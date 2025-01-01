网络安全合规性是指企业遵守那些旨在规范企业如何保护其数字系统、网络和数据的法律、法规及标准的过程。它往往涉及实施安全控制措施、执行风险评估以及维护事件响应计划。
相关要求因行业不同而异，可能涵盖受保护的健康信息 (PHI) 等特定数据类型，或者适用于受 HIPAA、FISMA 或 PCI DSS 等法规或标准约束的行业。合规性可帮助降低遭受网络威胁侵扰的风险，并避免因不合规而受到处罚。
您无法查看或控制的内容会成为攻击目标
符合法规要求是硬性规定，不可妥协。但是，真正的机会在于确保完成合规性工作的同时也能提高效率、加强安全策略并提升整个环境的数据保护能力。阅读“借助 Akamai 安全解决方案将合规性转化为竞争优势”一文，了解我们的详细方法。
关注四大安全支柱要素，应对合规挑战
有助于确保应用程序安全和合规性的解决方案
客户案例
常见问题
网络安全风险评估是贵企业风险管理的一个关键组成部分。网络安全风险评估可帮助企业识别各个系统、网络和应用程序中的漏洞。
它为实施适当的安全控制措施、降低遭受网络威胁侵扰的风险以及支持遵守 HIPAA、FISMA 和 PCI DSS 等法规和标准奠定了基础。
美国国家标准与技术研究院 (NIST) 是一家美国政府机构，负责制定网络安全准则和标准来保护敏感数据及信息系统。
NIST SP 800-53 和 NIST 网络安全框架 (CSF) 等框架可帮助企业通过安全控制措施、事件响应计划和持续监控来管理风险。NIST 合规性通常是 FISMA 等联邦法规所要求的，并且它支持开展更广泛的工作来防范网络攻击并确保敏感数据安全无虞。
美国的 HIPAA 等法规要求提供商通过确保数据的机密性、完整性和可用性来保护健康信息。
这包括维护访问控制、事件响应计划和风险管理程序，以保护 PHI 免遭泄露或未经授权的使用。
不遵守美国联邦信息安全现代化法案 (FISMA) 等网络安全要求会带来巨大风险，包括数据泄露、监管处罚、经济处罚和失去公众信任。
如果没有适当的风险评估、安全控制措施以及事件响应计划，企业会更容易受到网络威胁的侵扰。对于处理 PHI 或使用联邦系统的提供商来说，不遵守相关要求也可能会扰乱运营，并导致合同或认证被撤销。
法规合规性资源
