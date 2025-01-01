网络安全合规性是指企业遵守那些旨在规范企业如何保护其数字系统、网络和数据的法律、法规及标准的过程。它往往涉及实施安全控制措施、执行风险评估以及维护事件响应计划。



相关要求因行业不同而异，可能涵盖受保护的健康信息 (PHI) 等特定数据类型，或者适用于受 HIPAA、FISMA 或 PCI DSS 等法规或标准约束的行业。合规性可帮助降低遭受网络威胁侵扰的风险，并避免因不合规而受到处罚。