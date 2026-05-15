将安全性扩展至 DDoS 防护之外

Prolexic Network Cloud Firewall 使您能够将网络安全保障范围扩展至 DDoS 防护之外。云防火墙位于您的网络边缘，可保护所有其他专用防火墙免遭恶意流量攻击，使恶意流量无法接触到您的网络。您可以根据基于地理位置和基于 IP 的限制定义和管理自己的访问控制列表 (ACL) 和规则，或者让 Prolexic 提出 ACL 建议，采用主动防御机制。这在发现零日漏洞的情况下尤其有用，您可以轻松采取快速且集中管理的控制措施来保护您的网络资产。

此外，网络云防火墙还可以通过 API 与其他安全系统相集成。这使您能够更好地了解您的规则如何保护网络，提高您根据特定需求来保护数字基础架构资产的灵活性，并且可以通过减少人为错误来增强合规性。