了解 Akamai Account Protector 如何帮助满足这些特定需求。
利用先进检测技术，阻止帐户滥用
Account Protector 是一款旨在防止帐户生命周期内出现帐户滥用情况的安全解决方案。它利用机器学习和大量风险与信任指标数据集来判断用户请求的合法性。
信任就是一切。保护您的客户免受帐户滥用。
Account Protector 的工作原理
特点
- 根据详细的用户配置文件（包括设备、网络、位置和活动时间）识别真实用户
- 通过边缘的高级响应操作实时抵御高风险事件
- 识别整个帐户生命周期过程中出现的风险
- 根据整个用户群体的行为特征，检测首次帐户互动的异常情况
- 高级爬虫程序检测将捕捉和抵御对抗性爬虫程序，即使在第一次交互时也不例外
- 利用欺诈调查和 SIEM 工具获得见解
- 根据在所有 Akamai 客户中观察到的以往恶意活动，评估来源的声誉
- 实时风险评分
- 根据您企业的特点进行定制化调整
帐户保护应用场景
开户滥用
开户滥用
信任某个新帐户是由合法用户开立的，而非欺诈者使用被盗或合成凭据开立的，从而发展您的数字业务，同时减少帐户滥用所造成的成本和挫败感。
帐户接管
帐户接管
利用 Account Protector 识别真实用户并抵御欺诈者，保护客户帐户免遭盗窃，且不必承受 ATO 攻击带来的痛苦后果，确保可信用户获得出色的客户体验。
复杂恶意爬虫程序攻击
复杂恶意爬虫程序攻击
保护用户帐户免受撞库攻击、库存操控和其他自动攻击，这些攻击通常与开户滥用或 ATO 同时发起，目的是窃取有价值产品、金钱或其他有价值资产。
常见问题 (FAQ)
Account Protector 会结合用户、设备、IP、网络、爬虫程序和信誉指标，为每个 UUID 创建用户风险评分。即使用户拥有多个浏览器、设备和位置，它也能够掌握并进行有效评分。
Account Protector 会利用其全球网络效应以查看实体在所有 Akamai Account Protector 客户中的累积历史记录，确定每次用户登录的信任指标和准确风险评分，即便该用户是首次访问某个特定网站也是如此。该解决方案使用多个特性来创建风险评分，包括对整个业务用户群体来说正常情况是怎样的，以及哪些 IP 是明显试图进行登录信息滥用的配置文件。即使您的用户完全是新手或者不经常访问网站，Account Protector 也将为您的业务提供价值。
Account Protector 采用自适应模型，可以快速了解到用户经常出行。我们的风险模型会评估整个用户群体的行为。如果整个用户群体都出行十分普遍（如航空公司客户），则风险模型将相应作出调整。因为我们关注的特性非常多，出行不会自动提高风险评分。更新浏览器也不会对此造成影响。
Account Protector 支持您监测用户浏览器、操作系统、登录次数以及登录位置等，以便您制定出明智的决策。
可以。利用 Akamai SIEM Integration 连接器，您可以将用户信息传递至 SIEM，以深入了解帐户滥用攻击。
是的。Account Protector 符合 GDPR。
Account Protector 包含了 Akamai Bot Manager 的所有功能。其反爬虫程序技术利用 AI 和机器学习模型和技术，根据用户行为/遥测分析、浏览器指纹、HTTP 异常检测、自动浏览器检测、高请求率等手段来检测和抵御爬虫程序流量。可以得出的一个结论便是，风险评分可能会上升，因为您被认定为爬虫程序。
Akamai 在设计产品时已经考虑到客户的需求——客户不希望有任何的延迟，这对他们的业务至关重要。与 Akamai 的所有产品一样，Account Protector 非常高效，对您的应用程序/网站性能的影响极小，几乎微不可察。
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解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。
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Gartner，Voice of the Customer for Online Fraud Detection，同行参编，2025 年 8 月 11 日。