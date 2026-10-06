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公共部门在网上和云中面临许多挑战，Akamai 可以帮助您应对这些挑战。无论您是准备好实施具体的解决方案，还是只是有一些问题想要得到解答，我们都很乐意与您进行交流。
捍卫使命，革新资产，优化用户体验。
公共部门在网上开展的一切事务都很关键（无论是国家安全，还是保护数据库）。Akamai 拥有成熟的解决方案，可满足联邦民政机构、美国国防部和情报机构、州、地方和教育的需求。我们通过公共部门的专家和全天候的支持服务为他们提供支持。
机构的现代化和数字化改造有助于保障数据和应用程序的安全，与此同时可提供更好的用户体验。
确保您的关键任务功能在这些任务发生的任何地方都得到支持。Akamai 的全球平台使您的功能更靠近用户所在的地方，与此同时保护他们免受网络威胁的侵扰。我们的专家可帮您实现关键资产的现代化和强化。
无论您的机构或辖区为多少人服务，应用程序和数据都必须可访问、可用、安全且响应迅速。Akamai 的云端解决方案让服务更贴近民众，同时远离攻击者；并支持您的机构根据不断增长的需求进行弹性扩展，无论这种需求是瞬间爆发还是长期增长。
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