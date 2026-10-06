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Public Sector Solutions

公共部门解决方案

捍卫使命，革新资产，优化用户体验。

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赋能防御，守护线上政府

公共部门在网上开展的一切事务都很关键（无论是国家安全，还是保护数据库）。Akamai 拥有成熟的解决方案，可满足联邦民政机构、美国国防部和情报机构、州、地方和教育的需求。我们通过公共部门的专家和全天候的支持服务为他们提供支持。

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可优化公共部门成果的强大解决方案

确保从核心到边缘的运营安全可靠

守护您的团队，捍卫您的数据，在机构运行的每一个网络节点精准抵御攻击。

优化访问和合规性管理

仅在必要的时间与地点授予用户访问权限，以确保系统完整性并满足监管合规要求。

将应用程序放在靠近用户的地方

我们拥有超大规模的分布式云与边缘网络，让应用更贴近最终用户，从而显著提升使用体验。

联邦民政机构

机构的现代化和数字化改造有助于保障数据和应用程序的安全，与此同时可提供更好的用户体验。

客户案例

美国联邦机构

了解 Akamai 如何帮助该机构迁移到云端，并在确保可访问性的同时保障数据和调查的安全。

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数据表

在存在更高威胁的环境中保护联邦网络

了解 Zero Trust 架构如何防御威胁行为者，并助力企业保持合规。

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网络会议

为联邦机构提供在线支持和保护

了解如何支持远程员工并满足公民需求，与此同时保护数据免受勒索软件和其他威胁的侵扰。

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美国国防部

确保您的关键任务功能在这些任务发生的任何地方都得到支持。Akamai 的全球平台使您的功能更靠近用户所在的地方，与此同时保护他们免受网络威胁的侵扰。我们的专家可帮您实现关键资产的现代化和强化。

详细了解 Akamai 的防御和情报解决方案
客户案例

SAP National Security Services

了解 SAP NS2 如何与 Akamai 携手合作，实现云端资源整合，在确保高度安全性的同时提升访问便捷性。

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视频

DoD Cloud Exchange：Zero Trust 的秘诀

深入了解 FedRAMP 以及为什么构建正确的云安全架构是一个历程，而不是一个目标。

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解决方案简介

Akamai 企业级及战术级 ICAM 服务

了解我们如何为 BYOD 和 GFE 设备启用单点登录 (SSO) 与多因素身份验证 (MFA)，并提供防网络钓鱼、FIDO2、联合身份识别以及对 TOTP 遗留系统的支持。

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州、地方和教育

无论您的机构或辖区为多少人服务，应用程序和数据都必须可访问、可用、安全且响应迅速。Akamai 的云端解决方案让服务更贴近民众，同时远离攻击者；并支持您的机构根据不断增长的需求进行弹性扩展，无论这种需求是瞬间爆发还是长期增长。

客户案例

洛杉矶市

一道防火墙、40 多个部门和 1000% 的流量增幅 — 了解 Akamai 如何帮助洛杉矶实施可扩展的安全性。

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研究报告

2026 年 API 安全影响研究

API 安全事件数量已飙升至四年来的至高点，而监控能力却大幅下降，因为 AI 的加速发展使全球各企业面临更高的 API 攻击风险。

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使命简介

勒索软件攻击数量在攀升

勒索软件攻击威胁日益严峻。跟 Akamai 和政府专家学习降低风险的策略。

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客户案例

客户案例

美国宝石学会

美国宝石研究院借助 Akamai 解决方案自信地与全球市场共享丰富资源。

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客户案例

美国国防部

五角大楼在 Akamai 漏洞赏金计划的帮助下，在一次漏洞测试中评估了多个网站的安全措施。

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DOTComm
客户案例

道格拉斯奥马哈技术委员会

DOTComm 借助 Akamai Web Application Protector 消除了误报并减少了数百小时管理 SSL 证书的时间。

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特色解决方案

捍卫和保护机构关键资产

Akamai 解决方案让公共数据和应用程序更加靠近用户，让用户更加远离网络威胁。

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Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

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App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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Edge DNS

Akamai DNS 可为本地、云端和混合 DNS 提供保护，同时确保实现高可用性和高性能。

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Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

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实现机构环境的现代化和分段

通过基于云的解决方案来提高可访问性和可用性，从而提高效率。

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Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

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Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

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支持并保护关键任务功能

在核心和边缘保护资产（无论操作在何处进行）。

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App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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GovShield PDNS

快速、简单、运营商级别的保护性域名系统，可帮助主动识别、阻止和抵御定向攻击，比如恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DNS 数据渗透。

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保护和个性化设置用户体验

在大规模分布的云和边缘平台上构建、部署和保护您的应用程序。

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App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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EdgeWorkers

在边缘执行 JavaScript 功能，以优化网站性能并自定义网页体验。

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EdgeKV

分布式键值存储支持数据驱动的 EdgeWorkers 应用程序。

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Akamai Cloud

计算、存储、网络、数据库和容器管理云服务。

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现代化和构建 Zero Trust 架构

Akamai 解决方案让公共数据和应用程序更加靠近用户，让用户更加远离网络威胁。

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Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Secure Internet Access Enterprise

主动检测并阻止恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和数据泄露攻击。

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Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

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Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

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其他资源

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Zero Trust: Not As Scary As It Sounds
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Zero Trust：并非像听起来那么可怕

Zero Trust 架构仅在获得许可的时间与地点授予访问权限，从而有效保护服务器及资产免受攻击。

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需要了解更多？

公共部门在网上和云中面临许多挑战，Akamai 可以帮助您应对这些挑战。无论您是准备好实施具体的解决方案，还是只是有一些问题想要得到解答，我们都很乐意与您进行交流。

感谢您的申请！Akamai 专家将尽快与您联系。