监控 DNS 和内容交付的运行状况、延迟、分载、错误和性能。

灵活运用各种端点来分析边缘平台

借助第三方端点支持和日志分析功能，深入洞悉边缘计算、DNS 和交付性能。

DataStream 的工作原理

设置

利用您的应用程序和 API，轻松配置并激活 DataStream。

收集

DataStream 可以从您的资产边缘活动中收集日志数据，然后将其发送到 Akamai 的数据收集系统。

简化

在活动发生几分钟内，数据流就会将日志上传到您选择的端点。

优化

检索、存储和分析原始日志数据，以监控并增强应用程序的性能和整体用户体验。

特点

  • 将全面的日志数据持续推送到公有云端点和分析服务提供商
  • 在活动发生几分钟内，在 Akamai 边缘网络上交付低延迟访问日志数据
  • 提供第三方集成，支持将日志提供给常用分析工具，包括 AWS S3、Microsoft Azure Blob、Hydroix TrafficPeak、Splunk、Datadog 等公有云分析工具
Douglas

Douglas

Douglas 的 DevOps 团队利用 Akamai DataStream 实现近乎实时的可见性和监控

阅读客户案例

DataStream 应用场景

以下是 DataStream 可以帮助解决的一些常见难题。

近乎实时的边缘性能监控

获取必要的日志数据，以管理应用程序和基础架构、实施决定性的优化并监控边缘计算、DNS 和交付运行状况，从而帮助识别并排除潜在问题。

大型事件监控

通过全天候主动监控和故障排除，帮助为直播活动观众提供完美无缺的体验。DataStream 专门针对高吞吐量原始数据交付进行了优化，您可以利用它来主动监控大规模直播活动和媒体流。

商业情报及趋势

凭借与第三方分析工具的无缝集成轻松聚合访问日志数据，从而推动获取见解和趋势以制定明智的决策。利用根据性能和流量指标生成的分析结果，为您的业务提供长期趋势和宝贵见解。您可以将访问和流量数据与第三方分析工具集成在一起，使数据在关键决策中发挥更大作用。

常见问题 (FAQ)

DataStream 有助于实现 Web 流量和性能数据的实时监控、日志记录和报告。它可以搭配各种 Akamai 产品使用，以增强性能监控并获取关于 Web 流量的宝贵见解。当前支持搭配 DataStream 一起使用的一些产品和解决方案包括：

  • Adaptive Media Delivery
  • Download Delivery
  • Object Delivery
  • API Acceleration
  • Ion
  • Dynamic Site Accelerator
  • Cloud Wrapper
  • IP 访问控制列表支持
  • Midgress 数据收集
  • 渐进式媒体下载
  • DNS（包括 eDNS 和 GTM）
  • EdgeWorkers

DataStream 支持将日志文件数据分析发送到多个目标地点，包括 Amazon S3、Azure Blob Storage、TrafficPeak、Custom HTTPS、Datadog、Elasticsearch、Google Cloud Storage、Loggly、New Relic、Oracle Cloud Storage、Splunk 和 Sumo Logic，并且每个季度都在增加。

通过使用 DataStream，您可以毫不费力地将日志流式传输到第三方目的地，从而允许对您的数据进行存储、分析并增强控制。有关增加和配置首选目的地的详细说明，请参阅我们的文档

DataStream 是一种日志交付产品，适用于所有交易事件和相关指标。您可以使用 SIEM Integration 来提供安全日志。

资源

DataStream 技术文档

无需执行客户端集成或使用软件开发套件即可监控交付指标，从而获取更有利的见解并提升安全性。

阅读 TechDocs

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