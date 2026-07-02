- 确保 100% 成功交付内容，将您的品牌与服务可预测性联系在一起
- 利用边缘智能缓存等优化技术，为用户提供更出色的下载性能
- 通过 TLS 选项、令牌身份验证和增强代理检测来保护内容访问
- 在边缘与公有云之间使用专用连接，实现经济高效的数据传输
- 使开发团队能够利用边缘无服务器计算功能
- 通过探索趋势和用户参与度水平，获取关键绩效指标的深度洞察
高性能大文件下载并交付
通过 Download Delivery 加速大文件分发，这是一款高性能、可无缝扩展的解决方案，能够快速、可靠地在全球范围内交付游戏资源、软件更新、OTA 车载软件更新、媒体内容等各类文件。
提高下载速度，满足身处任何地点的受众的迫切需求
Download Delivery 工作机制
特性
客户案例
Download Delivery 用例
了解可以通过哪几种不同的方法，使用 Download Delivery 在网络上交付大型文件。
用户希望软件提供商能够在每个设备上为每一名用户实现一致、安全和优化的体验。当下载体验不可预测、不可靠时，用户参与度可能会下降，最终会影响收益。在线受众在不断增长，但要求也越来越高，并且变得不可预测。软件提供商必须能够从容应对需求高峰，同时还要满足最终用户的期望。有效的软件发布与下载策略是保持最终用户满意和参与的关键因素。
Download Delivery 构建在全球分布式 Akamai Cloud 平台的基础之上，除了提供出色的容量、可扩展性、可用性和性能之外，还能为最终用户带来可预测的快速下载体验。
常见软件用例包括：
- 固件更新，包括 OTA
- 企业范围的软件更新
- 新软件发布和/或购买
在第一天取得成功至关重要。不断增加的受众会要求苛刻，同时也难以预测，这将在游戏发布活动期间或游戏变得出乎意料般热门时出现需求暴增。游戏发行商们必须能够处理好突增的需求，同时满足玩家的期望，否则会由于糟糕的玩家体验带来的汹涌差评损害自己的品牌形象。有效的内容发布与下载策略是充分吸引并留住客户，同时实现最大盈利的关键因素。
玩家期待无摩擦的体验，这需要将快速游戏下载、近乎即时的更新，以及在玩家请求之前将游戏资产智能预置到玩家设备上相结合。
Download Delivery 提供针对游戏和其他文件形式内容优化过的高性能在线分发。它基于全球分布式 Akamai Cloud 平台，以其卓越的容量、可扩展性、可用性和性能，为玩家提供可预测的快速下载体验，既保持玩家参与度，同时帮助企业稳步达成业务目标。
可下载内容遍布全网，以社交媒体图像、可下载视频内容、音频库等形式存在。用户希望在需要这些内容的时候立即就能访问，如果不能提供这种可靠且可预测的体验，可能会对您的品牌和业务造成不利影响。
要想在遍布世界的各种类型设备上提供无缝的用户体验，同时还要克服各种常见的互联网难题，这是一件非常复杂的事情。但用户对此并不理解，说得更直白一点，他们也毫不关心。交付可下载内容的企业需要制定有效的内容分发和下载策略，以吸引并留住玩家，从而实现盈利。
Download Delivery 可在全球范围内提供高性能且可靠的内容分发。它构建在 Akamai Cloud 的基础之上，可提供出色的容量、可扩展性、可用性和性能，帮助企业为用户带来快速一致的出色下载体验。Download Delivery 可与 Akamai 性能产品搭配使用，打造端到端下载解决方案。
常见问题
常见问题
Download Delivery 支持所有类型和大小的内容，但最适合以渐进方式下载且超过 100 MB 的视频和大文件，例如软件、游戏、修补程序、固件等等。
Download Delivery 附带有 Akamai 服务级别协议，可在您的客户门户帐户中找到。
Download Delivery 提供了几种不同的 API，包括配置管理器、证书调配和报告。
Akamai Game Delivery 和 Akamai Software Delivery 中都包含了 Download Delivery，这些交付解决方案集可以分别满足玩家和用户的特定需求。
Akamai NetStorage 是一款具有高度可扩展性、功能丰富的云存储解决方案，它可提供自动按地理分发的内容复制，从而实现弹性、高可用性和高性能。
Download Delivery 提供了多种可根据您的需求进行自定义的报告，包括实时数据、历史流量、历史性能、历史可用性、历史 URL 请求、独享观众、可针对每个 URL 提供数据的 URL 传统报告以及代理保护。Akamai 还提供了 Media Delivery Reports API 可供您调用，以便按照您的特定需求生成自定义报告。
Download Delivery 并不是一种内容交付网络 (CDN)。它使用了覆盖全球范围的大型分布式平台 Akamai Cloud，而该平台可以发挥 CDN 的作用。这样，Download Delivery 就能在更靠近用户的位置交付内容，实现无感知延迟。
资源
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