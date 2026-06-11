利用 Edge DNS 的规模和性能打造基于云的权威 DNS 解决方案，或将其与 Shield NS53 组合使用，保护并直观地管理本地和混合 DNS 基础架构，实现统一的 DNS 安全性。此外，将 Edge DNS 和 Shield NS53 与 Prolexic（Akamai 专门打造的 DDoS 防护平台）结合使用，可以在各个层级、端口和协议中保护数字基础架构。