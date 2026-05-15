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Prolexic

在云端、混合和本地环境中，阻止任何规模的 DDoS 攻击

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通过 Akamai Direct Connect 实现 Prolexic DDoS 防护。

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在云端、本地或混合环境中，打造 DDoS 防御和网络云防火墙

Prolexic 是业界备受信赖的 DDoS 解决方案，可提供全面、可靠且灵活的 DDoS 防护。 

Akamai Prolexic 针对各种环境提供“不间断”和“按需”的 DDoS 防护，包括云端、本地（由 Corero 提供支持）和混合环境。凭借超过 20 Tbps 的出色“专用防御容量”和全球全天候 SOCC 服务，让各种规模庞大、复杂异常的 DDoS 攻击无机可乘。

对抗规模庞大、性质恶劣、耗用大量带宽的攻击行为

借助成熟的平台抵御风险

Prolexic 阻止了互联网历史上许多规模庞大、高度复杂的攻击。

即时阻止攻击

我们的零秒 SLA 和超过 225 位一线 SOCC 防御人员可以在攻击发生前后以及整个攻击过程中为您提供服务。

随时随地部署您需要的服务

随时随地为您提供防御：在云端、在本地（由 Corero 提供支持）或作为混合解决方案。

Prolexic 的工作流程

配置

将传入流量路由到 Prolexic（云端、本地或混合环境），构筑起防御 DDoS 攻击的屏障。

检查

Prolexic 会检查流量并应用主动或自定义抵御控制措施，以即时检测和阻止攻击。

筛选

Prolexic 会分离攻击流量和有效流量，并实时消除过载和中断的可能性。

交付

只允许干净流量到达您的系统，防止出现停机或延迟，并提高性能。

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新增功能

基于 Akamai Direct Connect 的 Prolexic

Prolexic 现在可以通过 Akamai Direct Connect 来使用

Akamai Direct Connect 在客户源站和 Akamai 之间提供直接、安全、高性能的专用连接。基于 Akamai Direct Connect 的 Prolexic 支持高容量 DDoS 防护。

提高入站流量的安全性

与开放的互联网路由相比，Akamai 与您的源站之间的连接仍然保持私密，且更安全。

保护大容量数据流量业务

GRE 隧道可传输高达 1,500 字节的大流量包，而无需进行 MSS 调整。

提高 DDoS 防护的弹性

获得不间断的 DDoS 安全防护，确保高达 99.99% 的网络连接正常运行时间和 100% 的 Prolexic 平台可用性 SLA。

Prolexic Network Cloud Firewall

Prolexic Network Cloud Firewall 提供的远不止 DDoS 防护

Prolexic Network Cloud Firewall 位于网络边缘，是所有其他防火墙之外的第一道防线。您可以定义和管理自己的 ACL 和防火墙规则，或者让 Prolexic 提出 ACL 建议，以主动防御 DDoS 之外的其他攻击。

在您的防火墙前面增设安全防线

利用基于地理位置和基于 IP 的访问控制列表，您现在可以精准控制哪些流量能够进入您的防火墙。

保护您的网络免受零日攻击

为您的网络提供快速、集中的安全防护，无需单独更新每个防火墙。

解锁更多机会和应用场景

API 驱动的集成可为您提供更高的透明度和灵活性，确保您的网络安全无虞。

特性

  • DDoS 检测、抵御和防护
  • 提供云服务、本地解决方案（由 Corero 提供支持）或结合两者的混合解决方案形式
  • 适用于企业、网络服务提供商、云服务和托管服务提供商以及 SaaS/PaaS/IaaS 平台
  • 超过 1 Pbps 的 Akamai 网络容量和 Prolexic DDoS 专享抵御容量超过 20 Tbps 的 32 个 Anycast 全球净化中心
  • 灵活的连接和集成选项，可保护混合源站
  • 使用 Prolexic Network Cloud Firewall 的全网范围 ACL 和防火墙规则
  • 100% 平台可用性 SLA 和业界优秀的零秒抵御方案
  • 全天候支持和多种可选托管 SOC 服务
  • 动态抵御控制措施，可扩展容量，阻止以 IPv4 和 IPv6 流量的形式发起的攻击

客户案例

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DDoS 防护应用场景

了解 Akamai 的 DDoS 防护如何协助满足这些特定需求。

增强防御能力

增强 DDoS 攻击防御能力

Prolexic 采取主动抵御控制措施，可通过零秒 SLA 立即阻止 98% 以上的攻击，其出色的防御能力能够在不降低抵御质量的情况下，拦截海量高度复杂的攻击。

统一安全态势

统一安全态势

借助 Prolexic，可以一致应用 DDoS 抵御策略，无论应用程序托管在何处，都能助您统一安全态势。

优化事件响应

优化事件响应

我们与您合作创建自定义操作手册和服务验证练习，并执行战备状态演习以帮助确保在发生攻击时的业务连续性。

增值服务

将 DDoS 防护添加到您的服务组合中

利用 Prolexic，网络服务提供商、ISP、托管商、云供应商以及提供 SaaS、PaaS 或 IaaS 的公司不仅可以保护其基础架构和平台，还可以将它用作增值服务，以获得增量收入并增强其主要产品的竞争力。

灵活部署

无需花钱重新路由流量，便可享受 DDoS 防护

我们的部署模式非常灵活，这意味着您可以内置净化服务，并尽可能地降低甚至消除出站费用。Prolexic 本地服务由资深本地防护服务提供商 Corero 提供支持。当然，如果攻击规模太大以至于您的链路无法正常运行，则可以将该服务与 Prolexic 云端 DDoS 平台结合为混合解决方案，该平台可增加超过 20 Tbps 的防御容量、全球超过 32 个云净化中心以及 100% 正常运行时间的零秒 SLA。

针对高流量传输实现低延迟

满足大容量数据流量的延迟要求

避免因视频、游戏、语音或多媒体应用程序等数据密集型实时服务的流量传输和外部净化而增加延迟。有了我们的混合解决方案，您不仅能够在本地实施 DDoS 防御，还可获得 Prolexic 云端海量防御容量，从而能够抵御超大规模的持续攻击。

网络云防火墙

将安全性扩展至 DDoS 防护之外

Prolexic Network Cloud Firewall 使您能够将网络安全保障范围扩展至 DDoS 防护之外。云防火墙位于您的网络边缘，可保护所有其他专用防火墙免遭恶意流量攻击，使恶意流量无法接触到您的网络。您可以根据基于地理位置和基于 IP 的限制定义和管理自己的访问控制列表 (ACL) 和规则，或者让 Prolexic 提出 ACL 建议，采用主动防御机制。这在发现零日漏洞的情况下尤其有用，您可以轻松采取快速且集中管理的控制措施来保护您的网络资产。

此外，网络云防火墙还可以通过 API 与其他安全系统相集成。这使您能够更好地了解您的规则如何保护网络，提高您根据特定需求来保护数字基础架构资产的灵活性，并且可以通过减少人为错误来增强合规性。

常见问题

Akamai Prolexic 是业内大型 DDoS 平台，提供云端、本地（由 Corero 提供支持）或混合部署方案。Prolexic 在边缘或通过全球超过 32 个地点的多个净化中心提供内联/数据路径保护，并提供了超过 20 Tbps 的惊人专用防御容量。

Akamai 的所有净化中心都将为您的流量提供 DDoS 防护。Prolexic 使用 Anycast 路由来抵御更靠近攻击源头的攻击流量，同时应用全球平台的全部容量来抵御大规模攻击。Prolexic 本地服务（由 Corero 提供支持）还提供内部净化功能，并支持使用云端净化功能来抵御可能导致本地容量过载的大规模持续攻击。

Prolexic 支持“不间断”和“按需”两种服务形式，因此您可以选择更适合您企业的解决方案。“不间断”是我们广受欢迎的解决方案，所有入站流量都通过 Prolexic 进行路由。选择“按需”服务形式时，您的网络团队只会在发生攻击事件时路由您的流量。Akamai 还提供便利的路由服务，可以在需要时为您的团队管理解决方案。

Prolexic 现在可以通过 Akamai Direct Connect 来使用。Akamai Direct Connect 能够在客户源站与 Akamai Prolexic 基础架构之间建立直接、高度安全的专用网络互连。通过它可无缝访问 Akamai 服务，并支持 10G 和 100G 的端口连接。相比于传统 Prolexic 服务，它还支持容量更高的流量吞吐量。拥有大容量数据包的企业可以通过 GRE 隧道传输流量，而不需要分片或进行最大分段大小 (MSS) 调整。如服务级别协议 (SLA) 中所定义，通过 Akamai Direct Connect 实现的 Prolexic 可提供 99.9% 到 99.99% 的网络连接正常运行时间。Prolexic DDoS 平台提供了 100% 可用性 SLA，确保客户的数字基础架构能够不间断获得切实有效的 DDoS 防护。

对于 Prolexic Routed GRE 选项，您需要分配一个 /24 或更大的可公告网络块 (IPv4) 或 /48 (IPv6)，能够通过 BGP 公告您的网络流量，并支持采用基于源站的网络硬件进行通用路由封装 (GRE)。我们还鼓励所有客户为所有数据包设置分段大小上限，以提高 Routed GRE 的 GRE 隧道稳定性。对于没有可路由 IPv4/24 和/或 IPv6/48、碎片化 IP 空间或云托管提供商的客户，Prolexic IP Protect 选项通过 IP Anycast 提供相同级别的 DDoS 防护，以通过 Akamai 净化中心路由对称流量。

Prolexic 全托管式服务在全球六个位置拥有超过 225 名一线响应人员，我们提供全天候支持服务的 SOCC 可对攻击进行抵御前、抵御期间和抵御后的审查及分析，以帮助优化 DDoS 抵御措施和事件响应能力。

资源

TechDocs：开始使用 Prolexic

请访问我们的产品文档、Akamai 社区等位置，查找您需要的答案。

阅读 TechDocs

混合云世界中的 DDoS 防御

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