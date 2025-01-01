X

了解我们在中国开展业务的承诺。

网络安全合规性

获得全面监测资产的能力，提高安全性并为审计做好准备

法规合规性

为您的业务保驾护航并降低法规遵从的复杂性

与专家交谈

您无法查看或控制的内容会成为攻击目标

符合法规要求是硬性规定，不可妥协。但是，真正的机会在于确保完成合规性工作的同时也能提高效率、加强安全策略并提升整个环境的数据保护能力。阅读“借助 Akamai 安全解决方案将合规性转化为竞争优势”一文，了解我们的详细方法。

阅读白皮书

关注四大安全支柱要素，应对合规挑战

获得全面的发现和监测能力

全面监测云端、本地和混合架构中的 IT 环境。识别、管理和监控您的所有资产。轻松找到敏感数据、实施安全策略并控制访问，以满足合规要求。消除盲点并让您能够自信地增强安全态势。

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

阻止网络、应用程序和 API 之间的横向移动

通过网络分段减少横向移动，降低数据泄露和合规风险。对数据和系统进行隔离、限制恶意软件传播，并实施最低权限原则。使用 AI 驱动型资产标记来增强安全性。持续监控 API 流量以保护敏感数据，同时确保遵从法规要求。

阻止未经授权的访问和滥用

确保访问安全并监控用户行为，以最大限度地缩短合规保证周期并降低合规风险。实施精细的访问控制、Zero Trust 和身份验证控制，以限制只能由授权用户和流程访问数据。

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

保护敏感数据和帐户信息

实施保护数据免受漏洞影响的安全措施。保护自身免受损失、泄露、滥用和欺诈的影响，从而确保满足合规性要求并实现时间和资源的高效利用。主动且自动地保护和监控网络流量、应用程序和 API，抵御 OWASP 十大安全威胁。

★ ★ ★ ★ ★

“借助 Akamai Client-Side Protection and Compliance 解决方案，我们能够持续满足 PCI DSS 4.0 标准中关于脚本清点和监控的合规要求。”

保险业网络安全解决方案工程师1

阅读同行评价
Forrester

Lessons Learned from the World’s Biggest Data Breaches

Forrester 调查了 2024 年重大数据泄露事件和罚款，并提出了保护企业的六条经验。

下载报告

利用一套解决方案满足各项合规要求

Akamai 的网络安全解决方案可以帮助满足周期性的合规要求，无论您需要应对 HIPAA、FISMA、DORA、NIS2、PCI DSS 还是其他相关法规。

Akamai Guardicore Segmentation

查看网络中通信的设备和系统并设置相关策略，确保保护范围内的资产安全无虞。

查看产品详情

有助于确保应用程序安全和合规性的解决方案

API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

查看产品详细信息

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

查看产品详细信息

Client-Side Protection & Compliance

协助您实现 PCI 合规性，保护您的网站免受 JavaScript 攻击。

查看产品详细信息

客户案例

Victorinox 通过网络分段提升了全局安全性 

这家著名的刀具制造商利用 Akamai Guardicore Segmentation 实现了网络控制并增强了安全态势。

阅读客户案例

Netskope 帮助数千名客户应对 API 漏洞

了解我们的合作伙伴 Netskope 如何使用 Akamai API Security 帮助其客户保护敏感的客户数据并保持合规。

阅读客户案例

跨国银行利用微分段简化合规性

面对三个地区的监管要求，这家总部位于欧盟的大型银行通过微分段降低了合规复杂性。

阅读客户案例

常见问题

网络安全合规性是指企业遵守那些旨在规范企业如何保护其数字系统、网络和数据的法律、法规及标准的过程。它往往涉及实施安全控制措施、执行风险评估以及维护事件响应计划。

相关要求因行业不同而异，可能涵盖受保护的健康信息 (PHI) 等特定数据类型，或者适用于受 HIPAA、FISMA 或 PCI DSS 等法规或标准约束的行业。合规性可帮助降低遭受网络威胁侵扰的风险，并避免因不合规而受到处罚。

网络安全合规要求因地区和行业不同而异，但一些关键标准得到了广泛认可。在美国，像 HIPAA 和 FISMA 这样的法规为保护健康和联邦数据设立了严格的规则。

在欧盟，DORA 和 GDPR 法规旨在规管金融服务和个人数据隐私。其他全球标准，如 PCI DSS、ISO 27001、美国国家标准与技术研究院 (NIST)、SOC 2 和 SOX，在塑造安全合规框架方面也发挥着关键作用。

网络安全风险评估是贵企业风险管理的一个关键组成部分。网络安全风险评估可帮助企业识别各个系统、网络和应用程序中的漏洞。

它为实施适当的安全控制措施、降低遭受网络威胁侵扰的风险以及支持遵守 HIPAA、FISMA 和 PCI DSS 等法规和标准奠定了基础。

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 是一家美国政府机构，负责制定网络安全准则和标准来保护敏感数据及信息系统。

NIST SP 800-53 和 NIST 网络安全框架 (CSF) 等框架可帮助企业通过安全控制措施、事件响应计划和持续监控来管理风险。NIST 合规性通常是 FISMA 等联邦法规所要求的，并且它支持开展更广泛的工作来防范网络攻击并确保敏感数据安全无虞。

美国的 HIPAA 等法规要求提供商通过确保数据的机密性、完整性和可用性来保护健康信息。

这包括维护访问控制、事件响应计划和风险管理程序，以保护 PHI 免遭泄露或未经授权的使用。

不遵守美国联邦信息安全现代化法案 (FISMA) 等网络安全要求会带来巨大风险，包括数据泄露、监管处罚、经济处罚和失去公众信任。

如果没有适当的风险评估、安全控制措施以及事件响应计划，企业会更容易受到网络威胁的侵扰。对于处理 PHI 或使用联邦系统的提供商来说，不遵守相关要求也可能会扰乱运营，并导致合同或认证被撤销。

法规合规性资源

通过 Akamai 实现 PCI DSS v4.0 合规性

透彻了解我们的解决方案如何满足特定认证要求并缩小 PCI 审计范围。

阅读解决方案简介

借助 Akamai 确保《数字运营弹性法案》合规性

了解 DORA 方法的五大支柱要素以及 Akamai 如何帮助您满足合规性要求并保持合规性。

阅读解决方案简介

借助 Akamai 获得网络监测能力并为审计做好准备

将 Akamai Guardicore Segmentation 与传统分段方法相比较，对比二者所能提供的监测能力、覆盖范围、策略构建等。

查看检查清单

有疑问吗？

解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。

感谢您的申请。

Akamai 专家将尽快与您联系。

