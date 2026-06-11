- 在部署于全球各地的多台物理服务器上启用逻辑域名服务器
- 利用双向反向代理服务，保护您的本地和混合 DNS 资产免受资源耗尽 (NXDOMAIN) 攻击
- 保护 DNS 以免攻击者利用漏洞，并预防源地址欺骗等风险
- 利用域名系统安全扩展 (DNSSEC) 功能防止 DNS 伪造引发的攻击
- 让开发人员通过 API 和现有管理工具实现 Edge DNS 相关任务的自动化
- 优先考虑受信任的递归域名服务器工作流，防止 IP 地址欺骗攻击
- 利用独特的架构，将 DNS 资源划分到彼此不重叠的多个云环境中
- 获取关于平静期和攻击期 DNS 基础架构性能的实用见解和分析数据
借助 Akamai Edge DNS，实现出色的安全性、性能和可用性
利用灵活解决方案保护、扩展及简化 DNS，有效抵御复杂攻击、确保全天候可用性并提升性能。利用海外分布广泛的平台，减轻源负载，降低网页延迟，同时通过直观的实时管理保持完全控制。
借助我们功能强大的边缘平台，提升您的 DNS 安全性和性能
Edge DNS 工作原理
新增功能
Akamai Shield NS53 是一种反向代理解决方案，可以保护本地及混合 DNS 基础架构（包括 GSLB、防火墙和域名服务器）免遭资源耗尽型攻击。客户可以自行完成配置和管理，并且实时执行自己的动态策略。
特性
客户案例
DNS Security 应用场景
全面的 DDoS 防护
即使发生大批量事件，Edge DNS 也可提供正常运营所需的规模和性能，从而确保 Web 应用程序和 API 的不间断正常运行。该解决方案还提供区域顶点映射和集成流量管理，确保满足 100% 正常运行时间 SLA。
统一 DNS 安全态势
利用 Edge DNS 的规模和性能打造基于云的权威 DNS 解决方案，或将其与 Shield NS53 组合使用，保护并直观地管理本地和混合 DNS 基础架构，实现统一的 DNS 安全性。此外，将 Edge DNS 和 Shield NS53 与 Prolexic（Akamai 专门打造的 DDoS 防护平台）结合使用，可以在各个层级、端口和协议中保护数字基础架构。
辅助 DNS
借助高可用性辅助资源，管理面向互联网的 DNS 基础架构上的辅助 DNS 区域，并增加对主要 DNS 资源的保护。
通过 DNS 分析获得实用见解
通过对 DNS 基础架构在平静期和攻击期的流量和性能进行分析，从中获得深入的见解，以便提前规划和保护线上业务。
DNS 代码和流量管理
通过 API 将 Edge DNS 与标准 DevOps 工具包和资源集成，从而简化 DNS 工作流并实现工作流自动化。Edge DNS 根据数据中心/服务器运行状况分发 DNS 查询，以优化响应时间并保持可用性，从而简化操作、优化应用程序/API 性能并确保高可用性。
常见问题
常见问题
许多企业的 DNS 基础架构部署不足，通常仅依赖两到三个 DNS 服务器来支持全球运营。这会严重影响 DNS 性能，造成 DNS 部署和整个网络基础架构都无法扩展，并且越来越容易受到数据中心中断和 DNS 分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的影响。Edge DNS 以 Akamai 广泛的边缘网络为基础，该网络规模超大，可以为所有客户处理高峰流量，即使在发生攻击时也不受影响。
企业可能拥有一些本地 DNS 域名服务器和 GSLB 来满足管理或合规要求，而且无法将所有区域迁移到基于云的权威 DNS 解决方案，这样的情况并不少见。在这种情况下，Akamai 的双向反向代理服务 Shield NS53 可针对恶意攻击提供全面保护，并通过允许客户自行管理策略、访问控制列表（ACL）和缓存响应来提升性能，从而减轻其本地 DNS 基础设施的负载。
IP 任播是一种网络寻址和路由方法，允许从互联网上的多个点公布 IP 地址。在 DNS 语境中，IP 任播描述的是多个域名服务器可以有相同的 IP 地址并对该地址的 DNS 查询进行响应，从而让用户始终连接到最近的服务器，确保了性能和可用性。
Edge DNS 支持 DNSSEC。需要 DNSSEC 支持的客户应购买 Edge DNS 的安全方案。
Edge DNS 提供可用性 SLA，保证 100% 正常运行时间。此外，Edge DNS 不会为 DDoS 相关流量收取任何额外费用——从现代攻击的规模来看，这笔费用会相当可观。
- 一种简化策略配置工作流的方式，例如实现基于地理位置的解析驱动
- 便捷获取更强的扩展性与灵活性，全面赋能 DNS 工作流
- 一种以低成本满足合规性等特定寻址需求的方式。
资源
免费试用：参加 Edge DNS/Shield NS53 的 30 天试用活动
亲自体验 Edge DNS 或 Shield NS53 的优势：
- 有保证的不间断 DNS 可用性
- 保护本地和混合 DNS 资产
- 实施辅助 DNS，保证安心无虞
设置 30 天免费试用版：
- 提交表单
- 确认电子邮件
- 通过 Akamai 的验证和审查流程
- 获取登录说明
- 登录并设置 Edge DNS 或 Shield NS53 实例
需遵守适用的条款和限制